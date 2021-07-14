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Финансы
Nazigul Jusupova

ЦБ зафиксировал рекордный объём вложений инвесторов в акции Virgin Galactic на Петербургской бирже Статьи редакции

Россияне начали активно инвестировать в акции компании в феврале 2021 года и продолжали, несмотря на снижение цен.

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На Санкт-Петербургской бирже 25 июня объемы операций с акциями компании составили около 60% от общего объёма сделок, говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «Обзор рисков финансовых рынков».

Доля операций с акциями компании на бирже выросла с 1% до 24% за период с четвёртого квартала 2020 года до июня 2021 года. Российские инвесторы начали активно скупать акции Virgin Galactic в феврале 2021 года. Инвестиции продолжали расти, несмотря на то, что цена акций снижалась.

Средняя волатильность котировок акций компании с начала года составила около 7,5%. Она стала максимальной среди 50 наиболее торгуемых акций на «СПБ Бирже».

Центробанк

На рост цен акций повлияла новость об успешном полёте космического корабля Virgin Galactic 22 мая 2021 года. Пик роста цен и пик продаж физическими лицами пришёлся на 25 июня, когда Федеральное управление гражданской авиации США разрешило компании полёты в космос с пассажирами на борту.

11 июля основатель Virgin Galactic Ричард Бренсон совершил успешный суборбитальный полёт на своём космическом корабле. После этого, по данным ЦБ, котировки компании выросли, но в тот же день упали на 22% на фоне новости о дополнительной эмиссии акций компании.

Рост вложений физических лиц в акции нерезидентов в Центробанке связывают с возможностью инвестировать в высокотехнологичные международные компании, которые отсутствуют на российском рынке. Но, кроме потенциальной прибыли и увеличения диверсификации портфеля, инвесторы могут столкнуться с реализацией рыночного риска, говорится в отчёте.

#новости #virgingalactic

80 80 комментариев
13
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80 комментариев
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Александр Кузнецов

59

Тяжёлая и неказистая жизнь хомяка)

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Компьютерный бинокль

Александр
8

Зря вы так, некоторые хомяки купившие за неделю- две до тестового полета(первого, без Брэнсона) могли вполне получить x2, даже со всеми проблемами волатильности и стопами. В мае цена была на минималках - 15-17 долларов за акцию. Теперь 33. На максимуме (который можно было отследить и выйти вовремя, до фиксаций прибыли) в районе 45-50 - это X3. 

Я один из хомяков, правда осторожных,  10 марта написал, что надо ловить цену в 20-22 доллара за акцию. А до этого во время событий Gamestop советовал выходить в кэш и ждать случая купить с дисконтом. 

https://vc.ru/finance/217889-fondovye-i-syrevye-rynki-chast-6-korrekciya-i-remont-puzyrey

https://vc.ru/finance/202862-fondovye-i-syrevye-rynki-chast-4-mirovoe-finansovoe-cunami-kotoromu-predstoit-byt-krupneyshim-za-mnogie-desyatki-let

И теперь же блин скажи кому, что участвовал в Virgin Galactic, будут называть,  хомячком :-( :-( :-(

P.s. уже в нескольких публикациях предупреждаю о завышенной вероятности шорт сквизов Тесла. Но вижу, что бесполезно, закончится это short squeeze Volkswagen2008...

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Важно успеть закрыть позиции до того, как крупные игроки (фонды и банки) начнут это делать!
vc.ru
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Pavel Voronin

Компьютерный
0

ну у Фолькса все-таки очень редкие условия были по распределению крупных держателей

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Компьютерный

Pavel
1

Согласен, история совсем разная. Маск - деятель уровня Рокфеллера, взялся за новую нефть так, что его предшественник бы нервно курил в сторонке, такое ощущение, что в области новой энергетики Маск залез везде где только можно, даже в литиевые рудники. А Volkswagen как компания старой эпохи в 2008 была под ударом как и другие производители. 

Вот поэтому и считаю, что всё может кончиться еще печальнее.  

