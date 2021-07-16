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Финансы
Таня Боброва

Бывший заключённый, а теперь проповедник двигает фондовый рынок Индонезии через Instagram Статьи редакции

Пересказ материала Bloomberg Businessweek про Юсуфа Мансура.

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Если пользователь хочет инвестировать в индонезийский рынок, он может почитать о местной экономике, проанализировать компании или позвонить брокеру, чтобы посоветоваться. Ещё один вариант — проверить последний пост в соцсетях одного из самых популярных в Индонезии проповедников.

45-летний Джаман Нурчотиб Мансур (Jam’an Nurchotib Mansur) отсидел в молодости в тюрьме, а теперь управляет активами и заключил сделку с инвестициями в местный банк. Когда он не проповедует, то публикует подборку акций в своих аккаунтах в соцсетях с 13 млн подписчиков.

«Я не разбираюсь в биржевой торговле, но слежу за его постами в поиске идей для инвестиций», — рассказала изданию 35-летняя Фетрайя, одна из подписчиков Мансура в Instagram, начавшая инвестировать только в 2021 году: «Он ustadz (с индонезийского — капеллан), который проповедует самодисциплину и отказ от алчности, поэтому я ему доверяю».

В ноябре проповедник, известный также как Юсуф Мансур, заявил в Instagram, что по его мнению, убыточная государственная авиакомпания Garuda Indonesia оправится от пандемии. Акции компании выросли на 45% в следующую неделю.

Спустя месяц Мансур написал о Garuda Maintenance Facility AeroAsia — индонезийской компании, которая занимается техобслуживанием самолётов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В следующие два дня её акции взлетели на 55%.

Мансур говорит, что старается помочь людям, давая советы по инвестициям в соцсетях Рони Закария для Bloomberg Businessweek

Подобные посты могут стоить компаниям миллиарды долларов капитализации. Индонезия — четвёртая по населению страна в мире, и её фондовый рынок набирает обороты после ослабления правил для привлечения быстрорастующих стартапов, отмечает Bloomberg.

Во всём мире медиаличности становятся «инфлюенсерами рынка». Охват Мансура в Индонезии сопоставим с влиянием личностей в США. Например Илоном Маском и предпринимателем Марком Кьюбаном, которые подстрекали инвесторов покупать криптовалюты, или инвестором Кэти Вуд.

Как и в США, в Индонезии соцсети стали играть большую роль для частных инвесторов, интересующихся торговлей. На июнь 2020 года на розничных инвесторов приходилось около трети ежедневных торгов на фондовом рынке страны. В июне 2021-го эта цифра почти удвоилась и составляет 60%. Около 80% из них нет ещё 40 лет.

Для крупных инстутициональных инвесторов появление инфлюенсеров по всему миру как новой силы на фондовом рынке — то, за чем стоит внимательно следить, отмечает Bloomberg. Гендиректор индонезийской Sucor Sekuritas Бернадус Виджая призывает аналитиков также вести соцсети для связи с частными инвесторами. «Нам нужно следовать этой тенденции, иначе мы останемся позади», — считает он.

Инвесторы, которые следят за Мансуром, должны быть готовы к «американским горкам», которые знакомы трейдерам по другим инвестициям, подпитываемым в медиа.

После ралли в конце 2020 года авиакомпания Garuda Indonesia недавно остановила торговлю, поскольку пытается расплатиться по долгам. По сравнению с пиком в декабре её акции упали на 51%.

Сам Мансур говорит, что пытается помочь людям: «Я просто призываю индонезийцев становиться инвесторами и эффективно использовать существующие возможности». По его словам, компании не платят ему за упоминание в постах. Он шутит, что никто из них даже не позвонил, чтобы поблагодарить.

По крайней мере в одном случае его влияние и финансовые интересы совпали: в июне Мансур возглавил консорциум для покупки 250 млн акций Bank MNC International у индонезийского предпринимателя Хэри Танусоэдабджо. В рамках сделки он обещал продвигать цифровые продукты банка среди 10 млн пользователей с целью привлечь 1 млн клиентов за три месяца.

Акции Bank MNC выросли на 13% после новости, которую Мансур разместил в Instagram. По его словам, банк и ещё один проект — единственные компании, с которыми он заключил соглашения.

Мансур родился в относительно богатой семье в Джакарте и окончил университет со степенью по шариату. Первый бизнес привёл к долгам, а когда он не смог расплатиться с деловыми партнёрами, они подали на него в суд, и Мансур сел в тюрьму. Он отказался обсуждать с Bloomberg детали того дела, но отметил, что был «молод и безрассуден», и этот опыт изменил его.

Мансур открыл для себя садака (sadaqah) — благодеяние в исламе, которое поощряет милосердие и доброту. Это побудило его написать книгу о своём опыте в тюрьме, которая стала бестселлером. В 2017 году Мансур основал компанию для управления инвестициями PayTren Aset Manajemen.

Что думают регуляторы и критики

Глава фондовой биржи Индонезии Хасан Фавзи считает, что нет ничего плохого в том, что инфлюенсеры дают советы, потому что они помогают привлечь новых инвесторов, что хорошо для рынков. «На самом деле он продвигал национальные идеи, рекомендуя акции государственных компаний», — добавил он.

Однако представители биржи общались с инфлюенсерами и просили их обучать своих подписчиков, а также уделять больше внимания работе самих компаний.

У Управления финансовых услуг Индонезии нет особых правил по работе с блогерами, рассказал его представитель Секар Путих Джаро. Однако у местного регулятора есть совместная программа с биржей, которая включает рекомендации для инфлюенсеров о том, как им стоит продвигать акции, не нарушая правил торговли.

Однако некоторые хотят, чтобы власти провели черту. В феврале граждане собрали 6000 подписей под онлайн-петицией, призывающей биржу и регулятор запретить инфлюенсерам давать советы об акциях. Мансур не упоминается в петиции, в которой говорится о другом влиятельном лице. «Многие из нас потеряли деньги, и сотни миллионов рупий, даже миллиарды, пошли в их карманы», — говорилось в петиции.

Мансур отвергает такой ярлык. По его словам, он выбирает акции в долгосрочной перспективе, а не ради краткосрочной прибыли, а цель — просвещение. Это то, что он называет своей философией «мансурмология».

Начинающий трейдер Фетрайя говорит, что зарабатывала на акциях, которые продвигал Мансур, и планирует продолжать следовать его советам, потому что верит в «мансурмологию». 33-летний Адитья Прабава рассказал, что остался в плюсе по двум сделкам, но потерял деньги на третьей.

«Мы должны внимательно следить за акциями, которые упоминает Мансур, и продавать, как только получили доход, иначе можно потерять деньги», — считает он. По словам Прабавы, торговля этими «спекулятивными акциями» — это только половина инвестиций. Другая половина — чистый азарт.

#инвестиции #instagram

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