Россияне начали активно инвестировать в акции компании в феврале 2021 года и продолжали, несмотря на снижение цен.

10 047 просмотров

На Санкт-Петербургской бирже 25 июня объемы операций с акциями компании составили около 60% от общего объёма сделок, говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «Обзор рисков финансовых рынков».

Доля операций с акциями компании на бирже выросла с 1% до 24% за период с четвёртого квартала 2020 года до июня 2021 года. Российские инвесторы начали активно скупать акции Virgin Galactic в феврале 2021 года. Инвестиции продолжали расти, несмотря на то, что цена акций снижалась.

Средняя волатильность котировок акций компании с начала года составила около 7,5%. Она стала максимальной среди 50 наиболее торгуемых акций на «СПБ Бирже».

Центробанк

На рост цен акций повлияла новость об успешном полёте космического корабля Virgin Galactic 22 мая 2021 года. Пик роста цен и пик продаж физическими лицами пришёлся на 25 июня, когда Федеральное управление гражданской авиации США разрешило компании полёты в космос с пассажирами на борту.

11 июля основатель Virgin Galactic Ричард Бренсон совершил успешный суборбитальный полёт на своём космическом корабле. После этого, по данным ЦБ, котировки компании выросли, но в тот же день упали на 22% на фоне новости о дополнительной эмиссии акций компании.