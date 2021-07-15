Российский фонд развития информационных технологий объявил конкурс грантов до 300 млн рублей для ИТ-компаний Статьи редакции
Деньги должны покрывать до 50% стоимости проекта, принять участие в конкурсе могут и стартапы.
Принять участие в конкурсе грантов от Российского фонда развития информационных технологий могут компании-разработчики без ограничения по ОКВЭД и размеру выручки, в том числе стартапы и выделенные из крупных компаний отдельные организации, рассказали vc.ru в Минцифры.
- Срок реализации проекта увеличен с 12 до 18 месяцев. Максимальный размер зарплат сотрудников увеличен с 200 до 240 тысяч рублей.
- Компании-разработчики ПО и программно-аппаратных комплексов могут получить от 20 до 300 млн рублей, внедряющие российские ИТ-решения компании — от 120 до 300 млн рублей, стартапы — до 20 млн рублей.
Для направлений «Инженерное ПО», «Системы управления» и «Средства разработки ПО и создания приложений» минимальный размер гранта снижен до 10 млн рублей.
«В этом году планируем реализовать механизм подачи заявок на гранты через сайт Госуслуг», — отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин.
- На протяжении всего конкурсного отбора РФРИТ будет проводить разъясняющие вебинары. Первый пройдет 19 июля.
- Грант может покрыть до 50% стоимости проекта. Деньги можно потратить на зарплаты сотрудников, покупку оборудования и другие расходы. Подробнее о каждом направлении можно узнать на сайте.
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