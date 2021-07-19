«Тинькофф Бизнес» запустил онлайн-курс для начинающих участников госзакупок Статьи редакции
Учебник состоит из 12 уроков.
- Курс для малого бизнеса «Как начать зарабатывать в госзакупках» создан практикующими экспертами по закупкам и юристами «Тинькофф Бизнеса», на опыте поставщиков из Москвы и регионов.
- Он включает инструкции, как искать тендеры, регистрироваться в ЕИС, исполнить контракт, что нужно для участия в тендерах, каких ошибок можно избежать. Обучение состоит из 12 уроков.
- После каждого урока участники могут пройти тест и скачать шаблоны документов или чек-листы. Курс будет полезен компаниям и ИП, которые впервые хотят поучаствовать в тендере, и кому ни разу не удавалось выиграть госконтракт.
1. Быть участником или близким к кооперативу Озеро
Комментарий с шуткой про урок, который учит давать откаты
Это хорошо вписывается в позиционирование группы Тинькофф как компании, развивающей предпринимательство в России, но все же пока не ясен их коммерческий интерес.
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