АФК «Система» вместе с другими инвесторами вложил $75 млн в индийского разработчика приложения о здоровье HealthifyMe Статьи редакции
Сервис позволяет правильно питаться и отслеживать изменения веса.
Среди других инвесторов — ChirataeVentures, Inventus Capital, Unilever Ventures, Elm и Healthquad. Ведущие инвесторы раунда — LeapFrog и KhoslaVentures, рассказали vc.ru в АФК «Система».
Привлечённые средства направят на расширение присутствия в Индии и Юго-Восточной Азии, выход на рынки Северной Америки и приобретение нескольких стартапов в области цифрового здравоохранения и фитнеса.
HealthifyMe создали в 2012 году — он помогает правильно питаться и позволяет отслеживать физические изменения с помощью тренера и ИИ. У сервиса более 25 млн пользователей в более чем 300 городах, всего на платформе работает около 1500 тренеров.
Кроме Индии, сервис работает в Малайзии и Сингапуре — на них приходится почти 25% выручки. В будущем компания планирует выйти на рынок Северной Америки.
В сервисе доступна подписка на занятия с тренером в целях снижения веса и борьбы с заболеваниями — неё входят персональные занятия с тренером и ИИ-тренер для составления индивидуального плана питания Ria.
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