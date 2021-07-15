Финансы
Nazigul Jusupova

Состояние сооснователя Revolut Николая Сторонского выросло до $7,1 млрд и уравнилось с состоянием Олега Тинькова Статьи редакции

При оценке самого финтех-сервиса в $33 млрд.

Американский Forbes оценил состояние 37-летнего Николая Сторонского в $7,1 млрд — это на 492% больше предыдущей оценки издания в феврале 2020 года.

По данным издания, Сторонскому принадлежит более 20% Revolut. 15 июля 2021 года Revolut сообщил, что привлёк $800 млн при оценке в $33 млрд. Эта оценка сделала компанию самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.

В рейтинге Forbes Сторонский занимал 107 место. Теперь, по версии Forbes Real-Time, он попадает в топ-30 богатейших российских бизнесменов. Сторонский соседствует в рейтинге с Олегом Тиньковым, чьё состояние на 15 июля 2021 года также оценивается в $7,1 млрд. В Revolut не ответили на запрос Forbes.

  • Revolut основан в 2014 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Это банковский сервис, который работает в Великобритании и Европе. Продукты компании — приложение и карта, которая привязана к нескольким счетам в разных валютах. Сервис позволяет оплачивать разной валютой и при необходимости конвертирует её между счетами.
  • 21 июня сервис отчитался за 2020 год: убытки удвоились до $280 млн, выручка выросла на 57% — до $361 млн.

#новости #revolut #николайсторонский

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9 комментариев
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Антон Штадлер

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Там Блумберг пишет, что N26 тоже готовит похожий раунд инвестиций

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Konstantin_Andreevich

4

Стартап британский, а бизнесмен российский. То есть мы должны просто порадоваться за земелю? Ибо деньги компании явно идут не в Россию. Вообще радует, что у такого талантливого отца такой талантливый сын.

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Даниил Слесарчук

3

{комментарий про убытки}

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умный человек

Даниил
1

/* комментарий про комментарий */

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Даниил Слесарчук

2

{комментарий про папку из Газпрома}

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Колбастер

1

{комментарий}

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Sht_Anton

1

В удивительное время живем. Год назад Forbes оценивал состояние фаундера Nikola Motors Тревора Мильтона почти в 4 млрд $
Несколько месяцев назад произошел крах Greensill
Ни на что не намекаю) 

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BearStrikesBack

Sht_Anton
0

Одним из основных инвесторов компании была японская корпорация SoftBank, вложившая в стартап австралийца Лекса Гринсилла почти $2 млрд.

Держат марку

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Mike Prokopenko

0

Мыльный пузырь, когда зарабатывать начнет уже

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