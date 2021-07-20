Финансы
Маша Цепелева

Mastercard начала обсуждать закрытие бренда Maestro по всему миру — «Ъ» Статьи редакции

В России выпущено 3 млн карт «Мир/Maestro», оценили эксперты.

  • Mastercard начала обсуждать с представителями Национальной платёжной системы в Белоруссии закрытие бренда Maestro, сообщают источники «Коммерсанта».
  • Компания хочет закрыть бренд по всему миру, подтвердили изданию несколько источников. А переговоры в Белоруссии идут потому, что там 10% карт международных систем — кобейджинговые, они поддерживают и международную и местную систему. В России таких карт — 1%.
  • Системе невыгодно поддерживать сразу два бренда, когда второй не приносит большой прибыли. Банкам не выгодно поддерживать систему, потому что комиссии там низкие, и по картам Maestro нельзя совершать онлайн-покупки, говорят источники о возможных причинах закрытия бренда.
  • В Mastercard заявили изданию, что не могут «комментировать чьи-либо предположения, бренд работает без изменений».
  • В России выпущено 3 млн карт «Мир/Maestro», по оценкам экспертов. Они дают возможность расплачиваться в 180 странах, обычные карты «Мир» — только в 11.
  • У Национальной платёжной системы есть соглашения с UnionPay, JCB и American Express, которые можно использовать для кобейджинговых карт, считают эксперты.

#новость #maestro #mastercard

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Yury Kotov

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Маэстро! Прощание славянки пожалуйста

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Alexander Ivanov

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 В России выпущено 3 млн карт «Мир/Maestro», по оценкам экспертов.

За какой период? Сколько из них еще не прсрочены?

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