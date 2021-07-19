Финансы
Маша Цепелева

Сеть «Красное и белое» начала подготовку к IPO — «Ъ» Статьи редакции

Оценка компании может быть на уровне 245 млрд рублей, считают эксперты.

  • Владелец сети «Красное и белое» Mercury Retail Group наняла аудиторско-консалтинговую компанию E&Y для проведения due diligence сети перед ее возможным IPO, сообщил источник «Коммерсанта» на рынке продуктового ритейла.
  • Размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения, сообщил другой источник «Ъ» в инвесткругах. В свободном обращении может оказаться 25–30% акций ритейлера с учётом SPO. В E&Y и пресс-службе «Красного и белого» не стали комментировать сообщение.
  • Mercury Retail Group рассчитывает на оценку «Красного и белого» на уровне половины размера выручки сети за год, сообщает источник «Ъ». В 2020 году выручка сети составила 490 млрд рублей, по данным аналитиков Infoline. Так, бизнес может быть оценен в 245 млрд рублей.

  • Сеть «Красное и белое» основал в 2006 году бизнесмен из Челябинска Сергей Студенников. В 2018 году сеть превзошла по темпам открытия магазинов сеть «Магнит». В декабре 2018 года в офисах компании начались обыски ФНС. В январе 2019 года сети «Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии. Владельцам «Дикси» и «Бристоль» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву досталась доля в 51%, Студенникову — в 49%.

  • В мае 2021 года «Магнит» объявил, что купит сеть «Дикси», возможная цена — 92,4 млрд рублей.
Слишком большой бизнес: зачем основатель…
Сергей Студенников продолжает самостоятельно управлять сетью, и партнёры, по его словам, не…
vc.ru

#новость #красноебелое

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8 8 комментариев
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Pekelnyy Mikhail

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Акции будут по желтым ценникам?

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Давид Еловенко

1

А Дикси же купил Магнит.
Что-то кажется на горизонте появляется крупный монополист

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Алексей Штейн

0

Не понимаю, почему в рознице людям платят нищенские зп при таких доходах, зачем биржа, если можно поднять уровень достатка

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Khamitov Ilshat

Алексей
2

А каких доходах? Там низкая рентабельность, не более 2-3%. Поднятие зарплат в их эконом-сегменте сразу приводит к убыткам. Могли бы поднять, подняли бы, работников не хватает. Но при этом зарплату поднимать тоже нельзя-приведёт к убыткам. Такие дела

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Pekelnyy Mikhail

Алексей
0

Наверное зп напрямую связанно с доходом компании?
Чем зп меньше тем больше компания зарабатывает))

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Валентин Даречкин

0

Мы все продуктивно работали над этим каждые выходные, коллеги!

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Soviet Pooh

0

Кому-то срочно понадобился кэш, много кэша

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Жуткий дебаркадер

0

 на уровне половины размера выручки

Лохи позорные.
Надо было смайлики на жопу продавать - такие стартапы сейчас в 100 выручек оцениваются

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Финансы
Маша Цепелева
Сеть «Красное и белое» начала подготовку к IPO — «Ъ» Статьи редакции

Оценка компании может быть на уровне 245 млрд рублей, считают эксперты.

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