Но пример все таки годится для демонстрации, что может случиться, если шортить. 

Судя по истории с Virgin там не просто потеряют половину сбережений а долгах останутся на долгие годы.

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Pavel Voronin

Компьют…
1

можно путы покупать, там хоть потери ограничены, а шорт может так гэпнуть, что даже Коля Маржинов не успеет заглянуть.

Ответить

Vitaliy Sitnikov

14

А вот и отзывы счастливых владельцев этой акции

Ответить

Cold Rimspace

Vitaliy
58

Сейчас бы дибилоидов из пульса слушать... У этих вечно: на цент падение - паника, лоси, моржи стадами. Рост на цент - ракета, пушка, термоядерная колотушка. 0 аналитики, вагон эмоций.

Ответить

Евгений Тюкалов

Cold
7
Ответить

Cold Rimspace

Евгений
3

Воу! Мну цитируют? Приятненько ^_^

Ответить

VRSLN

Vitaliy
0

У меня тоже было кредитное плечо по ней, но я оказался в плюсе, а так вообще этим лучше не заниматься 😁

Ответить

Чтормит

16

Если о бурном росте бумаги и ее популярности начинают писать в новостях, верный знак, что ее пора продавать

Ответить

Илья Попов

Чтормит
1

Не знаю торгуете ценными бумагами или нет, но у вас отличная сообразительность.

Ответить

Sergei Timofeyev

Илья
6

Как только пиво начинает рекламироваться, значит снизили издержки на пиве, можно искать новое.

Ответить

Илья Попов

Sergei
6

И вы хотите чтоб я вас тоже похвалил?

Ответить

Sergei Timofeyev

Илья
1

Не надо, мне и так хорошо. 

Ответить

Alex Zago

9

Это очень спекулятивная бумага. Очень сочувствую тем , кто купил на пике в надежде роста цены после хорошего полета. Возможно, еще отрастет до конца года.

Ответить

Антон Гамаюнов

Alex
7

Ща Илона пульнут он столько твитов напишет, что сделает х2 😂

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Дмитрий Пелипас

Антон
2

Да не собирался он лететь) Прошла новость что он вкинул 10к предоплаты (хотя сейчас продаж билетов нет).. И сделал это в исторический момент когда весь мир писал новости о бренсоне, прикрепил свое имя к каждой новости. Просто гениальный пиар за несчастные 10к :)

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German Galtcov

Антон
0

Страшно представить если они с илоном разобьются

Ответить

Антон Штадлер

9

Когда в генах зашита любовь к космосу и МММ😭

Ответить

Vitaliy Sitnikov

4
Ответить

Aks _9825

Vitaliy
13

Вот мне интересно. Эти люди, когда покупали акцию, смотрели только посты в Пульсе, где там смеялись на «тупых шортистов»? Да даже по графику видно, что её акции лучше не покупать в надежде на обогащение…

Ответить

Cold Rimspace

Aks
7

Воу, вы по графикам настолько точно можете предсказать будущее, что даже новости и твитерные пуки отдельных господ не смогут отклонить линию от вашего прогноза?

Ответить

Aks _9825

Cold
3

Не понимайте прям так буквально. Конечно, нужно всё анализировать. Этим сообщением я хотел сказать, что только на информацию из постов из Пульса не нужно расчитывать. «Смотря на даже дневной график можно увидеть огромные скачки» - я использовал в качестве примера, почему лучше не расчитывать на прибыль.

Ответить

Cold Rimspace

Aks
1

Пульс вообще читать вредно. А вот насчёт графиков и новостей в конкретной ситуации не все было так однозначно. Оба тезиса - субъективное мнение.

Ответить

Aks _9825

Cold
1

Полностью согласен. Вроде Пульс создавался с полезной целью, а в итоге видим просто посты, сделанные чисто на эмоциях. Насчёт второго, акции - это конечно вещь непредсказуемая. Я считаю, что если и покупать, то в долгосрок. Потому что мало того, чтобы купить акцию нужно проанализировать всё об компании, так и ещё и следить за ней, будучи трейдером, когда акция может упасть вообще от «чиха» - это ад.

