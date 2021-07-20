Зачем Nvidia дробит акции и что это значит для инвесторов Статьи редакции
19 июля компания провела сплит акций в соотношении 4 к 1 — их стоимость снизилась с $750 до $187.
- Акционеры компании получат по три дополнительные акции на каждую бумагу, находящуюся в обращении на 21 июня.
- 20 июля торговля акциями Nvidia начнется уже с учетом дробления.
- Разделение акций существенно не повлияет на рыночную капитализацию компании.
Для чего Nvidia дробить акции
Nvidia принадлежит к классу высокотехнологичных растущих компаний. Она разрабатывает устройства и технологии для игрового рынка, центров обработки данных, ИИ, автомобильной промышленности также её видеокарты используют при добыче криптовалют.
З последние пять лет стоимость её акций выросла более, чем на 1400%, пишет Investors Place. В 2021 году капитализация Nvidia уже выросла на 32% благодаря успехам во всех направлениях бизнеса.
Выручка за первый финансовый квартал 2022 года составила рекордные $5,66 млрд — рост на 84% год к году. Выручка игрового подразделения — $2,76 млрд, рост на 106% год к году, а ЦОД — $2,05 млрд, рост на 79% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Во втором квартале Nvidia ожидает выручку в $6,3 млрд.
Акции Nvidia всё ещё показывают потенциал роста. В мае 2021 года аналитик инвестбанка Baird Тристран Дерра установил целевую цену акций в $800 при средней её стоимости в $580-650. К июлю бумага выросла до $750.
Чтобы сделать акции более доступными для инвесторов и сотрудников, 3 июня акционеры Nvidia одобрили план их дробления — в соотношении 4 к 1. Также компания увеличила количество ценных бумаг на рынке с двух до четырёх миллиардов.
Что дробление акций значит для старых и новых инвесторов
Те, кто купил акции Nvidia до 21 июня, дополнительно получат три акции за каждую. Они будут распределены после закрытия рынка 19 июля, в ночь перед началом торгов уже раздробленными бумагами.
Новые акции могут появиться на брокерском счете не сразу, а в течение нескольких дней из-за внутренних процессов рынка, отмечает автор Motley Fool Дэнни Вена.
В будущем акции Nvidia скорее всего продолжат расти, считают аналитик InvestorPlace Луи Навельер и Николас Россоллио из Money Fool.
Среди факторов роста аналитики называют спрос на новые видеокарты серии RTX 30 у игроков и майнеров, развитие вычислительных блоков для ЦОД и автомобильной промышленности и возможной покупке холдинга ARM.
Но Навельер отмечает несколько факторов риска, которые могут повлиять на стоимость акций.
Во-первых, одна из главных причин роста Nvidia — бум майнинга, из-за которого видеокарты в постоянном дефиците, а компании приходится выпускать отдельные версии устройств для майнинга, чтобы часть видеокарт уходила игрокам, а не майнерам.
Но при падении стоимости криптовалют снижается спрос и на видеокарты. В конце 2018 года в подобной ситуации акции Nvidia потеряли почти половину стоимости за два месяца, а на рынке появился избыток видеокарт, пишет Навельер.
В этот раз Nvidia более аккуратно подходит к майнинговому бизнесу и в случае снижения спроса у майнеров, излишка видеокарт не будет — их раскупят игроки. Кроме того, другие направления бизнеса Nvidia смогут компенсировать компании сбой в криптовалютной сфере.
Второй риск по мнению Навельера — глобальная нехватка полупроводников, от которой Nvidia не застрахована, как и остальные игроки.
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