ЦБ зафиксировал рекордный объём вложений инвесторов в акции Virgin Galactic на Петербургской бирже Статьи редакции
Россияне начали активно инвестировать в акции компании в феврале 2021 года и продолжали, несмотря на снижение цен.
На Санкт-Петербургской бирже 25 июня объемы операций с акциями компании составили около 60% от общего объёма сделок, говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «Обзор рисков финансовых рынков».
Доля операций с акциями компании на бирже выросла с 1% до 24% за период с четвёртого квартала 2020 года до июня 2021 года. Российские инвесторы начали активно скупать акции Virgin Galactic в феврале 2021 года. Инвестиции продолжали расти, несмотря на то, что цена акций снижалась.
Средняя волатильность котировок акций компании с начала года составила около 7,5%. Она стала максимальной среди 50 наиболее торгуемых акций на «СПБ Бирже».
На рост цен акций повлияла новость об успешном полёте космического корабля Virgin Galactic 22 мая 2021 года. Пик роста цен и пик продаж физическими лицами пришёлся на 25 июня, когда Федеральное управление гражданской авиации США разрешило компании полёты в космос с пассажирами на борту.
11 июля основатель Virgin Galactic Ричард Бренсон совершил успешный суборбитальный полёт на своём космическом корабле. После этого, по данным ЦБ, котировки компании выросли, но в тот же день упали на 22% на фоне новости о дополнительной эмиссии акций компании.
Рост вложений физических лиц в акции нерезидентов в Центробанке связывают с возможностью инвестировать в высокотехнологичные международные компании, которые отсутствуют на российском рынке. Но, кроме потенциальной прибыли и увеличения диверсификации портфеля, инвесторы могут столкнуться с реализацией рыночного риска, говорится в отчёте.
Тяжёлая и неказистая жизнь хомяка)
Компьютерный бинокль
Зря вы так, некоторые хомяки купившие за неделю- две до тестового полета(первого, без Брэнсона) могли вполне получить x2, даже со всеми проблемами волатильности и стопами. В мае цена была на минималках - 15-17 долларов за акцию. Теперь 33. На максимуме (который можно было отследить и выйти вовремя, до фиксаций прибыли) в районе 45-50 - это X3.
Я один из хомяков, правда осторожных, 10 марта написал, что надо ловить цену в 20-22 доллара за акцию. А до этого во время событий Gamestop советовал выходить в кэш и ждать случая купить с дисконтом.
https://vc.ru/finance/217889-fondovye-i-syrevye-rynki-chast-6-korrekciya-i-remont-puzyrey
https://vc.ru/finance/202862-fondovye-i-syrevye-rynki-chast-4-mirovoe-finansovoe-cunami-kotoromu-predstoit-byt-krupneyshim-za-mnogie-desyatki-let
И теперь же блин скажи кому, что участвовал в Virgin Galactic, будут называть, хомячком :-( :-( :-(
P.s. уже в нескольких публикациях предупреждаю о завышенной вероятности шорт сквизов Тесла. Но вижу, что бесполезно, закончится это short squeeze Volkswagen2008...
ну у Фолькса все-таки очень редкие условия были по распределению крупных держателей
Компьютерный
Согласен, история совсем разная. Маск - деятель уровня Рокфеллера, взялся за новую нефть так, что его предшественник бы нервно курил в сторонке, такое ощущение, что в области новой энергетики Маск залез везде где только можно, даже в литиевые рудники. А Volkswagen как компания старой эпохи в 2008 была под ударом как и другие производители.
Вот поэтому и считаю, что всё может кончиться еще печальнее.
Но пример все таки годится для демонстрации, что может случиться, если шортить.
Судя по истории с Virgin там не просто потеряют половину сбережений а долгах останутся на долгие годы.
можно путы покупать, там хоть потери ограничены, а шорт может так гэпнуть, что даже Коля Маржинов не успеет заглянуть.
А вот и отзывы счастливых владельцев этой акции
Сейчас бы дибилоидов из пульса слушать... У этих вечно: на цент падение - паника, лоси, моржи стадами. Рост на цент - ракета, пушка, термоядерная колотушка. 0 аналитики, вагон эмоций.
Если о бурном росте бумаги и ее популярности начинают писать в новостях, верный знак, что ее пора продавать
Не знаю торгуете ценными бумагами или нет, но у вас отличная сообразительность.
Как только пиво начинает рекламироваться, значит снизили издержки на пиве, можно искать новое.
И вы хотите чтоб я вас тоже похвалил?
Это очень спекулятивная бумага. Очень сочувствую тем , кто купил на пике в надежде роста цены после хорошего полета. Возможно, еще отрастет до конца года.
