При оценке самого финтех-сервиса в $33 млрд.

Американский Forbes оценил состояние 37-летнего Николая Сторонского в $7,1 млрд — это на 492% больше предыдущей оценки издания в феврале 2020 года.

По данным издания, Сторонскому принадлежит более 20% Revolut. 15 июля 2021 года Revolut сообщил, что привлёк $800 млн при оценке в $33 млрд. Эта оценка сделала компанию самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.

В рейтинге Forbes Сторонский занимал 107 место. Теперь, по версии Forbes Real-Time, он попадает в топ-30 богатейших российских бизнесменов. Сторонский соседствует в рейтинге с Олегом Тиньковым, чьё состояние на 15 июля 2021 года также оценивается в $7,1 млрд. В Revolut не ответили на запрос Forbes.

Revolut основан в 2014 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Это банковский сервис, который работает в Великобритании и Европе. Продукты компании — приложение и карта, которая привязана к нескольким счетам в разных валютах. Сервис позволяет оплачивать товары и услуги в разной валюте и при необходимости конвертирует её между счетами.

21 июня сервис отчитался за 2020 год: убытки удвоились до $280 млн, выручка выросла на 57% — до $361 млн.

