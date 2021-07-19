Финансы
Маша Цепелева

Сеть магазинов «Красное и белое» начала подготовку к IPO — «Ъ» Статьи редакции

Оценка компании может быть на уровне 245 млрд рублей, считают эксперты.

  • Владелец сети «Красное и белое» Mercury Retail Group наняла аудиторско-консалтинговую компанию E&Y для проведения due diligence сети перед ее возможным IPO, сообщил источник «Коммерсанта» на рынке продуктового ритейла.
  • Размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения, сообщил другой источник «Ъ» в инвесткругах. В свободном обращении может оказаться 25–30% акций ритейлера с учётом SPO. В E&Y и пресс-службе «Красного и белого» не стали комментировать сообщение.
  • Mercury Retail Group рассчитывает на оценку «Красного и белого» на уровне половины размера выручки сети за год, сообщает источник «Ъ». В 2020 году выручка сети составила 490 млрд рублей, по данным аналитиков Infoline. Так, бизнес может быть оценен в 245 млрд рублей.

  • Сеть «Красное и белое» основал в 2006 году бизнесмен из Челябинска Сергей Студенников. В 2018 году сеть превзошла по темпам открытия магазинов сеть «Магнит». В декабре 2018 года в офисах компании начались обыски ФНС. В январе 2019 года сети «Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии. Владельцам «Дикси» и «Бристоль» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву досталась доля в 51%, Студенникову — в 49%.

  • В мае 2021 года «Магнит» объявил, что купит сеть «Дикси», возможная цена — 92,4 млрд рублей.
Слишком большой бизнес: зачем основатель…
Сергей Студенников продолжает самостоятельно управлять сетью, и партнёры, по его словам, не…
vc.ru

#новость #красноебелое

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54 54 комментария
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Валентин Даречкин

27

Мы все продуктивно работали над этим каждые выходные, коллеги!

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Sergey Pozhilov

Валентин
6

И наконец-то сможем вложиться во что-то родное и нужное!

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Sergei spiridonov

Валентин
0

я с 2012 по 2018 работал в 2 раза больше, так что можно мне х2 акций?)

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Alexandr Leibowitz

Валентин
0

Иногда даже брали сверхурочную работу прямо на буднях!

Ответить

Pekelnyy Mikhail

18

Акции будут по желтым ценникам?

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El'murza Alchakov

Pekelnyy
0

Да, Цены будут скрыты, можно будет увидеть только в магазине.

Ответить

Алексей Штейн

5

Не понимаю, почему в рознице людям платят нищенские зп при таких доходах, зачем биржа, если можно поднять уровень достатка

Ответить

Khamitov Ilshat

Алексей
14

А каких доходах? Там низкая рентабельность, не более 2-3%. Поднятие зарплат в их эконом-сегменте сразу приводит к убыткам. Могли бы поднять, подняли бы, работников не хватает. Но при этом зарплату поднимать тоже нельзя-приведёт к убыткам. Такие дела

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Алексей Штейн

Khamitov
7

конечно же это не относится к топ-менеджменту

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Hoken PWNZ

Алексей
4

Ну ты прикинь, поднять зп миллионам людей хоть на 100 рублей или поднять на те же 100 хоть на 200 рублей, но топам, которых в тысячи раз меньше

Ответить

Khamitov Ilshat

Hoken
1

Надо все взять и поделить (с)?

Ответить

Hoken PWNZ

Khamitov
0

Надо дать и преумножить! 

Ответить

Khamitov Ilshat

Алексей
0

Разумеется)

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Ivan

Khamitov
0

Не забывай о всей гк. Главное это реализация с оптовых складов)

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Pekelnyy Mikhail

Алексей
1

Наверное зп напрямую связанно с доходом компании?
Чем зп меньше тем больше компания зарабатывает))

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Ivan

Pekelnyy
0

Кстати у офиса там полностью белая зп)) но как мне говорили 80% от неё это премия и там вышел на 5 мин лишних получил 1000 штраф))

Ответить

Nikolay Vavilov

Алексей
0

Именно поэтому у нас куча сеток вместо частных лавок-магазинчиков. За счет таких зарплат и скидки от объема у них дебит с кредитом и сходятся. 

Ответить

Hoken PWNZ

Nikolay
1

Так или иначе видна тенденция где при прочих равных люди за молочкой и мясом идут во всякие фермерские магазины частные. Да, там дороже, но качество выше прям.

Сук я там такую говядинку купил недавно, закачаешься. Такой кайф был готовить все это дело.