Ща Илона пульнут он столько твитов напишет, что сделает х2 😂
Да не собирался он лететь) Прошла новость что он вкинул 10к предоплаты (хотя сейчас продаж билетов нет).. И сделал это в исторический момент когда весь мир писал новости о бренсоне, прикрепил свое имя к каждой новости. Просто гениальный пиар за несчастные 10к :)
Воу, вы по графикам настолько точно можете предсказать будущее, что даже новости и твитерные пуки отдельных господ не смогут отклонить линию от вашего прогноза?
Не понимайте прям так буквально. Конечно, нужно всё анализировать. Этим сообщением я хотел сказать, что только на информацию из постов из Пульса не нужно расчитывать. «Смотря на даже дневной график можно увидеть огромные скачки» - я использовал в качестве примера, почему лучше не расчитывать на прибыль.
Пульс вообще читать вредно. А вот насчёт графиков и новостей в конкретной ситуации не все было так однозначно. Оба тезиса - субъективное мнение.
Полностью согласен. Вроде Пульс создавался с полезной целью, а в итоге видим просто посты, сделанные чисто на эмоциях. Насчёт второго, акции - это конечно вещь непредсказуемая. Я считаю, что если и покупать, то в долгосрок. Потому что мало того, чтобы купить акцию нужно проанализировать всё об компании, так и ещё и следить за ней, будучи трейдером, когда акция может упасть вообще от «чиха» - это ад.
"Любой трейдер, в итоге, становится инвестором" сказал кто-то умный и известный, скорее всего, но я это слышу от свой мамы регулярно. Она 2 года на бирже, стала внезапным инвестором PBF прошлым летом. До весны этого года держала с усреднениями, вышла в хороший плюс, в итоге.
Причём тут это все, то что акция после полёта попрет в верх все знали и это было ожидаемо, но жадность этих пульсят не позволила им выйти вовремя, а это не одно и тоже. Их логика была - проснусь в 10 не увижу 60-80, буду сидеть до открытия торгов американцев. А к этому времени та самая новость подъехала и дальше в низ. В итоге те кто в 7 утра все слили в плюсе и остались.
Теперь они ждут что все будет как весной, дойдёт до дна, они усредняться (если им ещё есть на что) и в «шоколаде».
И кстати эту новость я первой как раз в пульсе увидел, не такой уж он бесполезный
"Вроде Пульс создавался с полезной целью, а в итоге видим просто посты, сделанные чисто на эмоциях."
Так для этого и создаются все соцсети - вызвать эмоции, а когда эмоции включены - то логика отключается, что при игре на деньги вдвойне вредно.
А я это оспаривал, разве? Я лишь указал, что весь теханализ летит под откос, когда вмешивается внешние силы. Их возникновение и действие вы графиками никак не предскажите.
Интересно сколько криков по лензолоту будет.
Там даже не надо ничего по графику анализировать, достаточно новости почитать
Тинькоф, все-таки не фидуциарно поступает. Мало того, что комиссию стрижет (ок, не все продавать ордера как робингуду), так еще и открыл эту Клоаку под названием Пульс. Где игроки подогревают эмоции друг друга. И таких бумаг как грязи - SPCE, TSLA, RIG, многообещающе бесполезные фармацевты, которые генерят только убытки. Любит наш народ всякое говно (с)
И это только срез. А впереди инфляция, стерилизация бабла, порезаные лоси, вены и т.д.
Вообще, если бы не было Пульса, было бы грустно. Так что закупаемся, сейчас пробили дно и полетит рррракееета!
у Финама уже лет 10 есть Социальная сеть трейдеров
просто раньше все варились внутри РФ преимущественно, торгуя остатками РАО ЕЭС и Сбером, а сейчас получили доступ к рынку США со всеми вытекающими
P.S. Кстати, не факт, что Биржа Санкт-Петербурга не работает по схеме Робингуда. Тинькофф тут точно не при делах, он заявки отдает ей, а дальше трава не расти :0)
Утратили веру в рос космос. Народ мечтающий о звёздах.
Я вообще удивлён, откуда у наших такой интерес к этой компании. Цели компании конечно крутые, я бы наверное тоже бы инвестировал, но чтоб к ней было такое внимание….
Жестко поимели тех, кто решил «бабла срубить». Кто в долгосрок - пересидят, делов то)
да и кто в долгосрок вряд ли держали в этой компании хоть сколь-нибудь много.
Просто любовь к космосу и рискованным вложениям у нас в крови 💪🏻💪🏻💪🏻
Скачал приложение, сделал счёт, первое что увидел, что какой-то хомяк крикнул покупать, ну я и пошёл покупать. Походу надо матчасть учить, а то я из 5 тысяч рублей сделал 3. Хотя пишут вон, что вырастет еще. Пацики, посоветуйте книжки нормальные, почитав которые, перестанешь вот так вот свои кровные терять на бирже.
