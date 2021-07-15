Финансы
Евгения Евсеева

Финтех-сервис Revolut привлёк $800 млн при оценке в $33 млрд Статьи редакции

За полтора года оценка сервиса выросла в шесть раз.

  • Эта оценка делает Revolut самым дорогим финтех-стартапом Великобритании, пишет TechCrunch. Инвесторами стали фонд Vision Fund 2 от SoftBank и Tiger Global.
  • По собственным данным, всего у Revolut около 16 млн клиентов и больше 150 млн трансакций в месяц. Сервис планирует направить инвестиции в маркетинг, разработку новых продуктов и международную экспансию.
  • Сервис изучит, можно ли добавить услуги страхования, а также расширить кредитные услуги. Кроме того, Revolut планирует наращивать базу пользователей в США и Индии.
  • Revolut основан в 2014 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. В феврале 2020 года он привлёк $500 млн при оценке в $5,5 млрд. В июле сервис привлёк от инвесторов ещё $80 млн, но его оценка не изменилась.
  • Revolut — банковский сервис, который работает в Великобритании и Европе. Продукты компании — приложение и карта, которая привязана к нескольким счетам в разных валютах. Например, если платить в евро, средства спишутся со соответствующего счёта. Если их недостаточно — валюту можно конвертировать между счетами.
  • 21 июня сервис отчитался за 2020 год: убытки удвоились до $280 млн, выручка выросла на 57% — до $361 млн.

#новость #revolut

1680 просмотров
34 34 комментария
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Destroer0

2

Блин, а что за сервис, понимаю что гуглится, но все же, обычно инфу добавляют.

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Ислам Садыгов

Destroer0
4

Британский тинькофф + крипта

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Mitya Vol

Destroer0
2

Самый прогрессивный платежный приёмник. В рф пользоваться нельзя

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A. Bigkkuzin

Mitya
–2

ХЗ что в нем прогрессивного - отказался от использования на стадии регистрации, когда они запросили селфи с паспортом в зубах.

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Dima Kalinov

A.
2

Селфи проще, чем видеозвонок с индусом у N26 :)

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Антон Штадлер

Dima
0

Видеозвонок индуса требует законодательство Германии, потому что у Н26 полноценная банковская лицензия Бундесбанка. А Револют не банк на большинстве рынков, финсервис

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Alex Choy

Антон
0

У Революта банковская лицензия в одной из стран ЕС, распространяющаяся на всю территорию ЕС.
Пользуюсь Револютом как транзитным хабом но не более. Хотя судя по многим моим знакомым это первый и часто единственный банк которым пользуются новые иммигранты в UK. Получают зарплату и делают накопления. Причём это касается как официантов так и сотрудников крупных компаний.

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Антон Штадлер

Alex
0

Ну загляните в данные его лицензии на территории Франции, Германии, Британии. И увидите, что в этих странах он просто банковский сервис, как Monese, PayPal или VividMoney. У них даже на сайте есть список стран, где он является банком
Poland, Lithuania, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Greece, Latvia, Malta, Romania, Slovakia and Slovenia

Ответить

Антон Штадлер

Alex
0

Поэтому и счёт вам открыть в этих локациях в Революте проще, чем даже в аналогах типа Н26 или Монзо

Ответить

A. Bigkkuzin

Dima
–1

дело не в "проще/не проще" в принципиальной угрёбищности данного способа: селфи никак не спасает от злодеев, которые нашли дропа согласного на фотосъемку, с одной стороны, и не дает обычному пользователю уверенности в том, что эти фоточки потом не утекут, с другой

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Артём Прокопенко

Destroer0
2

1) В статье ссылка есть
2) Мне кажется, тут 99 процентов посетителей должны знать кто это, поэтому и не писали

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From Siberia to London

Destroer0
1

Такой же необанк без офисов как и тиньк, ничего особенного.

Ответить

Антон Штадлер

From
0

Вообще-то особенный. Тинькофф не работает с иностранцами без российской регистрации. Это локальный банк, как и условный Монзо или Старлинг

Ответить

From Siberia to

Антон
0

Иностранцам без регистрации в рф вообще находиться нельзя.
А Револют разве откроет счёт если ты в UK по турвизе?

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Sergei Zotov

3

Revolut — банковский сервис, в котором можно открыть счёт, взять кредит, выпустить карту а также совершать другие финансовые операции.

