«Тинькофф» продал свою долю в «Кассир.ру» обратно основному владельцу билетного оператора Статьи редакции
Материнская компания TCS Group владела долей в билетном операторе с 2018 года.
- Доля основного владельца компании Евгения Финкельштейна в компании составляет 85%, Надежда Соловьева владеет 15% билетного оператора, следует из базы данных «Контур.Фокус».
- Ранее Финкельштейну принадлежали 55,87%, а «Тинькофф» — 29,13%, пишет «Интерфакс».
- В «Тинькофф» сообщили, что сделка закрыта 7 июля 2021 года и покупателем выступил основной владелец компании. Условия сделки стороны не раскрывают. Компания сообщила, что планирует сотрудничать с «Кассир.ру» и другими операторам для развития этого направления.
- «Тинькофф» объявил о покупке доли «Кассир.ру» в июле 2018 года. По данным «Интерфакса», тогда компания получила 40% билетного оператора.
- По данным «Контур.Фокус», в феврале 2019 года доля группы сократилась до 17,5%, в марте того же года выросла до 35%, а в августе 2019 года упала до 29,13%.
😂
Жаль, но у Тинькофф вообще получалось что-то купить и нормально встроить в свою типа экосистему? "Вкармане" закрыли, "Кассир" продали обратно... Ничего для экосистемы сами не делают - все про финансы, крупных партнеров нет...
Ничего, что ВКармане ещё живо, да и функционал оттуда как раз внедрен отчасти в МП Тинькофф?)
А по поводу билетов, спокойно покупаю всегда через МП, что кино, что концерты
Вкармане прикрыли. Его не развивают - тут даже была новость. "По инерции" если еще остается в приложении...
Ох, ну офигеть - в кино можно билет купить! Прям всех заткнули за пояс! В театр нельзя - там далеко-далеко не все театры и даже не на все спектакли если театр есть. Это не считая, что все это - через партнеров, с ними разойдутся или из купит конкурент - "кина не будет".
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