Для тебя жалкие, а для меня 1/15 зп)
Будем стараться
Опытный трейдер даёт урок новичку:
- запомни, открывая позицию только дурак может полностью уверенным в чем-то.
- вы в этом уверены?
- абсолютно.
Пока ты не пофиксил убыток, ничего ты не потерял.
Рекомендую сначала почитать книгу Самый богатый человек в Вавилоне, потом можешь посмотреть канал InvestFuture на ютубе.
Это плохая рекомендация. Миллионы людей, прочитавших СБЧВ умерли/умрут нищими. Эта книга никак не изменит ваши реальные финансовые результаты, но может дать ложное ощущение, что вы что то поняли. Это не так. Канал Киры Юхтенко - это вообще блядский цирк с хомяками ) Прекратите вы это мыло для массовой публики жрать. Пусть вам Кира свой стейтмент за 3 года покажет (нет, не покажет).
Лосей надо резать жестоко и беспощадно. Держа лося, ты как минимум теряешь время (деньги), теряя возможности использовать эти средства в других инструментах. Бумажный убыток может расти и дальше. Компания может стать банкротом в силу самых разных причин, которые сложно было предположить. Куча случаев когда ААА компании с прекрасными аудированными финансами внезапно банкротились.
Сам факт того, что у тебя ощутимый бумажный убыток в позиции - это показатель того, что ты изначально что то не учел и неверно оценил сделку. Вероятно, ты можешь и по дальнейшим перспективам компании ошибаться. Что-то не понимаешь. В такой ситуации лучше выйти и не кормить животное с развесистыми рогами.
П.С. Шорчу SPCE третий день. Полет нормальный :)
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Я бы начал так:
Есть канал на ютюбе - Биржевик, там есть плейлист "Основы биржевой торговли". Нужно их все посмотреть.
Он конечно отчасти негативщик, но информация очень полезная к осмыслению.
Параллельно почитать первые 100 страниц книги Тимофея Мартынова "Механизм Трейдинга", чтобы понять трейдинг это для тебя или нет.
А затем, когда ты поймешь что трединг это не про тебя, прочитать 2 книги - "Ф*к ю мани" и "На пенсию в 35" от Бабайкина.
Затем сесть с листом бумаги и неделю структурировать те знания, которые ты получил и разработать собственную стратегию инвестирования.
Бля даже я понимаю что это наитупейший ход ))) Брать надо было на слухах а не на фактах, тем более что это был сиюминутный хайп. Хомяков побреют знатно
так что делать теперь? Я купил на 5 тысяч рублей две акции. Ждать зимы или щас сплавить?
Уже брили не раз на этой папире xD
Хомяки-скинхеды, бритые и злые )))
Как раз из-за таких особо одаренных ждем принятия очередного пакета мер от ЦБ в целях "обережения инвесторов от неоправданных рисков"
Конечно, если есть возможность, ждать. Если продадите, то это навсегда. А пока есть шансы, что дождетесь. Полет маска, первые коммерческие пуски, контракт с наса или ещё что-то наверняка опять все побегут покупать.
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Столько желчи от "знатоков". Свои бы портфели показали, а то все у вас хомяки кроме вас самих.
А что плохого в работе с волотильной акцией? Надо было просто слегка подумать. Я открыл брокерский счёт месяц назад, довольно поверхностно изучил нюансы, но даже этого мне хватило, чтобы три раза заработать денег на акциях spce, +16%, +1%, +7,5%. Вторая пара сделок прошла не так удачно, как я хотел и планировал, но сам виноват, пытался снять больше и не вовремя отменил уже сделанную лимитную заявку на продажу, мог бы снять +10%, а в итоге еле успел выйти в минимальный плюс. Возможно мне просто повезло, но я так не думаю:)
При этом чем дольше я наблюдаю, тем больше понимаю, что биржа конечно инструмент не для всех и крайне не простой. У меня сейчас ещё порядка 8 позиций открыто и по всем в моменте я сейчас либо в нуле, либо в минимальном, но минусе, но везде жду роста, предпосылки есть.
"У меня сейчас ещё порядка 8 позиций открыто и по всем в моменте я сейчас либо в нуле, либо в минимальном, но минусе, но везде жду роста, предпосылки есть."
А в реальности, через полгодика, треть ваших бумаг уйдет в значительный минус, треть будет болтаться с околонулевой прибылью и еще треть - да, наверно вырастет)))
Падает и будет падать, кто успел, тот безусловно молодец, а кто не успел и брал на верху, тот на долго застрял
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По словам Брауна, с момента запуска Fleets число новых пользователей не увеличилось, а Fleets чаще использовался теми, кто в целом пишет больше постов. Ну конечно тогда правильный выбор
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