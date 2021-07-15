Состояние сооснователя Revolut Николая Сторонского выросло до $7,1 млрд и уравнилось с состоянием Олега Тинькова Статьи редакции
При оценке самого финтех-сервиса в $33 млрд.
Американский Forbes оценил состояние 37-летнего Николая Сторонского в $7,1 млрд — это на 492% больше предыдущей оценки издания в феврале 2020 года.
По данным издания, Сторонскому принадлежит более 20% Revolut. 15 июля 2021 года Revolut сообщил, что привлёк $800 млн при оценке в $33 млрд. Эта оценка сделала компанию самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.
В рейтинге Forbes Сторонский занимал 107 место. Теперь, по версии Forbes Real-Time, он попадает в топ-30 богатейших российских бизнесменов. Сторонский соседствует в рейтинге с Олегом Тиньковым, чьё состояние на 15 июля 2021 года также оценивается в $7,1 млрд. В Revolut не ответили на запрос Forbes.
- Revolut основан в 2014 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Это банковский сервис, который работает в Великобритании и Европе. Продукты компании — приложение и карта, которая привязана к нескольким счетам в разных валютах. Сервис позволяет оплачивать разной валютой и при необходимости конвертирует её между счетами.
- 21 июня сервис отчитался за 2020 год: убытки удвоились до $280 млн, выручка выросла на 57% — до $361 млн.
Стартап британский, а бизнесмен российский. То есть мы должны просто порадоваться за земелю? Ибо деньги компании явно идут не в Россию. Вообще радует, что у такого талантливого отца такой талантливый сын.
{комментарий про убытки}
В удивительное время живем. Год назад Forbes оценивал состояние фаундера Nikola Motors Тревора Мильтона почти в 4 млрд $
Несколько месяцев назад произошел крах Greensill
Ни на что не намекаю)
Одним из основных инвесторов компании была японская корпорация SoftBank, вложившая в стартап австралийца Лекса Гринсилла почти $2 млрд.
Держат марку
Журналисты делали расследования про Путина, Кадырова и многих других чиновников.
История о том, как мы в Mojo запускали сайты клиентам и не могли найти времени на себя. Со счастливым финалом.
Среди прочего, законопроект предполагает направить часть налоговых поступлений от продажи марихуаны общинам меньшинств и предоставить FDA надзор за регулированием каннабиса.
В один прекрасный день я решила открыть дебетовую карту Тинькофф. Открыла карту через приложение, назначила время встречи с представителем для подписания договора. Возможности приложения были ограничены, но при вводе номера и серии паспорта я смогла полноценно пользоваться всеми операциями.
31 июля завершается первый этап скаутинга компаний с B2C-решениями в области финансовых технологий, гейминга и умных домов/IoT стадии Growth. Это отличная возможность получить доступ к инфраструктуре и клиентской базе «Лаборатории Касперского» (более 400 млн пользователей), а также запустить совместный продукт с разделением выручки. «Лаборатория…
Совместный проект Национального РДКМ, Почты России и Русфонда откроет новый этап в развитии донорства костного мозга в России. Раньше, чтобы войти в регистр доноров, необходимо было сдать кровь на типирование (исследование для определения генотипа). Теперь достаточно взять мазок с внутренней стороны щеки и отправить его в регистр по почте…
Алексей Петров, сооснователь и CEO APIBank, и Николай Петелин, сооснователь «Точки» и автор «Красной книги бизнеса», обсудили, как развивается сегмент самозанятых, кто на нем зарабатывает и есть ли будущее у ИП.
Многие майнеры переместились из Китая в соседнее государство ещё до начала давления на отрасль, говорят исследователи.
В компании считают, что это не только поможет экологии, но и позволит покупателям экономить.
Стоковым видео многие не доверяют: считают, что ролик из них получится безвкусным, вторичным и непрезентабельным. Нам кажется, что это не совсем справедливо: из таких кадров вполне можно собрать приличный коммерческий ролик, если потратить достаточно времени и ресурсов.
Антон Заикин работал на машиностроительном заводе в Тольятти, весил 106 кг и не был сторонником здорового образа жизни. Он решил измениться, создал онлайн-школу полезных десертов, похудел и запустил бренд фитнес десертов Fitnesshock, ежемесячный оборот которого летом 2021-го составляет около 20 млн рублей.