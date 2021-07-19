Финансы
Nazigul Jusupova

«Тинькофф Бизнес» запустил онлайн-курс для начинающих участников госзакупок Статьи редакции

Учебник состоит из 12 уроков.

  • Курс для малого бизнеса «Как начать зарабатывать в госзакупках» создан практикующими экспертами по закупкам и юристами «Тинькофф Бизнеса», на опыте поставщиков из Москвы и регионов.
  • Он включает инструкции, как искать тендеры, регистрироваться в ЕИС, исполнить контракт, что нужно для участия в тендерах, каких ошибок можно избежать. Обучение состоит из 12 уроков.
  • После каждого урока участники могут пройти тест и скачать шаблоны документов или чек-листы. Курс будет полезен компаниям и ИП, которые впервые хотят поучаствовать в тендере, и кому ни разу не удавалось выиграть госконтракт.

#тинькофф #новости

619 просмотров
9 9 комментариев
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9 комментариев
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Dmitry Kashin

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1. Быть участником или близким к кооперативу Озеро

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Dmitry Kashin

Dmitry
0

курс окончен

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Mike Kosulin

Dmitry
0

Это уже от Тинькофф Журнал.

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Gleb Tyutikov

0

Инфобиз от бота Олега.
Олег-инфо-бото-коуч.

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Валентин Остапенко

0

Комментарий с шуткой про урок, который учит давать откаты 

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Bulat Ziganshin

Валентин
0

и вязать рукавицы

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Artemy

0

- Мне кажется, мы не сможем выиграть ваш тендер...
- Спорим на 10%, что сможете?

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Alexander Ivanov

0

Это хорошо вписывается в позиционирование группы Тинькофф как компании, развивающей предпринимательство в России, но все же пока не ясен их коммерческий интерес.
Хотят сделать свою тендерную площадку? Агрегатора?

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Alexander K

0

А почему учат только по 44-ФЗ, но не по 223-ФЗ? Интересно было бы посмотреть содержание курса.

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