Финансы
Евгения Евсеева

Duolingo запланировал получить оценку $3,4 млрд в ходе IPO Статьи редакции

В ноябре 2020 года сервис оценивался в $2,4 млрд.

  • Сервис для изучения языков Duolingo рассчитывает продать около 5,1 млн акций по цене от $85 до $95 за штуку, пишет Reuters. В случае размещения по верхней границе диапазона компания привлечёт больше $485 млн.
  • Duolingo подал заявку на проведение IPO на Nasdaq в июне 2021 года. Компания будет торговаться на Nasdaq под тикером DUOL. Организаторы размещения — Goldman Sachs и Allen & Company.
  • В ноябре 2020 года компания привлекла $35 млн от Durable Capital Partners и General Atlantic при оценке в $2,4 млрд. Выручка Duolingo за три месяца 2021 года составила $55,4 млн, убытки с начала 2020 года выросли с $2,2 млн до $13,5 млн.
  • Duolingo основали в 2011 году два инженера Луис фон Ан и Северин Хакер. Компания предлагает курсы на 40 языках, всего у Duolingo примерно 40 млн активных пользователей в месяц.

#новость #duolingo

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Илья Шишкунов

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Редко бывает, что у такого продукта оценка не завышена, интересная ситуация 

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Вася Пражкин

Илья
1

Это как раз и настораживает. Возможно, там неслабые нюансы типа слабой динамики роста.

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Идеологический мангал

Илья
1

3.4 млрд баксов не завышенная? О времена, о нравы...

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Илья Шишкунов

Идеологический
0

Ну, 40 миллионов активных пользователей, куча рекламы, платные подписки, продажа информации, международное признание, и.т.д 

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Идеологический

Илья
0

3.4 млрд это очень много. Да и всего полгода назад оценивали в 2 млрд с копейками. Модель фримиум, рынок сверхконкурентный. А с ухудшением экономики конкуренция будет еще выше. 

https://www.wsj.com/articles/duolingo-valued-at-2-4-billion-in-fundraising-round-11605700806

Еще лет 5 назад, когда пузырь был куда меньше, над такой оценкой можно было лишь посмеяться, а теперь...

WSJ News Exclusive | Duolingo Valued at $2.4…
The round, which totals roughly $35 million, is led by Durable Capital Partners and General…
www.wsj.com
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Ann Partovi

1

Щас диванная аналитика все просчитает и скажет как надо. Тут же одни миллиардеры сидят в комментариях

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Идеологический мангал

3

"В ноябре 2020 года компания привлекла $35 млн от Durable Capital Partners и General Atlantic при оценке в $2,4 млрд. Выручка Duolingo за три месяца 2021 года составила $55,4 млн, убытки с начала 2020 года выросли с $2,2 млн до $13,5 млн"

Спасибо, Durable Capital и General Atlantic, но ваше купить подешевле, продать подороже уже никому не нужно.

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юрий с

Идеологический
1

Убытки растут, а оценка компании  подскакивает. Если нижняя граница ipo выше этих 2,4млрд, то участвовать смысла нет

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Идеологический мангал

юрий
0

Да это всё сейчас рынок перекупов, а не инвесторов. За очень редкими исключениями. Вся работа это взвинтить стоимость и провернуть через SPAC через полгода, год. 

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Oleg Zhuravlev

–1

Хайпанут и уйдут в закат ;)

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Идеологический мангал

Oleg
1

Хайпануть уже не успеют. просто в закат

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