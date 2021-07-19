Сеть магазинов «Красное и белое» начала подготовку к IPO — «Ъ» Статьи редакции
Оценка компании может быть на уровне 245 млрд рублей, считают эксперты.
- Владелец сети «Красное и белое» Mercury Retail Group наняла аудиторско-консалтинговую компанию E&Y для проведения due diligence сети перед ее возможным IPO, сообщил источник «Коммерсанта» на рынке продуктового ритейла.
- Размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения, сообщил другой источник «Ъ» в инвесткругах. В свободном обращении может оказаться 25–30% акций ритейлера с учётом SPO. В E&Y и пресс-службе «Красного и белого» не стали комментировать сообщение.
- Mercury Retail Group рассчитывает на оценку «Красного и белого» на уровне половины размера выручки сети за год, сообщает источник «Ъ». В 2020 году выручка сети составила 490 млрд рублей, по данным аналитиков Infoline. Так, бизнес может быть оценен в 245 млрд рублей.
Сеть «Красное и белое» основал в 2006 году бизнесмен из Челябинска Сергей Студенников. В 2018 году сеть превзошла по темпам открытия магазинов сеть «Магнит». В декабре 2018 года в офисах компании начались обыски ФНС. В январе 2019 года сети «Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии. Владельцам «Дикси» и «Бристоль» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву досталась доля в 51%, Студенникову — в 49%.
- В мае 2021 года «Магнит» объявил, что купит сеть «Дикси», возможная цена — 92,4 млрд рублей.
Мы все продуктивно работали над этим каждые выходные, коллеги!
я с 2012 по 2018 работал в 2 раза больше, так что можно мне х2 акций?)
Акции будут по желтым ценникам?
Не понимаю, почему в рознице людям платят нищенские зп при таких доходах, зачем биржа, если можно поднять уровень достатка
А каких доходах? Там низкая рентабельность, не более 2-3%. Поднятие зарплат в их эконом-сегменте сразу приводит к убыткам. Могли бы поднять, подняли бы, работников не хватает. Но при этом зарплату поднимать тоже нельзя-приведёт к убыткам. Такие дела
конечно же это не относится к топ-менеджменту
Ну ты прикинь, поднять зп миллионам людей хоть на 100 рублей или поднять на те же 100 хоть на 200 рублей, но топам, которых в тысячи раз меньше
Надо все взять и поделить (с)?
Наверное зп напрямую связанно с доходом компании?
Чем зп меньше тем больше компания зарабатывает))
Именно поэтому у нас куча сеток вместо частных лавок-магазинчиков. За счет таких зарплат и скидки от объема у них дебит с кредитом и сходятся.
Так или иначе видна тенденция где при прочих равных люди за молочкой и мясом идут во всякие фермерские магазины частные. Да, там дороже, но качество выше прям.
Сук я там такую говядинку купил недавно, закачаешься. Такой кайф был готовить все это дело.
Овощи тоже не вижу смысла брать в ретейле, по личным наблюдениям все красивые овощички на доставки стали оставлять, а в магазах такое себе, мелкое корявое жухлое
И подводя итог- в жопу эти пятерочки и весь их агроторг и х5 пусть горит синим пламенем. Единственный плюс таких магазинов это отсутствие камер на складах где можно покушать единственной еды в этих магазинах от которых ни срать ни блевать не тянет- конфеты на развес
фермерские магазины тащят
нет такой тенденции. есть тенденция, что единственный растущий сегмент сейчас - дисконты
В каком месте? Пенсы вымирают, а молодняк в основном заказывает. Как он может расти?
статистика публикуемая. реальные цифры, а не "я и мои 2 друга ходят в фермерские"
У меня тут статистика нарисовалась, что у каждого второго человека хуй во лбу. Так вот. У меня на лбу все ок. Это получается...
А ты чего ожидал, эстет? Высрал фигню про какую то там статистику и хочешь чтобы с тобой диалог вели?
тот же светофор
https://vc.ru/trade/233247-svetofor-i-vkusvill-stali-samymi-bystrorastushchimi-po-vyruchke-produktovymi-setyami-v-2020-godu-infoline
https://vc.ru/trade/236537-magaziny-sklady-s-deshevymi-produktami-chto-izvestno-o-tainstvennoy-seti-svetofor-s-vyruchkoy-pochti-200-mlrd-rubley
https://vc.ru/finance/237313-sovladelcy-svetofora-vpervye-popali-v-spisok-bogateyshih-biznesmenov-rossii-po-versii-forbes
Так это то, к чему все и идет. Естественно светофор красавчик.
Естественно, пока "магазины у дома" не дошли до тех же мыслей
По моим наблюдениям большинство любят авокадо. Например, я. И эта любовь имеет тенденцию к росту. Недавно авокадо полюбил мой сосед.
Как брюква, выращенная на органическом навозе, может кому-то не нравится вообще. Если ты не дебил, конечно.
Не понимаю к чему ирония. Пенсы вымрут окончательно совковые, людей в "магазин у дома" силой не затащишь. Очень глупо думать, что эти магазины будут точно так же стоять уже лет через 5
Ну вот я ж говорю - очень глупо думать, да. Я просто дебил.
