Финансы
Таня Боброва

«Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь» для развития финтех-сервисов Статьи редакции

Компания может переименовать банк.

  • «Яндекс» стал единственным акционером и получил все лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую, рассказал vc.ru его представитель. Сделку согласовал ЦБ.
  • Сумма сделки — 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку.
  • Лицензии позволят компании развивать финансовые сервисы и создавать новые продукты для пользователей и партнёров. Какие — пока не говорят.
  • Среди финансовых сервисов у компании есть Yandex Pay для оплаты покупок с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе».
  • «Яндекс» договорился купить «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича в апреле 2021 года. Банк учреждён в 1994 году и работает в Московском регионе. По данным «Банки.ру», убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей, в апреле 2021 года — 29 млн рублей.

#новость #яндекс

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 Компания может переименовать банк

В Некрополь

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Veronica Baca

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Жизненно. А, главное, мотивирует!

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Artem

Преподобный
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Им причем даже делать для этого ничего не надо сверх того, что обычно :)

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