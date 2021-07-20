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TJ

Российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay Статьи редакции

Apple Pay работает в России с 2016 года, всё это время карты «Мир» нельзя было добавлять в сервис.

  • C 20 июля клиенты восьми банков, в числе которых Сбер, ВТБ, Россельхозбанк, «Почта банк» и «Тинькофф» смогут подключать карты «Мир», обслуживаемые Национальной системой платежных карт (НСПК), к Apple Pay. Об этом «Ведомостям» рассказали представители компании.
  • В НСПК рассказали, что эти восемь банков обслуживают более 80% от выпущенных карт «Мир», один только Сбер – около 50%.
  • РБК со ссылкой на источники назвал ещё два из восьми банков, подключивших «Мир» к Apple Pay: «Открытие» и Росбанк.
  • В 2018 году НСПК разработала собственное приложение MirPay, которое тоже не работает на устройствах Apple.

#новость #мир #applepay

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7 7 комментариев
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Алексей Штейн

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уже добавил мир сбера в айфон, норм

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Митя Мурасов

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восьмой это Газпромбанк ?

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Termit Development

0

УралТрансБанк?

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Павел Нагаев

0

Заживем теперь.

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Алексей Штейн

0

@Альфа-Банк @Райффайзенбанк ребята, когда?

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Николай

0

В Крыму будет работать, теперь?

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German Times

Николай
0

Кстати, хороший вопрос.

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Финансы
TJ
Российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay Статьи редакции

Apple Pay работает в России с 2016 года, всё это время карты «Мир» нельзя было добавлять в сервис.

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