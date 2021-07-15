Состояние сооснователя Revolut Николая Сторонского выросло до $7,1 млрд и сравнялось с состоянием Олега Тинькова Статьи редакции
При оценке самого финтех-сервиса в $33 млрд.
Американский Forbes оценил состояние 37-летнего Николая Сторонского в $7,1 млрд — это на 492% больше предыдущей оценки издания в феврале 2020 года.
По данным издания, Сторонскому принадлежит более 20% Revolut. 15 июля 2021 года Revolut сообщил, что привлёк $800 млн при оценке в $33 млрд. Эта оценка сделала компанию самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.
В рейтинге Forbes Сторонский занимал 107 место. Теперь, по версии Forbes Real-Time, он попадает в топ-30 богатейших российских бизнесменов. Сторонский соседствует в рейтинге с Олегом Тиньковым, чьё состояние на 15 июля 2021 года также оценивается в $7,1 млрд. В Revolut не ответили на запрос Forbes.
- Revolut основан в 2014 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Это банковский сервис, который работает в Великобритании и Европе. Продукты компании — приложение и карта, которая привязана к нескольким счетам в разных валютах. Сервис позволяет оплачивать товары и услуги в разной валюте и при необходимости конвертирует её между счетами.
- 21 июня сервис отчитался за 2020 год: убытки удвоились до $280 млн, выручка выросла на 57% — до $361 млн.
Стартап британский, а бизнесмен российский. То есть мы должны просто порадоваться за земелю? Ибо деньги компании явно идут не в Россию. Вообще радует, что у такого талантливого отца такой талантливый сын.
Порадоваться за МФТИ, выпускники которого двигают финтех во всем мире.
Порадоваться за МФТИ, выпускники которого двигают финтех
- Московский Финансово Технический Институт?
Что вы до папы докопались. Очевидно, что таких пап в РФ и везде полно, а Сторонских нет.
Неизвестный каякер
Порадоваться, что не сидит или не в лесу, в России уже бы не пришлось радоваться, если вы понимаете о чем я :)
{комментарий про папку из Газпрома}
Справедливости ради, много у кого папка из Газпрома, но в 7 лярдов оцениваются далеко не все они =)
{комментарий про убытки}
В удивительное время живем. Год назад Forbes оценивал состояние фаундера Nikola Motors Тревора Мильтона почти в 4 млрд $
Несколько месяцев назад произошел крах Greensill
Ни на что не намекаю)
Одним из основных инвесторов компании была японская корпорация SoftBank, вложившая в стартап австралийца Лекса Гринсилла почти $2 млрд.
Держат марку
Сколько слышу про Nikola Motors столько и говорят про крах, а он что то никак не наступает))
Или все таки наступил?
? С Теслой не путаете?
GM же теперь Никола разруливать должен
Личной дым
Живёт, но не сильно здравствует. К GM отношения никакого не имеет — новый босс просто там раньше работал.
Как можно при такой выручке захерачить такие убытки?! Обнальщики какие-то
В комментариях разбушевалась жаба, которая душит всех без разбора...
Как по мне,так он молодец, это не Дерипаски/Березовские/Абрамовичи, которые сами знаете как "заработали" свои состояния...
Личной дым
Как они заработали? Расскажите, пожалуйста. Может какой инсайдерской инфой поделитесь.
Состояние с капитализацией не попутали?
При оценке самого финтех-сервиса в $33 млрд.
По данным издания, Сторонскому принадлежит более 20% Revolut.
ну вот кааак ???
Кто-нибудь когда-нибудь использовал Revolut ?
ну хоть раз телефон пополнял через него ???
скорее всего это контора для отмыва ,
а не для частных\гражданских финансовых услуг.
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