Неплохое описание, сразу все понятно :D

Ответить

Антон Штадлер

Sergei
0

Это так себе описание. Там, где он банковский сервис, ты не можешь взять кредит, только там, где он имеет право на банковскую деятельность.

Ответить

Pavel Onischenko

1

33 ярда оценки при выручке 360 лямов? Лол.

Ответить

Темир Нурбаев

Pavel
3

Оценка учитывает не только текущие показатели, но и будущие. По сути оценка — показатель веры в то, насколько компания вырастет в будущем. Как, в принципе, и всё в нашей экономике основано на вере в будущее.

Ответить

Nesterov Igor

Темир
1

Да, мы в курсе, это как убер.
Мне кажется некоторые его инвесторы уже успели отправится в мир иной, лет 10 уже прошло как никак. А он все сжигает ярды, с какими то там перспективами непонятными

Ответить

Антон Штадлер

Темир
0

Какие показатели должны измениться, чтобы выручка выросла на 2 порядка. Давайте пофантазируем: выручка в 300 млн с 20 млн клиентов. Чтобы выручка стала хотя бы 3 млрд, клиентов должно стать 200 млн и таким образом он должен стать самым крупным банком в Западном мире, что само собой абсурдно, при том, что у него на большинстве рынков даже банковской лицензии нет

Ответить

Mitya Vol

Pavel
1

Кстати, а как это считают? Типо, какую долю за $800 млн получили, во столько млрд всю компанию и оценили?

Ответить

BearStrikesBack

Pavel
0

Торопятся ребята, по всем фронтам жопа с ликвидностью намечается, нужен выход.

Ответить

Сергей Сергеев

BearStrikesBack
0

зато платят вдвое выше рынка)

Ответить

Лев Щенин

0

Вот пример работы стартапов в Европе:
- фирме почти 10 лет
- до сих пор не может выйти на прибыль
- убытки почти равны всей выручке
(то есть Револют доплачивает за своих клиентов из своего кармана)
А инвесторы оценивают это в 33 миллиарда !
(в России, которая борется в кольце врагов, такое невозможно в принципе).
Кто-нибудь хочет подискутировать на тему
"Российские стартапы должны использовать опыт предпринимателей из Европы" ?

Ответить

Давид Сабаури

Лев
1

Российских стартапов не существует, теперь все они американские) Взять только пример с мужчины, который придумал технологию извлечение энергии со стекла, его тут объявили в розыск, а сейчас в Германии дорабатывает свой проект.

Ответить

Tv Box

Давид
0

Это кто такой? Есть линк почитать про ситуацию?

Ответить

Mikhail Dragunov

Лев
1

Черные дыры какие то, Юбер, эта вот шняга, ВиВорки всякие, меня еще никто не переубедил что это разводка хомяков.

Ответить

Лев Щенин

Mikhail
0

О, вы ещё про Теслу не слышали Илона нашего Маска !
"Экономист на час" с говорящим именем Рами Зайцман раскрыл схему финансовой пирамиды в компании Тесла.
Один вопрос - когда будет скам Теслы?
 

Ответить

Stepan Korobeinikov

Лев
0

Насчет «доплачивает за клиентов из своего кармана» - совершенно не факт, главный вопрос в юнит-экономике. Если она положительная, и они инвестируют в рост, и клиентская база стремительно растет, то всё здорово, и компания стоит реально много. А то что мультипликаторы финтеху на западе в несколько раз больше чем в РФ - это да, факт

Ответить

Лев Щенин

Stepan
0

21 июня сервис отчитался за 2020 год: убытки удвоились до $280 млн, выручка выросла на 57% — до $361 млн.
Неужели я один понимаю, что при убытках 280 от выручки 361 не может быть положительной "юнит-экономика" ?

Ответить

Aleksandr

Лев
0

Ну если учесть, что "юнит-экономика" - это расчёт прибыльности с одного условного клиента, то она вполне может быть положительной при условии, что они активно вкладываются в рост и набирают новых клиентов с которых заработают позже.

Ответить

Artem

0

Ну если купили долю 2,5% за 800млн, то все 100% стоит 33млрд
Такая у них оценка

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Dima Kalinov

Artem
0

Они привлекали деньги при оценке $33b
После инвестиций оценка будет $33,8 => 2,36%

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Alexander Romanov

0

Там обмен по Форексу происходит без комиссий, прямая конвертация между валютами, выгоднее типа ещё

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