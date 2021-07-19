Компания не раскрывает финансовые показатели, но её выручка может составлять $3-4 млн в год, предполагает эксперт.

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В стартап вложились компании Bain Capital Ventures, Betaworks и Eniac Ventures, раунд возглавил венчурный фонд Decibel, сообщили vc.ru представители стартапа. Условия сделки и оценку компании стороны не раскрывают.

По данным Forbes, компания планирует направить средства на создание Cube Cloud — проводник между базой данных в облачном хранилище и приложением. Разработчики приложений создают хранилище самостоятельно, поэтому готовый продукт Cube Dev сэкономит 95% времени на разработку. Разработчикам остаётся только настроить платформу.

Компания не раскрывает свои финансовые показатели. Директор инвестфонда Fort Ross Ventures Денис Ефремов сообщил Forbes, что с учётом объема финансирования и возможных оценок компания должна иметь выручку не менее $3-4 млн в год.

Cube Dev основали в 2016 году под названием Statsbot россияне Артём Кейдунов, Павел Тиунов и Михаил Меланьин. В октябре 2017 года Меланьин покинул проект, передав обязанности сооснователям. Штаб-квартира Cube Dev находится в Сан-Франциско.

Команда выпустила чат-бот Statsbot, собирающий по запросу небольших интернет-магазинов аналитику по продажам. Он создавался для перевода и отправки запросов на естественном языке к любым источникам данных из Slack.

Затем они создали конструктор для анализа Cube.js для узкой аудитории коллег-программистов. Конструктор помогает компаниям создавать внутренние инструменты для бизнес-аналитики. Он предоставляет разработчикам API для доступа к исходным данным из любой базы данных, сохраняя возможности для гибкой настройки фронтенда.