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Cold Rimspace

Aks
2

"Любой трейдер, в итоге, становится инвестором" сказал кто-то умный и известный, скорее всего, но я это слышу от свой мамы регулярно. Она 2 года на бирже, стала внезапным инвестором PBF прошлым летом. До весны этого года держала с усреднениями, вышла в хороший плюс, в итоге.

Ответить

Alex Rel

Cold
0

Скорей наоборот, когда инвестор понимает что мог не сидеть месяц-два в акции а срубить тоже самое на другой за вечер он становится трейдером

Ответить

am8am

Aks
1

Пульс создавался чтобы автоматизировать доение хомяков ими же самими. 

Ответить

Alex Rel

Aks
0

Причём тут это все, то что акция после полёта попрет в верх все знали и это было ожидаемо, но жадность этих пульсят не позволила им выйти вовремя, а это не одно и тоже. Их логика была - проснусь в 10 не увижу 60-80, буду сидеть до открытия торгов американцев. А к этому времени та самая новость подъехала и дальше в низ. В итоге те кто в 7 утра все слили в плюсе и остались.
Теперь они ждут что все будет как весной, дойдёт до дна, они усредняться (если им ещё есть на что) и в «шоколаде». 
И кстати эту новость я первой как раз в пульсе увидел, не такой уж он бесполезный

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Yuri Istomin

Aks
0

"Вроде Пульс создавался с полезной целью, а в итоге видим просто посты, сделанные чисто на эмоциях."
Так для этого и создаются все соцсети - вызвать эмоции, а когда эмоции включены - то логика отключается, что при игре на деньги вдвойне вредно.

Ответить

Yarro S

Cold
0

По графикам можно, как минимум, оценить волатильность и риск

Ответить

Cold Rimspace

Yarro
0

А я это оспаривал, разве? Я лишь указал, что весь теханализ летит под откос, когда вмешивается внешние силы. Их возникновение и действие вы графиками никак не предскажите.

Ответить

Игорь Протасов

Aks
0

Интересно сколько криков по лензолоту будет. 
Там даже не надо ничего по графику анализировать, достаточно новости почитать 

Ответить

Aks _9825

Игорь
0

Ох, Лензолото. Некоторые инвесторы побежали скупать их акции из-за высоких дивидендов, но при этом не посмотрели, а почему они такие высокие)

Ответить

Artem 69

Vitaliy
1

Люди хотели казино, они его получили 

Ответить

Vlad Romanchenko

7

Тинькоф, все-таки не фидуциарно поступает. Мало того, что комиссию стрижет (ок, не все продавать ордера как робингуду), так еще и открыл эту Клоаку под названием Пульс. Где игроки подогревают эмоции друг друга. И таких бумаг как грязи - SPCE, TSLA, RIG, многообещающе бесполезные фармацевты, которые генерят только убытки. Любит наш народ всякое говно (с)

И это только срез. А впереди инфляция, стерилизация бабла, порезаные лоси, вены и т.д.

Вообще, если бы не было Пульса, было бы грустно. Так что закупаемся, сейчас пробили дно и полетит рррракееета!

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Sht_Anton

Vlad
2

у Финама уже лет 10 есть Социальная сеть трейдеров
просто раньше все варились внутри РФ преимущественно, торгуя остатками РАО ЕЭС и Сбером, а сейчас получили доступ к рынку США со всеми вытекающими
P.S. Кстати, не факт, что Биржа Санкт-Петербурга не работает по схеме Робингуда. Тинькофф тут точно не при делах, он заявки отдает ей, а дальше трава не расти :0)

Ответить

Владимр Сарычев

4

Утратили веру в рос космос. Народ мечтающий о звёздах.

Ответить

semen matrasov

Владимр
0

Приставка ^рос означает: спиздили, спиздят или пиздят сейчас.

Ответить

Aks _9825

3

Я вообще удивлён, откуда у наших такой интерес к этой компании. Цели компании конечно крутые, я бы наверное тоже бы инвестировал, но чтоб к ней было такое внимание….

