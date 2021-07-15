Что происходит с акциями «Лензолота»: они росли на десятки процентов, потом обвалились на 70%, но всё ещё в плюсе Статьи редакции
Цены росли после обещаний высоких дивидендов, но после их выплаты «Лензолото» может быть ликвидирована.
В начале июня обыкновенные акции компании «Лензолото» выросли в цене на 85,7%, привилегированные бумаги — на 57,7% за два дня, сообщал РБК. 4 июня обыкновенные акции стоили 26 360 рублей за штуку, 7 июня — уже 36 тысяч рублей. Привилегированные бумаги стоили 4 июня 6385 рублей за штуку, 7 июня — 7200 рублей.
Почему цены на акции выросли
Рост цены начался после массовой покупки акций розничными инвесторами. Игроки хотели получить высокие дивиденды. 4 июня совет директоров «Лензолото» определил их размер — 15 219,50 рубля за одну обыкновенную и 3699,27 рубля — за привилегированную.
Чтобы получить дивиденды, акционеры должны попасть в специальный реестр. Для этого необходимо было купить акции до 9 июля, в тот день цена была 23 370 рублей за обыкновенную акцию и 6020 рублей за привилегированную.
Дата закрытия списка акционеров, которым положены дивиденды — 13 июля 2021 года.
Почему цены резко упали
Сразу после закрытия списков держатели бумаг обычно начинают продавать акции — для получения дивидендов они уже не нужны, а другие — не начинают покупать по прежним высоким ценам. Образуется дивидендный гэп, и цена акций резко падает.
12 июля цена за обыкновенную акцию была уже 12 490 рублей, а за привилегированную — 2045 рублей. Это на 46% и 66% ниже, чем за три дня до этого.
Какие риски
На выплату дивидендов «Лензолото» хочет потратить всю годовую чистую прибыль — 18,64 млрд рублей, пишет РБК. В сентябре 2020 года «Полюс Красноярск» — материнская компания «Лензолота» — решила консолидировать активы. Она выкупила у «Лензолота» её дочернюю компанию ЗДК «Лензолото» за 19,9 млрд рублей.
За дочерней компанией были все производственные активы и лицензии на добычу, теперь они принадлежат «Полюс Красноярску», а на балансе «Лензолота» фактически остались только деньги. После того, как «Лензолото» потратит всю прибыль от продажи на дивиденды, компания может быть ликвидирована.
15 июля обыкновенные акции «Лензолото» стоят 13 340 рублей за бумагу и продолжают расти.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» со ссылкой на отчёт компании за второй квартал пишут, что справедливая цена — 3424 рубля за акцию: после выплаты дивидендов на балансе компании осталось около 4,4 млрд рублей, а операционной деятельности она не ведёт. Это значение на 75% ниже цены акций «Лензолота» 15 июля.
В один прекрасный день я решила открыть дебетовую карту Тинькофф. Открыла карту через приложение, назначила время встречи с представителем для подписания договора. Возможности приложения были ограничены, но при вводе номера и серии паспорта я смогла полноценно пользоваться всеми операциями.
История о том, как мы в Mojo запускали сайты клиентам и не могли найти времени на себя. Со счастливым финалом.
Журналисты делали расследования про Путина, Кадырова и многих других чиновников.
Стоковым видео многие не доверяют: считают, что ролик из них получится безвкусным, вторичным и непрезентабельным. Нам кажется, что это не совсем справедливо: из таких кадров вполне можно собрать приличный коммерческий ролик, если потратить достаточно времени и ресурсов.
Многие майнеры переместились из Китая в соседнее государство ещё до начала давления на отрасль, говорят исследователи.
Антон Заикин работал на машиностроительном заводе в Тольятти, весил 106 кг и не был сторонником здорового образа жизни. Он решил измениться, создал онлайн-школу полезных десертов, похудел и запустил бренд фитнес десертов Fitnesshock, ежемесячный оборот которого летом 2021-го составляет около 20 млн рублей.
31 июля завершается первый этап скаутинга компаний с B2C-решениями в области финансовых технологий, гейминга и умных домов/IoT стадии Growth. Это отличная возможность получить доступ к инфраструктуре и клиентской базе «Лаборатории Касперского» (более 400 млн пользователей), а также запустить совместный продукт с разделением выручки. «Лаборатория…
Среди прочего, законопроект предполагает направить часть налоговых поступлений от продажи марихуаны общинам меньшинств и предоставить FDA надзор за регулированием каннабиса.
В компании считают, что это не только поможет экологии, но и позволит покупателям экономить.
Совместный проект Национального РДКМ, Почты России и Русфонда откроет новый этап в развитии донорства костного мозга в России. Раньше, чтобы войти в регистр доноров, необходимо было сдать кровь на типирование (исследование для определения генотипа). Теперь достаточно взять мазок с внутренней стороны щеки и отправить его в регистр по почте…