Финансы
Евгения Евсеева

Владелец «Европейского медицинского центра» привлёк около $500 млн в ходе IPO Статьи редакции

Всю компанию оценили примерно в $1,1 млрд.

  • Условные торги бумагами United Medical Group, управляющей сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (EMC), на Московской бирже начнутся 15 июля, а безусловные торги — 19 июля, говорится в сообщении компании.
  • Размещение акций пройдет по нижней границе объявленного ранее диапазона — $12,5-14 за GDR (одна GDR, глобальная депозитарная расписка, равна одной акции). Всего акционеры компании предложат 40 млн GDR. Таким образом, рыночная капитализация компании на начало торгов на бирже составит около $1,125 млрд (83,389 млрд рублей).
  • Гендиректор EMC Андрей Яновский отметил, что это первое IPO на рынке частных медицинских услуг в России почти за 10 лет. До этого на биржу в 2012 году вышла компания MD Medical Group Investments Plc, владеющая сетью клиник «Мать и дитя» в России.
  • ЕМС основана в 1989 году, её собственником стал французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 году он продал компанию аптечной сети «36,6», а та в 2008 году — бывшему акционеру соковой компании «Нидан» Игорю Шилову.
  • В состав EMC входят девять медицинских центров и три гериатрических центра в Москве и Московской области. Пациентами медицинских клиник сети EMC в 2020 году стали более 110 тысяч человек.
  • Скорректированная выручка EMC в 2020 году достигла €241 млн, скорректированная EBITDA — €97,3 млн, а чистая прибыль — €80,6 млн.

#новость #ipo

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Иван Иванов

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Stonks 💉

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Aleksey Murashko

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Да и рентабельность вау

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Давид Сабаури

0

Я думал, что они пойдут в обход IPO, выйдут с помощью компании «обходника».

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Bublikov Anton

Давид
0

Почему?

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NotFop

0

2190$ средний чек по поликлинике... 🤔

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Vlad Limbo

NotFop
0

качество стоит дорого, инфа 100%

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