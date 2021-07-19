Финансы
Маша Цепелева

Игровая компания с российскими корнями Nexters привлекла $50 млн для выхода на биржу путём слияния с SPAC-компанией Статьи редакции

Студия планирует выйти на биржу Nasdaq до конца третьего квартала 2021 года.

  • Nexters получила $50 млн от фонда из ОАЭ Mubadala Investment Company и инвестиционной компании VPE Capital для закрытия сделки с компанией-«пустышкой» Kismet Acquisition One бывшего гендиректора «Мегафона» и владельца «Муз ТВ» Ивана Таврина.
  • Компания планирует выйти на биржу путём слияния с Kismet Acquisition One до конца третьего квартала 2021 года с оценкой в $1,9 млрд.
  • Nexters планирует торговать акциями на бирже Nasdaq под тикером GDEV.
  • Компания заявила, что продажи выросли на 40% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, количество пользователей с платной подпиской — на 43% год к году.
  • Студия Nexters основана в 2010 году Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским С 2017 года компания базируется на Кипре, в 2018 году её совладельцами стали основатели Playrix братья Бухманы.
  • В 2019 году Nexters заняла десятое место по размеру заработка среди мобильных разработчиков Европы, по данным DataMagic. В 2020 году Nexters вошла в пятерку крупнейших независимых разработчиков игр в Европе, по данным AppMagic, которая приводит компания.

#новость #nexters

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Radna

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Классно, интересно что там у компаний с фин. показателями.

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Ivan Zenkov

Radna
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да прекрасно у них всё, обворовывают детей и лудоманов. Может быть даже сядут когда-нибудь, если мир станет лучше

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Илья Попов

0

Оказывается они планируют выпустить ещё два проекта. Интересно!

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Жуткий дебаркадер

0

М-да.
Какой только шлак через SPAC на биржу не прётся

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AdQuantum

0

> Nexters планирует торговать акциями на бирже Nasdaq под тикером GDEV

Not bad

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