Ответить

Карп Запрудный

Aks
2

Все дело в бешеной волатильности, ну и хомячьё

Ответить

Александр Алмазов

2

Жестко поимели тех, кто решил «бабла срубить». Кто в долгосрок - пересидят, делов то)

Ответить

Alexander Shibaev

Александр
2

да и кто в долгосрок вряд ли держали в этой компании хоть сколь-нибудь много. 

Ответить

Lyonich

2

Просто любовь к космосу и рискованным вложениям у нас в крови 💪🏻💪🏻💪🏻

Ответить

Sergei Timofeyev

Lyonich
2

To the moon!

Ответить

Андрей Круглов

2

Скачал приложение, сделал счёт, первое что увидел, что какой-то хомяк крикнул покупать, ну я и пошёл покупать. Походу надо матчасть учить, а то я из 5 тысяч рублей сделал 3. Хотя пишут вон, что вырастет еще. Пацики, посоветуйте книжки нормальные, почитав которые, перестанешь вот так вот свои кровные терять на бирже.

Ответить

ur spam

Андрей
1

Урок за жалкие 2к рублей. Остальные 3к потрать на что-нибудь приятное.

Ответить

Андрей Круглов

ur
2

Для тебя жалкие, а для меня 1/15 зп)

Ответить

ur spam

Андрей
4

Лучше ЗП увеличь раза в 2-3, а там видно будет.
Спекуляции до добра не доведут. Свои гроши вложи в индекс лучше.

Ответить

Андрей Круглов

ur
2

Будем стараться

Ответить

Илья Попов

Андрей
3

Опытный трейдер даёт урок новичку: 
- запомни, открывая позицию только дурак может полностью уверенным в чем-то.
- вы в этом уверены?
- абсолютно.  

Ответить

Timur Sobolev

ur
0

И не открывать терминал полгода минимум. 

Ответить

Mark Borisov

Андрей
0

Пока ты не пофиксил убыток, ничего ты не потерял.
Рекомендую сначала почитать книгу Самый богатый человек в Вавилоне, потом можешь посмотреть канал InvestFuture на ютубе.

Ответить

Denis Sh

Mark
4

Это плохая рекомендация. Миллионы людей, прочитавших СБЧВ умерли/умрут нищими. Эта книга никак не изменит ваши реальные финансовые результаты, но может дать ложное ощущение, что вы что то поняли. Это не так. Канал Киры Юхтенко - это вообще блядский цирк с хомяками ) Прекратите вы это мыло для массовой публики жрать. Пусть вам Кира свой стейтмент за 3 года покажет (нет, не покажет).
 Лосей надо резать жестоко и беспощадно. Держа лося, ты как минимум теряешь время (деньги), теряя возможности использовать эти средства в других инструментах. Бумажный убыток может расти и дальше. Компания может стать банкротом в силу самых разных причин, которые сложно было предположить. Куча случаев когда ААА компании с прекрасными аудированными финансами внезапно банкротились.
Сам факт того, что у тебя ощутимый бумажный убыток в позиции - это показатель того, что ты изначально что то не учел и неверно оценил сделку. Вероятно, ты можешь и по дальнейшим перспективам компании ошибаться. Что-то не понимаешь. В такой ситуации лучше выйти и не кормить животное с развесистыми рогами. 

П.С. Шорчу SPCE третий день. Полет нормальный :)

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Неизвестный

Denis
0

Что не так с инвест футуре? 

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Oleg March

Андрей
0

Я бы начал так:
Есть канал на ютюбе - Биржевик, там есть плейлист "Основы биржевой торговли". Нужно их все посмотреть.
Он конечно отчасти негативщик, но информация очень полезная к осмыслению.

Параллельно почитать первые 100 страниц книги Тимофея Мартынова "Механизм Трейдинга", чтобы понять трейдинг это для тебя или нет.

А затем, когда ты поймешь что трединг это не про тебя,  прочитать 2 книги - "Ф*к ю мани" и "На пенсию в 35" от Бабайкина.