Овощи тоже не вижу смысла брать в ретейле, по личным наблюдениям все красивые овощички на доставки стали оставлять, а в магазах такое себе, мелкое корявое жухлое

И подводя итог- в жопу эти пятерочки и весь их агроторг и х5 пусть горит синим пламенем. Единственный плюс таких магазинов это отсутствие камер на складах где можно покушать единственной еды в этих магазинах от которых ни срать ни блевать не тянет- конфеты на развес

Ответить

Алексей Штейн

Hoken
2

фермерские магазины тащят

Ответить

Hoken PWNZ

Алексей
0

Жирнющий плюс

Ответить

Michael Petrov

Hoken
0

нет такой тенденции. есть тенденция, что единственный растущий сегмент сейчас - дисконты

Ответить

Hoken PWNZ

Michael
0

В каком месте? Пенсы вымирают, а молодняк в основном заказывает. Как он может расти?

Ответить

Michael Petrov

Hoken
0

статистика публикуемая. реальные цифры, а не "я и мои 2 друга ходят в фермерские"

Ответить

Hoken PWNZ

Michael
–6

У меня тут статистика нарисовалась, что у каждого второго человека хуй во лбу. Так вот. У меня на лбу все ок. Это получается...

Ответить

Michael

Hoken
3

ну вот ваш уровень и показался. бубните дальше про фермерскую хрень

Ответить

Hoken PWNZ

Michael
0

А ты чего ожидал, эстет? Высрал фигню про какую то там статистику и хочешь чтобы с тобой диалог вели?

Ответить

Алексей

Michael
0

пруфы где

Ответить

Hoken PWNZ

Алексей
0

А пруфов не будет, братишка. Им моя статистика не зашла =(

Ответить

Pepe Smoke

Алексей
0

тот же светофор 

https://vc.ru/trade/233247-svetofor-i-vkusvill-stali-samymi-bystrorastushchimi-po-vyruchke-produktovymi-setyami-v-2020-godu-infoline

https://vc.ru/trade/236537-magaziny-sklady-s-deshevymi-produktami-chto-izvestno-o-tainstvennoy-seti-svetofor-s-vyruchkoy-pochti-200-mlrd-rubley

https://vc.ru/finance/237313-sovladelcy-svetofora-vpervye-popali-v-spisok-bogateyshih-biznesmenov-rossii-po-versii-forbes

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Hoken PWNZ

Pepe
0

Так это то, к чему все и идет. Естественно светофор красавчик.

Естественно, пока "магазины у дома" не дошли до тех же мыслей

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Maxim Petrukhin

Hoken
0

По моим наблюдениям большинство любят авокадо. Например, я. И эта любовь имеет тенденцию к росту. Недавно авокадо полюбил мой сосед.

Как брюква, выращенная на органическом навозе, может кому-то не нравится вообще. Если ты не дебил, конечно.

Ответить

Hoken PWNZ

Maxim
0

Не понимаю к чему ирония. Пенсы вымрут окончательно совковые, людей в "магазин у дома" силой не затащишь. Очень глупо думать, что эти магазины будут точно так же стоять уже лет через 5

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Maxim Petrukhin

Hoken
0

Ну вот я ж говорю - очень глупо думать, да. Я просто дебил.

Глупо думать про контроль качества и техпроцессы, которых в фермерских хозяйствах нет и не будет. Про цены которых фермеры просто не могут дать на своих объёмах. 
Но самое главное, о чем ни к коем случае не надо думать, так это о слепых тестах, в которых люди порой предпочитают бездушную продукцию сетей прекрасным фермерским изделиям. 

Так что вы про это не думайте. Давайте об этом буду думать я. 

Ответить

Hoken PWNZ

Maxim
0

Ну думай давай, клоун. Я тебе по секрету расскажу как дела на пищевых складах идут и на складах розничных магазинов.

Все в грязи, на полу, воняет жуть. Если думать, что низкие цены и какой то там контроль государства это плюсом можно считать это просто забей.

Твои "слепые тесты" это "на заборе хуй написано, а там дрова". Тоже самое хотел ответить тому клоуну выше, но он просто пернул в лужу про статистику и ушел, даже ее не прикрепив(хотя на нее по большему счету насрать, я вон тоже статистику огласил без пруфов, но чет таким как ты, любителям циферок, она не зашла)

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Павел

Hoken
0

 Медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год оценена в 32 422 руб.,

Вот циферка, которая отражает возможности к реализации дорогих товаров, а фермерские товары - дорогие. 

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Hoken PWNZ

Павел
0

И техника дорогая и что. Квартиры, если за рубли покупать тоже дорогие. Вопрос цены вообще никогда не стоит если товар человеку реально нужен

Ответить

Maxim Petrukhin

Hoken
0

А, да. И насчёт магазинов у дома. Никуда они не денутся. Я редко бываю в тех же КиБ, но пенсионеров там ни разу не видел. Смотреть и трогать людям все равно надо. Вне зависимости от возраста. Amazon Go не на пустом месте появились. 

