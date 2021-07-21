Предварительная цена сделки — 4,95 млрд рублей, но она может измениться по результатам работы «Точки» в 2021 году

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Цена может измениться в зависимости от финансовых результатов «Точки» за 2021 год. Стороны запланировали закрыть сделку в третьем квартале 2021 года, окончательная корректировка цен состоится во втором квартале 2022 года, сообщили в компании.

По данным базы данных «Контур.Фокус», сейчас Qiwi принадлежит 40% «Точки», банку «Открытие» — 50%, 10% — кипрской компании «Каталитики Пипл Лимитед».

По данным компании, общая сумма инвестиций Qiwi в «Точку» равна 2,1 млрд рублей. За время владения «Точкой» компания получила 0,6 млрд рублей в виде дивидендов.

«Сделка обеспечивает примерно 2,5-кратную прибыль от общих инвестиций Qiwi, что составляет 35% внутренней нормы выручки», — сообщили в компании.

АО «Точка» была основана Qiwi, банком «Открытие» и менеджментом «Точки» в июне 2018 года. Сервис занимался ИТ-инфраструктурой, поддержкой и сопутствующими услугами для клиентов Qiwi и «Открытия».