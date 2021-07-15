Финтех-сервис Revolut привлёк $800 млн при оценке в $33 млрд Статьи редакции
За полтора года оценка сервиса выросла в шесть раз.
- Эта оценка делает Revolut самым дорогим финтех-стартапом Великобритании, пишет TechCrunch. Инвесторами стали фонд Vision Fund 2 от SoftBank и Tiger Global.
- По собственным данным, всего у Revolut около 16 млн клиентов и больше 150 млн трансакций в месяц. Сервис планирует направить инвестиции в маркетинг, разработку новых продуктов и международную экспансию.
- Сервис изучит, можно ли добавить услуги страхования, а также расширить кредитные услуги. Кроме того, Revolut планирует наращивать базу пользователей в США и Индии.
- Revolut основан в 2014 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. В феврале 2020 года он привлёк $500 млн при оценке в $5,5 млрд. В июле сервис привлёк от инвесторов ещё $80 млн, но его оценка не изменилась.
- Revolut — банковский сервис, который работает в Великобритании и Европе. Продукты компании — приложение и карта, которая привязана к нескольким счетам в разных валютах. Например, если платить в евро, средства спишутся со соответствующего счёта. Если их недостаточно — валюту можно конвертировать между счетами.
- 21 июня сервис отчитался за 2020 год: убытки удвоились до $280 млн, выручка выросла на 57% — до $361 млн.
Блин, а что за сервис, понимаю что гуглится, но все же, обычно инфу добавляют.
ХЗ что в нем прогрессивного - отказался от использования на стадии регистрации, когда они запросили селфи с паспортом в зубах.
Селфи проще, чем видеозвонок с индусом у N26 :)
Видеозвонок индуса требует законодательство Германии, потому что у Н26 полноценная банковская лицензия Бундесбанка. А Револют не банк на большинстве рынков, финсервис
У Революта банковская лицензия в одной из стран ЕС, распространяющаяся на всю территорию ЕС.
Пользуюсь Револютом как транзитным хабом но не более. Хотя судя по многим моим знакомым это первый и часто единственный банк которым пользуются новые иммигранты в UK. Получают зарплату и делают накопления. Причём это касается как официантов так и сотрудников крупных компаний.
Ну загляните в данные его лицензии на территории Франции, Германии, Британии. И увидите, что в этих странах он просто банковский сервис, как Monese, PayPal или VividMoney. У них даже на сайте есть список стран, где он является банком
Poland, Lithuania, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Greece, Latvia, Malta, Romania, Slovakia and Slovenia
Поэтому и счёт вам открыть в этих локациях в Революте проще, чем даже в аналогах типа Н26 или Монзо
дело не в "проще/не проще" в принципиальной угрёбищности данного способа: селфи никак не спасает от злодеев, которые нашли дропа согласного на фотосъемку, с одной стороны, и не дает обычному пользователю уверенности в том, что эти фоточки потом не утекут, с другой
1) В статье ссылка есть
2) Мне кажется, тут 99 процентов посетителей должны знать кто это, поэтому и не писали
Такой же необанк без офисов как и тиньк, ничего особенного.
Вообще-то особенный. Тинькофф не работает с иностранцами без российской регистрации. Это локальный банк, как и условный Монзо или Старлинг
Иностранцам без регистрации в рф вообще находиться нельзя.
А Револют разве откроет счёт если ты в UK по турвизе?
Revolut — банковский сервис, в котором можно открыть счёт, взять кредит, выпустить карту а также совершать другие финансовые операции.
Неплохое описание, сразу все понятно :D
Это так себе описание. Там, где он банковский сервис, ты не можешь взять кредит, только там, где он имеет право на банковскую деятельность.
33 ярда оценки при выручке 360 лямов? Лол.
Оценка учитывает не только текущие показатели, но и будущие. По сути оценка — показатель веры в то, насколько компания вырастет в будущем. Как, в принципе, и всё в нашей экономике основано на вере в будущее.
Да, мы в курсе, это как убер.
Мне кажется некоторые его инвесторы уже успели отправится в мир иной, лет 10 уже прошло как никак. А он все сжигает ярды, с какими то там перспективами непонятными
Какие показатели должны измениться, чтобы выручка выросла на 2 порядка. Давайте пофантазируем: выручка в 300 млн с 20 млн клиентов. Чтобы выручка стала хотя бы 3 млрд, клиентов должно стать 200 млн и таким образом он должен стать самым крупным банком в Западном мире, что само собой абсурдно, при том, что у него на большинстве рынков даже банковской лицензии нет
Торопятся ребята, по всем фронтам жопа с ликвидностью намечается, нужен выход.
Вот пример работы стартапов в Европе:
- фирме почти 10 лет
- до сих пор не может выйти на прибыль
- убытки почти равны всей выручке
(то есть Револют доплачивает за своих клиентов из своего кармана)
А инвесторы оценивают это в 33 миллиарда !
(в России, которая борется в кольце врагов, такое невозможно в принципе).
Кто-нибудь хочет подискутировать на тему
"Российские стартапы должны использовать опыт предпринимателей из Европы" ?
Российских стартапов не существует, теперь все они американские) Взять только пример с мужчины, который придумал технологию извлечение энергии со стекла, его тут объявили в розыск, а сейчас в Германии дорабатывает свой проект.
Черные дыры какие то, Юбер, эта вот шняга, ВиВорки всякие, меня еще никто не переубедил что это разводка хомяков.
Насчет «доплачивает за клиентов из своего кармана» - совершенно не факт, главный вопрос в юнит-экономике. Если она положительная, и они инвестируют в рост, и клиентская база стремительно растет, то всё здорово, и компания стоит реально много. А то что мультипликаторы финтеху на западе в несколько раз больше чем в РФ - это да, факт
Ну если купили долю 2,5% за 800млн, то все 100% стоит 33млрд
Такая у них оценка
Они привлекали деньги при оценке $33b
После инвестиций оценка будет $33,8 => 2,36%
Там обмен по Форексу происходит без комиссий, прямая конвертация между валютами, выгоднее типа ещё
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