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Финансы
Маша Цепелева

Главы «Сбербанка», ВТБ, «Газпромбанка» и «Открытия» заявили о рисках из-за предложений ЦБ о регулировании экосистем Статьи редакции

Больше всего пострадают банки с большим количеством филиалов и региональные, считают банкиры.

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Глава «Сбербанка» Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатели правлений «Газпромбанка» и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский отправили письмо председателю ЦБ, в котором перечислили риски в предложенных ЦБ мерах ограничений для банков в развитии экосистем, сообщает РБК.

Больше 100 банков нарушат те или иные нормативы, а больше всего пострадают розничные банки с большим количеством филиалов. Это может привести к закрытию отделений в небольших городах, считают авторы письма.

ЦБ предлагает ограничить иммобилизованные активы (ИА — вложения в экосистемы, которые не требуют возврата и не приносят прибыль). По предложенному ЦБ расчёту, 190 из 377 проанализированных банков не вписываются в лимит, говорят авторы письма. Из-за превышения лимита банкам надо будет вычесть из капитала 1,75 трлн рублей.

58 банков потеряют более 5% капитала, большая часть из которых — региональные. «В число банков, капитал которых сократится, входят преимущественно банки с развитой сетью филиалов, включая многие крупнейшие банки в своих регионах», — пишут в письме.

Банковские отделения будут относиться к первой группе ИА (те же активы, но превышающие 10% от капитала) либо к третьей, рассказал источник РБК на финансовом рынке. Такие банки попадают под дискриминацию, считает он.

Банки считают, что в действующие нормы уже снижают риски при развитии экосистем. Например, активы учитываются по справедливой стоимости, регулятор обсуждает с банками бизнес-модели и другие, перечислил член правления ВТБ Максим Кондратенко.

  • ЦБ опубликовал доклад с предложениями, которые ограничат участие банков в экосистемах в июне 2021 года. Регулятор признавал, что нормы затронут всех участников рынка и их непрофильные активы. Развитием экосистем активно занимаются «Сбербанк», ВТБ и «Тинькофф Банк».

#новость #цб #банки

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