Финансы
Nazigul Jusupova

«Тинькофф» продал свою долю в «Кассир.ру» обратно основному владельцу билетного оператора Статьи редакции

Материнская компания TCS Group владела долей в билетном операторе с 2018 года.

  • Доля основного владельца компании Евгения Финкельштейна в компании составляет 85%, Надежда Соловьева владеет 15% билетного оператора, следует из базы данных «Контур.Фокус».
  • Ранее Финкельштейну принадлежали 55,87%, а «Тинькофф» — 29,13%, пишет «Интерфакс».
  • В «Тинькофф» сообщили, что сделка закрыта 7 июля 2021 года и покупателем выступил основной владелец компании. Условия сделки стороны не раскрывают. Компания сообщила, что планирует сотрудничать с «Кассир.ру» и другими операторам для развития этого направления.
  • «Тинькофф» объявил о покупке доли «Кассир.ру» в июле 2018 года. По данным «Интерфакса», тогда компания получила 40% билетного оператора.
  • По данным «Контур.Фокус», в феврале 2019 года доля группы сократилась до 17,5%, в марте того же года выросла до 35%, а в августе 2019 года упала до 29,13%.

#тинькофф #новости #кассирру

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Artemy

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Вернули билетик

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ilia

2

😂

Жаль, но у Тинькофф вообще получалось что-то купить и нормально встроить в свою типа экосистему? "Вкармане" закрыли, "Кассир" продали обратно... Ничего для экосистемы сами не делают - все про финансы, крупных партнеров нет...

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Олег Стаин

ilia
0

Ничего, что ВКармане ещё живо, да и функционал оттуда как раз внедрен отчасти в МП Тинькофф?)

А по поводу билетов, спокойно покупаю всегда через МП, что кино, что концерты

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ilia

Олег
1

Вкармане прикрыли. Его не развивают - тут даже была новость. "По инерции" если еще остается в приложении...

Ох, ну офигеть - в кино можно билет купить! Прям всех заткнули за пояс! В театр нельзя - там далеко-далеко не все театры и даже не на все спектакли если театр есть. Это не считая, что все это - через партнеров, с ними разойдутся или из купит конкурент - "кина не будет".

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Олег Матвеенко

2

Прощай 25% кешбек на кино и театры?)

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hakhagmon

0

Отлично, пусть теперь приложение «кошелек» вернут создателям

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Канищев Максим

0

Без Олега ничего не могут до ума довести. 

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