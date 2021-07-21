«Открытие» выкупит 40% банка для предпринимателей «Точка» у Qiwi Editorial article
Предварительная цена сделки — 4,95 млрд рублей, но она может измениться по результатам работы «Точки» в 2021 году
Цена может измениться в зависимости от финансовых результатов «Точки» за 2021 год. Стороны запланировали закрыть сделку в третьем квартале 2021 года, окончательная корректировка цен состоится во втором квартале 2022 года, сообщили в компании.
По данным базы данных «Контур.Фокус», сейчас Qiwi принадлежит 40% «Точки», банку «Открытие» — 50%, 10% — кипрской компании «Каталитики Пипл Лимитед».
По данным компании, общая сумма инвестиций Qiwi в «Точку» равна 2,1 млрд рублей. За время владения «Точкой» компания получила 0,6 млрд рублей в виде дивидендов.
«Сделка обеспечивает примерно 2,5-кратную прибыль от общих инвестиций Qiwi, что составляет 35% внутренней нормы выручки», — сообщили в компании.
АО «Точка» была основана Qiwi, банком «Открытие» и менеджментом «Точки» в июне 2018 года. Сервис занимался ИТ-инфраструктурой, поддержкой и сопутствующими услугами для клиентов Qiwi и «Открытия».
В 2017 году Qiwi приобрела бренды и технологии «Рокетбанка» и «Точки» у ФК «Открытие» за 700 млн рублей.
Ну хоть Точку не убьют в Qiwi, уже радует
Плюсик, банк топчик, два года радует)
Если кто-то из предпринимателей сомневался в выборе банка, то могу посоветовать идти только в точку. Есть и Альфа, и Открытие, и Точка. Но нормальный банк в digital - только точка.
Если хотите общение и подход, как было в Рокете, то вам туда. Если хотите хорошие тарифы, то вам туда. Пользуюсь 2 года и жалею лишь о том, что не пошел туда раньше.
Тинькофф забыл упомянуть, а...ну да, первый коммент... бывает.
По опыту коллег - с тиньком заморочек больше возникает (работа по контракту). Про точку фидбек только положительный.
Веду счета в Тинькофф и Точке — второе в разы удобнее в плане интерфейса и за счет фич, типа автораспознавания сканов счетов (вещь!), элементарного и супер дружелюбного валютного контроля, удобной копилки, собственного овердрафта на основе операций за полгода, и прочее прочее
Насколько помню, в Точке при регистрации счета можно было выбрать банк, Открытие или Киви, я сразу выбрал первое так что вряд ли что-то поменяется...надеюсь))
Странно, что лучший в мире онлайн - банк Тинькофф вы не упомянули, зато нашли Диджитал в Альфе, Открытии и Точке))
Точка - отличный банк ^_^. Уже пару лет с ним и пока всё супер. Желаю им динамичного развития!
Точка нормальный банк. Косячит конечно же, но косяки свои исправляет мгновенно, после обращения в поддержку, обычный чат на сайте. Нет позиции как у тинька или альфы "ты сам лох, пока на vc не напишешь"
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