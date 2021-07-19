«Юмани» заблокировали счет за входящий перевод с «фоном» крипты

В далеком 2007 году я зарегистрировал себе кошелек в «Яндекс.Деньгах». Оказалось, что это очень удобная штука. И с тех пор эта платежная система стала для меня основной. Я использовал ее для проведения платежей, получения средств, на карте висели абонементы с ежемесячной оплатой и т.д.