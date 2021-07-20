Mastercard начала обсуждать закрытие бренда Maestro по всему миру — «Ъ» Статьи редакции
В России выпущено 3 млн карт «Мир/Maestro», оценили эксперты.
- Mastercard начала обсуждать с представителями Национальной платёжной системы в Белоруссии закрытие бренда Maestro, сообщают источники «Коммерсанта».
- Компания хочет закрыть бренд по всему миру, подтвердили изданию несколько источников. А переговоры в Белоруссии идут потому, что там 10% карт международных систем — кобейджинговые, они поддерживают и международную и местную систему. В России таких карт — 1%.
- Системе невыгодно поддерживать сразу два бренда, когда второй не приносит большой прибыли. Банкам не выгодно поддерживать систему, потому что комиссии там низкие, и по картам Maestro нельзя совершать онлайн-покупки, говорят источники о возможных причинах закрытия бренда.
- В Mastercard заявили изданию, что не могут «комментировать чьи-либо предположения, бренд работает без изменений».
- В России выпущено 3 млн карт «Мир/Maestro», по оценкам экспертов. Они дают возможность расплачиваться в 180 странах, обычные карты «Мир» — только в 11.
- У Национальной платёжной системы есть соглашения с UnionPay, JCB и American Express, которые можно использовать для кобейджинговых карт, считают эксперты.
В России выпущено 3 млн карт «Мир/Maestro», по оценкам экспертов.
За какой период? Сколько из них еще не прсрочены?
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