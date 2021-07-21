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Финансы
Nazigul Jusupova

«Открытие» выкупит 40% банка для предпринимателей «Точка» у Qiwi Editorial article

Предварительная цена сделки — 4,95 млрд рублей, но она может измениться по результатам работы «Точки» в 2021 году

23 23 комментария
1387 просмотров

Цена может измениться в зависимости от финансовых результатов «Точки» за 2021 год. Стороны запланировали закрыть сделку в третьем квартале 2021 года, окончательная корректировка цен состоится во втором квартале 2022 года, сообщили в компании.

По данным базы данных «Контур.Фокус», сейчас Qiwi принадлежит 40% «Точки», банку «Открытие» — 50%, 10% — кипрской компании «Каталитики Пипл Лимитед».

По данным компании, общая сумма инвестиций Qiwi в «Точку» равна 2,1 млрд рублей. За время владения «Точкой» компания получила 0,6 млрд рублей в виде дивидендов.

«Сделка обеспечивает примерно 2,5-кратную прибыль от общих инвестиций Qiwi, что составляет 35% внутренней нормы выручки», — сообщили в компании.

АО «Точка» была основана Qiwi, банком «Открытие» и менеджментом «Точки» в июне 2018 года. Сервис занимался ИТ-инфраструктурой, поддержкой и сопутствующими услугами для клиентов Qiwi и «Открытия».

В 2017 году Qiwi приобрела бренды и технологии «Рокетбанка» и «Точки» у ФК «Открытие» за 700 млн рублей.

#новости #qiwi #открытие

23 23 комментария
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23 комментария
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Пол Финч

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Ну хоть Точку не убьют в Qiwi, уже радует

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Oleg Miller

Пол
3

Плюсик, банк топчик, два года радует)

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Ki Rill

Oleg
1

Три

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Viacheslav

Ki
0

Четыре

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Александр Дунаев

Oleg
0

С 2014 с ними. До отзыва лицензии и сразу после

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Дмитрий Сурцуков

4

Если кто-то из предпринимателей сомневался в выборе банка, то могу посоветовать идти только в точку. Есть и Альфа, и Открытие, и Точка. Но нормальный банк в digital - только точка.

Если хотите общение и подход, как было в Рокете, то вам туда. Если хотите хорошие тарифы, то вам туда. Пользуюсь 2 года и жалею лишь о том, что не пошел туда раньше.

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Mike Kosulin

Дмитрий
2

Тинькофф забыл упомянуть, а...ну да, первый коммент... бывает.

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Евгений Кузовкин

Mike
0

По опыту коллег - с тиньком заморочек больше возникает (работа по контракту). Про точку фидбек только положительный.

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Daniil Dymshits

Mike
0

Веду счета в Тинькофф и Точке — второе в разы удобнее в плане интерфейса и за счет фич, типа автораспознавания сканов счетов (вещь!), элементарного и супер дружелюбного валютного контроля, удобной копилки, собственного овердрафта на основе операций за полгода, и прочее прочее

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Sht_Anton

Daniil
0

элементарного и супер дружелюбного валютного контроля

жди перемен, Главный собственник Открытия это так не оставит :)

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Daniil Dymshits

Sht_Ant…
0

Насколько помню, в Точке при регистрации счета можно было выбрать банк, Открытие или Киви, я сразу выбрал первое так что вряд ли что-то поменяется...надеюсь))

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Sht_Anton

Daniil
0

Это когда было?

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Daniil Dymshits

Sht_Ant…
0

я регал в июле 2018, и выбор тогда был

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Sht_Anton

Daniil
0

Посмотрим. у самого ЦБ к Киви вопросы появились не так давно

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Александр Дунаев

Sht_Ant…
0

Точка работает через открытие с 2018 года. Все ок 

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Александр Дунаев

Mike
0

С Тиньков бизнес все плохо.

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Дмитрий xXx

Дмитрий
0

Странно, что лучший в мире онлайн - банк Тинькофф вы не упомянули, зато нашли Диджитал в Альфе, Открытии и Точке))

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Пол Финч

Дмитрий
3

Тинькофф далеко не лучший для юр. лиц, уж поверьте :)
Хотя наверняка обойдет во многих моментах Альфу и Открытие

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Артем Бондарев

0

Почти 12.5 млрд рублей оценка. Неплохо!

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Дяченко Александр

0

Точка - отличный банк ^_^. Уже пару лет с ним и пока всё супер. Желаю им динамичного развития!

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Данила Сафронов

0

Хорошие новости, теперь в Точку ещё больше веры.

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Kin Coin

0

Может хоть теперь акции Киви поправятся

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Мурад Муртазалиев

0

Точка нормальный банк. Косячит конечно же, но косяки свои исправляет мгновенно, после обращения в поддержку, обычный чат на сайте. Нет позиции как у тинька или альфы "ты сам лох, пока на vc не напишешь"

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