Затем сесть с листом бумаги и неделю структурировать те знания, которые ты получил и разработать собственную стратегию инвестирования.

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БАБКА В ЗАСАДЕ

–1

Бля даже я понимаю что это наитупейший ход ))) Брать надо было на слухах а не на фактах, тем более что это был сиюминутный хайп. Хомяков побреют знатно 

Ответить

Андрей Круглов

БАБКА
0

так что делать теперь? Я купил на 5 тысяч рублей две акции. Ждать зимы или щас сплавить?

Ответить

ur spam

Андрей
17

Докупать

Ответить

Андрей Круглов

ur
1

🇷🇺

Ответить

Mark Borisov

Андрей
0

А ты чего ожидал, покупая?

Ответить

Mark Borisov

БАБКА
1

Уже брили не раз на этой папире xD

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Mark
4

Хомяки-скинхеды, бритые и злые )))

Ответить

Pavel Voronin

БАБКА
1

мстя за геймстоп =)

Ответить

Василий Вахтин

1

Закупился на хаях - прокатился на х..ях

Ответить

Denis G

0

Как раз из-за таких особо одаренных ждем принятия очередного пакета мер от ЦБ в целях "обережения инвесторов от неоправданных рисков"

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Константин Арбузов

0

Странно. К чему бы это)

Ответить

Александр Кузнецов

0

А Джоны очень умело эти объемы фиксировали🚀

Ответить

Al ak

0

Конечно, если есть возможность, ждать. Если продадите, то это навсегда. А пока есть шансы, что дождетесь. Полет маска, первые коммерческие пуски, контракт с наса или ещё что-то наверняка опять все побегут покупать.

Ответить

Василий Шимон

0

Рєбяткі. Все буде добре. Купляйте акції на все дєньги!! Я чувствую

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Igor Novák

0

Они вообще в курсе, на чем он летает и куда ? )))

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Виктор Булов

0

Столько желчи от "знатоков". Свои бы портфели показали, а то все у вас хомяки кроме вас самих.

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Петр Пискарев

0

А что плохого в работе с волотильной акцией? Надо было просто слегка подумать. Я открыл брокерский счёт месяц назад, довольно поверхностно изучил нюансы, но даже этого мне хватило, чтобы три раза заработать денег на акциях spce, +16%, +1%, +7,5%. Вторая пара сделок прошла не так удачно, как я хотел и планировал, но сам виноват, пытался снять больше и не вовремя отменил уже сделанную лимитную заявку на продажу, мог бы снять +10%, а в итоге еле успел выйти в минимальный плюс. Возможно мне просто повезло, но я так не думаю:)

При этом чем дольше я наблюдаю, тем больше понимаю, что биржа конечно инструмент не для всех и крайне не простой. У меня сейчас ещё порядка 8 позиций открыто и по всем в моменте я сейчас либо в нуле, либо в минимальном, но минусе, но везде жду роста, предпосылки есть.

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Yuri Istomin

Петр
0

"У меня сейчас ещё порядка 8 позиций открыто и по всем в моменте я сейчас либо в нуле, либо в минимальном, но минусе, но везде жду роста, предпосылки есть."
А в реальности, через полгодика, треть ваших бумаг уйдет в значительный минус, треть будет болтаться с околонулевой прибылью и еще треть - да, наверно вырастет)))

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Genio Genio

0

Падает и будет падать, кто успел, тот безусловно молодец, а кто не успел и брал на верху, тот на долго застрял

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Вера Гагарина

0

Моя любимая акция, которая меня озолатила :) Люблю эту суку :)

Ответить

Тцин Тцитли

0

Мамкины инвесторы облажались получается?

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Комментарий удален

Галина Гузь

–6

По словам Брауна, с момента запуска Fleets число новых пользователей не увеличилось, а Fleets чаще использовался теми, кто в целом пишет больше постов. Ну конечно тогда правильный выбор 

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Алексей Петров

Галина
0

Галина, мы тут про "Галю", а не про твиттер )

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