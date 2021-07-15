Финансы
Nazigul Jusupova

Состояние сооснователя Revolut Николая Сторонского выросло до $7,1 млрд и сравнялось с состоянием Олега Тинькова Статьи редакции

При оценке самого финтех-сервиса в $33 млрд.

Американский Forbes оценил состояние 37-летнего Николая Сторонского в $7,1 млрд — это на 492% больше предыдущей оценки издания в феврале 2020 года.

По данным издания, Сторонскому принадлежит более 20% Revolut. 15 июля 2021 года Revolut сообщил, что привлёк $800 млн при оценке в $33 млрд. Эта оценка сделала компанию самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.

В рейтинге Forbes Сторонский занимал 107 место. Теперь, по версии Forbes Real-Time, он попадает в топ-30 богатейших российских бизнесменов. Сторонский соседствует в рейтинге с Олегом Тиньковым, чьё состояние на 15 июля 2021 года также оценивается в $7,1 млрд. В Revolut не ответили на запрос Forbes.

  • Revolut основан в 2014 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Это банковский сервис, который работает в Великобритании и Европе. Продукты компании — приложение и карта, которая привязана к нескольким счетам в разных валютах. Сервис позволяет оплачивать товары и услуги в разной валюте и при необходимости конвертирует её между счетами.
  • 21 июня сервис отчитался за 2020 год: убытки удвоились до $280 млн, выручка выросла на 57% — до $361 млн.

#новости #revolut #николайсторонский

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34 34 комментария
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Konstantin_Andreevich

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Стартап британский, а бизнесмен российский. То есть мы должны просто порадоваться за земелю? Ибо деньги компании явно идут не в Россию. Вообще радует, что у такого талантливого отца такой талантливый сын.

Ответить

Демид Московский

Konstantin_Andr…
2

Порадоваться за МФТИ, выпускники которого двигают финтех во всем мире.

Ответить

Михаил Качалов

Демид
0

Порадоваться за МФТИ, выпускники которого двигают финтех

- Московский Финансово Технический Институт?

Ответить

Konstantin_Andreevich

Демид
0

Может, мне ещё за ленинградскую школу дзюдо порадоваться?

Ответить

Alexey Ivanov

Konstantin_Andr…
1

Что вы до папы докопались. Очевидно, что таких пап в РФ и везде полно, а Сторонских нет.

Ответить

Неизвестный каякер

Konstantin_Andr…
0

Порадоваться, что не сидит или не в лесу, в России уже бы не пришлось радоваться, если вы понимаете о чем я :)

Ответить

Konstantin_Andreevich

Неизвестный
0

С такими родителями не сидят.

Ответить

Даниил Слесарчук

9

{комментарий про папку из Газпрома}

Ответить

Павел Егоров

Даниил
5

Справедливости ради, много у кого папка из Газпрома, но в 7 лярдов оцениваются далеко не все они =)

Ответить

Даниил Слесарчук

9

{комментарий про убытки}

Ответить

умный человек

Даниил
2

/* комментарий про комментарий */

Ответить

ЯжПрограммист

Даниил
1

{комментарий про выручку и убытки}

Ответить

Антон Штадлер

6

Там Блумберг пишет, что N26 тоже готовит похожий раунд инвестиций

Ответить

Sht_Anton

5

В удивительное время живем. Год назад Forbes оценивал состояние фаундера Nikola Motors Тревора Мильтона почти в 4 млрд $
Несколько месяцев назад произошел крах Greensill
Ни на что не намекаю) 

Ответить

BearStrikesBack

Sht_Anton
3

Одним из основных инвесторов компании была японская корпорация SoftBank, вложившая в стартап австралийца Лекса Гринсилла почти $2 млрд.

Держат марку

Ответить

Фагиз Мавлютов

Sht_Anton
0

Сколько слышу про Nikola Motors столько и говорят про крах, а он что то никак не наступает)) 
Или все таки наступил?

Ответить

Александр Якунин

Фагиз
–2

? С Теслой не путаете?
GM же теперь Никола разруливать должен

Ответить

Личной дым

Алексан…
0

Живёт, но не сильно здравствует. К GM отношения никакого не имеет — новый босс просто там раньше работал.

Ответить

Александр Якунин

Личной
–1

Так тачки на мощностях GM из их же комплектующих делать будут?

Ответить

Andrew Vasil'ev

2

Как можно при такой выручке захерачить такие убытки?! Обнальщики какие-то

Ответить

Колбастер

2

{комментарий}

Ответить

Alexey

2

Вошли в пятёрку по капитализации. Абсолютно нездоровая фигня. 

Ответить

Сергей Кукла

2

В комментариях разбушевалась жаба, которая душит всех без разбора... 
Как по мне,так он молодец, это не Дерипаски/Березовские/Абрамовичи, которые сами знаете как "заработали" свои состояния...

Ответить

Личной дым

Сергей
0

Как они заработали? Расскажите, пожалуйста. Может какой инсайдерской инфой поделитесь.

Ответить

Mike Prokopenko

1

Мыльный пузырь, когда зарабатывать начнет уже

Ответить

Алексей Мигачев

1

Выручка 360млн оценка 33 ярда.
Это как?

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

0

УравнИлось?! Штаааа 

Ответить

Эмилия Теплова

0

Состояние с капитализацией не попутали?

Ответить

Фагиз Мавлютов

Эмилия
0

При оценке самого финтех-сервиса в $33 млрд.

 
По данным издания, Сторонскому принадлежит более 20% Revolut. 

Ответить

Alexey Ivanov

0

WeWork-2 (3,4,5...)

Ответить

Алексей из LOADING.express

0

Красавчик!

Ответить

Artemida Svet

–2

ну вот кааак ???
Кто-нибудь когда-нибудь использовал Revolut ?
ну хоть раз телефон пополнял через него ???

скорее всего это контора для отмыва ,
а не для частных\гражданских финансовых услуг.

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Mr. Z

Artemida
0

Так его нет в РФ - цена эквайринга убивает всю бизнес-модель)

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Olya Met

Artemida
0

Регулярно пользуюсь разовыми виртуалками там, но на счете деньги не храню. Вопросов по использованию нет: приложение супер простое и удобное

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