Российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay Статьи редакции
Apple Pay работает в России с 2016 года, всё это время карты «Мир» нельзя было добавлять в сервис.
- C 20 июля клиенты восьми банков, в числе которых Сбер, ВТБ, Россельхозбанк, «Почта банк» и «Тинькофф» смогут подключать карты «Мир», обслуживаемые Национальной системой платежных карт (НСПК), к Apple Pay. Об этом «Ведомостям» рассказали представители компании.
- В НСПК рассказали, что эти восемь банков обслуживают более 80% от выпущенных карт «Мир», один только Сбер – около 50%.
- РБК со ссылкой на источники назвал ещё два из восьми банков, подключивших «Мир» к Apple Pay: «Открытие» и Росбанк.
- В 2018 году НСПК разработала собственное приложение MirPay, которое тоже не работает на устройствах Apple.
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