Глупо думать про контроль качества и техпроцессы, которых в фермерских хозяйствах нет и не будет. Про цены которых фермеры просто не могут дать на своих объёмах.
Но самое главное, о чем ни к коем случае не надо думать, так это о слепых тестах, в которых люди порой предпочитают бездушную продукцию сетей прекрасным фермерским изделиям.
Так что вы про это не думайте. Давайте об этом буду думать я.
Ну думай давай, клоун. Я тебе по секрету расскажу как дела на пищевых складах идут и на складах розничных магазинов.
Все в грязи, на полу, воняет жуть. Если думать, что низкие цены и какой то там контроль государства это плюсом можно считать это просто забей.
Твои "слепые тесты" это "на заборе хуй написано, а там дрова". Тоже самое хотел ответить тому клоуну выше, но он просто пернул в лужу про статистику и ушел, даже ее не прикрепив(хотя на нее по большему счету насрать, я вон тоже статистику огласил без пруфов, но чет таким как ты, любителям циферок, она не зашла)
И техника дорогая и что. Квартиры, если за рубли покупать тоже дорогие. Вопрос цены вообще никогда не стоит если товар человеку реально нужен
А, да. И насчёт магазинов у дома. Никуда они не денутся. Я редко бываю в тех же КиБ, но пенсионеров там ни разу не видел. Смотреть и трогать людям все равно надо. Вне зависимости от возраста. Amazon Go не на пустом месте появились.
А ты утром и под самое закрытие в КБ приходи, там и молодняк и пенсы и алкаши. Полный набор. Просто там сиги дешевле
Кста, насчет "никуда не денутся". Готов поспорить, что они станут "Распределительными центрами у дома". Уже сейчас куча ребят работает сборщиками заказов в том же переке и пятаке.
Доход у этих магазинов далеко не с выручки от товарооборота идет вообще, а от продажи площадей для рекламных стендов и "золотых полок". Вот и думай, на кой хрен держать магазин с кассами, персоналом и тд и тп, если будет достаточно пары грузчиков и сборщиков? "Рекламу" если перестанут покупать у магазинов у дома они 100% трансформируются. Что у этих сетей хорошо, так это логистика. По любому будут использовать
Нет. В основном из-за разного подхода к бизнесу со стороны регулирующих органов. Крупный бизнес очень легко лоббирует свои законы, не позволяющий среднему подняться, а малому вообще хоть как-то выживать. ФНС тут же наезжает на средние сетки за «дробление» Бизнеса. Очень высокий уровень накладных расходов. То есть ты обязан не только открыть магазин и следить за товаром, ты ещё должен следить за кассами и их сопутствующим оборудованием и прошивками. Плюс егаис и маркировки. То есть там мало купить программу, она постоянно перепрошивается и обновления как правило не работают. Для этого дополнительно нанимается программист. И так в каждой зоне-для кадровиков необходимо составлять кучу бумаг, карточки Т2, приказы и положения об оплате, трудовые книжки должны хранится в сейфе в отдельной комнате. В бухгалтерской сами понимаете что творится. В логистической, производственной. Да элементарно вывеску согласовать в архитектуре, вывоз мусора (привет новый монополист гринта устанавливающий свои тарифы от которых невозможно отказаться). Если взять любой вопрос, то окажется что им надо плотно заниматься. И это себе может позволить крупный бизнес. Средний бизнес на виду и тут же начинает кошмарится. Малый может выдержать если Работает в чёрную. Отсюда у нас очень Мало среднего Бизнеса. Если малый который худо бедно копейки зарабатывает. Средний бизнес, в том же ритейле просто мечтает просто продаться магниту или пятерочке.
Рассуждение на уровне дилетанта, заработная плата не зависит от прибили той или иной компаний, заработная плата зависит от рыночной стоимости труда в конкретной стране, отрасли. Ещё государство может регяляторными методами путём повышения минимальной,почасовой оплаты регулировать ситуацию на рынке труда.
Зачем платить нормальную зп, когда можно платить нищенскую? Люди ведь идут работать, недостатка в желающих нет, значит всех это устраивает.
В видео от "Все работы хороши" это неплохо раскрыто - на эту работу берут всех подряд, практически любое быдло. А зачем быдлу платить нормально? Проще заменить его на другое, в случае появления проблем. Тем более работа хоть и трудоёмкая, но по сути простая. Семи пядей во лбу никто не требует.
У магнита пару лет назад классная акция была со скрепышами. Всегда у ребят на кассе просил парочку скрепышей к пиву
У меня, кстати, такой есть
Жуткий
Пф. У меня их на 4 метра было (2 детей все-таки). Какашка была почти самым ценным призом))
Выпить было не с кем? Так мог же старый Эксель запустить и с нормальным Скрепышем выпить. С ним хоть есть что обсудить.
Надо отметить!
А Дикси же купил Магнит.
Что-то кажется на горизонте появляется крупный монополист
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