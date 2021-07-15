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Финансы
Маша Цепелева

Что происходит с акциями «Лензолота»: они росли на десятки процентов, потом обвалились на 70%, но всё ещё в плюсе Статьи редакции

Цены росли после обещаний высоких дивидендов, но после их выплаты «Лензолото» может быть ликвидирована.

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В начале июня обыкновенные акции компании «Лензолото» выросли в цене на 85,7%, привилегированные бумаги — на 57,7% за два дня, сообщал РБК. 4 июня обыкновенные акции стоили 26 360 рублей за штуку, 7 июня — уже 36 тысяч рублей. Привилегированные бумаги стоили 4 июня 6385 рублей за штуку, 7 июня — 7200 рублей.

График изменения цены на обыкновенные акции «Лензолото» РБК

Почему цены на акции выросли

Рост цены начался после массовой покупки акций розничными инвесторами. Игроки хотели получить высокие дивиденды. 4 июня совет директоров «Лензолото» определил их размер — 15 219,50 рубля за одну обыкновенную и 3699,27 рубля — за привилегированную.

Чтобы получить дивиденды, акционеры должны попасть в специальный реестр. Для этого необходимо было купить акции до 9 июля, в тот день цена была 23 370 рублей за обыкновенную акцию и 6020 рублей за привилегированную.

Дата закрытия списка акционеров, которым положены дивиденды — 13 июля 2021 года.

Почему цены резко упали

Сразу после закрытия списков держатели бумаг обычно начинают продавать акции — для получения дивидендов они уже не нужны, а другие — не начинают покупать по прежним высоким ценам. Образуется дивидендный гэп, и цена акций резко падает.

12 июля цена за обыкновенную акцию была уже 12 490 рублей, а за привилегированную — 2045 рублей. Это на 46% и 66% ниже, чем за три дня до этого.

Какие риски

На выплату дивидендов «Лензолото» хочет потратить всю годовую чистую прибыль — 18,64 млрд рублей, пишет РБК. В сентябре 2020 года «Полюс Красноярск» — материнская компания «Лензолота» — решила консолидировать активы. Она выкупила у «Лензолота» её дочернюю компанию ЗДК «Лензолото» за 19,9 млрд рублей.

За дочерней компанией были все производственные активы и лицензии на добычу, теперь они принадлежат «Полюс Красноярску», а на балансе «Лензолота» фактически остались только деньги. После того, как «Лензолото» потратит всю прибыль от продажи на дивиденды, компания может быть ликвидирована.

15 июля обыкновенные акции «Лензолото» стоят 13 340 рублей за бумагу и продолжают расти.

Изменение цены на акции «Лензолото» за 15 июля Московская биржа

Аналитики «БКС Мир инвестиций» со ссылкой на отчёт компании за второй квартал пишут, что справедливая цена — 3424 рубля за акцию: после выплаты дивидендов на балансе компании осталось около 4,4 млрд рублей, а операционной деятельности она не ведёт. Это значение на 75% ниже цены акций «Лензолота» 15 июля.

Однако на рынке цена на обыкновенные акции почти в четыре раза выше. На наш взгляд, это объясняется исключительно спекулятивной активностью. Акции превратились в спекулятивный инструмент, который оказался в замкнутом круге: высокая волатильность привлекает спекулянтов — активность спекулянтов провоцирует высокую волатильность.

С учетом того, что фундаментальной идеи в акции нет, на средне- и долгосрочной дистанции котировки будут терять позиции, приближаясь к справедливой оценке.

«БКС Мир инвестиций»

#инвестиции

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