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Hoken PWNZ

Maxim
0

А ты утром и под самое закрытие в КБ приходи, там и молодняк и пенсы и алкаши. Полный набор. Просто там сиги дешевле

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Hoken PWNZ

Maxim
0

Кста, насчет "никуда не денутся". Готов поспорить, что они станут "Распределительными центрами у дома". Уже сейчас куча ребят работает сборщиками заказов в том же переке и пятаке.

Доход у этих магазинов далеко не с выручки от товарооборота идет вообще, а от продажи площадей для рекламных стендов и "золотых полок". Вот и думай, на кой хрен держать магазин с кассами, персоналом и тд и тп, если будет достаточно пары грузчиков и сборщиков? "Рекламу" если перестанут покупать у магазинов у дома они 100% трансформируются. Что у этих сетей хорошо, так это логистика. По любому будут использовать

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Khamitov Ilshat

Nikolay
1

Нет. В основном из-за разного подхода к бизнесу со стороны регулирующих органов. Крупный бизнес очень легко лоббирует свои законы, не позволяющий среднему подняться, а малому вообще хоть как-то выживать. ФНС тут же наезжает на средние сетки за «дробление» Бизнеса. Очень высокий уровень накладных расходов. То есть ты обязан не только открыть магазин и следить за товаром, ты ещё должен следить за кассами и их сопутствующим оборудованием и прошивками. Плюс егаис и маркировки. То есть там мало купить программу, она постоянно перепрошивается и обновления как правило не работают. Для этого дополнительно нанимается программист. И так в каждой зоне-для кадровиков необходимо составлять кучу бумаг, карточки Т2, приказы и положения об оплате, трудовые книжки должны хранится в сейфе в отдельной комнате. В бухгалтерской сами понимаете что творится. В логистической, производственной. Да элементарно вывеску согласовать в архитектуре, вывоз мусора (привет новый монополист гринта устанавливающий свои тарифы от которых невозможно отказаться). Если взять любой вопрос, то окажется что им надо плотно заниматься. И это себе может позволить крупный бизнес. Средний бизнес на виду и тут же начинает кошмарится. Малый может выдержать если Работает в чёрную. Отсюда у нас очень Мало среднего Бизнеса. Если малый который худо бедно копейки зарабатывает. Средний бизнес, в том же ритейле просто мечтает просто продаться магниту или пятерочке.

Ответить

Radna

Алексей
0

Рассуждение на уровне дилетанта, заработная плата не зависит от прибили той или иной компаний, заработная плата зависит от рыночной стоимости труда в конкретной стране, отрасли. Ещё государство может регяляторными методами путём повышения минимальной,почасовой оплаты регулировать ситуацию на рынке труда.

Ответить

Alexandr Leibowitz

Алексей
0

Зачем платить нормальную зп, когда можно платить нищенскую? Люди ведь идут работать, недостатка в желающих нет, значит всех это устраивает. 

В видео от "Все работы хороши" это неплохо раскрыто - на эту работу берут всех подряд, практически любое быдло. А зачем быдлу платить нормально? Проще заменить его на другое, в случае появления проблем. Тем более работа хоть и трудоёмкая, но по сути простая. Семи пядей во лбу никто не требует.

Ответить

Жуткий дебаркадер

0

 на уровне половины размера выручки

Лохи позорные.
Надо было смайлики на жопу продавать - такие стартапы сейчас в 100 выручек оцениваются

Ответить

Hoken PWNZ

Жуткий
2

У магнита пару лет назад классная акция была со скрепышами. Всегда у ребят на кассе просил парочку скрепышей к пиву

Ответить

Hoken PWNZ

Hoken
0

У меня, кстати, такой есть

Ответить

Жуткий

Hoken
0

Пф. У меня их на 4 метра было (2 детей все-таки). Какашка была почти самым ценным призом)) 

Ответить

Gleb Tyutikov

Hoken
0

Выпить было не с кем? Так мог же старый Эксель запустить и с нормальным Скрепышем выпить. С ним хоть есть что обсудить.

Ответить

Артем Бондарев

1

Надо отметить!

Ответить

Анна Щербак

Артем
1

И поднять тем самым стоимость будущей акции)

Ответить

Давид Еловенко

1

А Дикси же купил Магнит.
Что-то кажется на горизонте появляется крупный монополист

Ответить

Soviet Pooh

1

Кому-то срочно понадобился кэш, много кэша

Ответить

Иван Шеметов

1

Выручка 490 миллиардов... 

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bloger

0

Стоимость акций будет подниматься в праздники?

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Nikolay Isaev

0

Стартапы в России ..

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