Холодные продажи: британская The Ice Co делает 400 тонн льда в день и продаёт по £1 за пакет в стране без жаркого

Компания оценивается в £38 млн и сотрудничает с Bacardi и Martini, предлагая «не замороженную воду, а часть события». Как развивалась The Ice Co и рынок пакетированного льда в целом — в пересказе The Guardian.