Однако на рынке цена на обыкновенные акции почти в четыре раза выше. На наш взгляд, это объясняется исключительно спекулятивной активностью. Акции превратились в спекулятивный инструмент, который оказался в замкнутом круге: высокая волатильность привлекает спекулянтов — активность спекулянтов провоцирует высокую волатильность.

С учетом того, что фундаментальной идеи в акции нет, на средне- и долгосрочной дистанции котировки будут терять позиции, приближаясь к справедливой оценке.