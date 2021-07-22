Финансы
Маша Цепелева

Bloomberg: власти Китая приготовились оштрафовать Didi после IPO в США на рекордную сумму — больше, чем у Alibaba Статьи редакции

Также компании может грозить частичная приостановка работы, принудительный делистинг и другие санкции.

  • Представители управления по вопросам киберпространства, министерств общественной безопасности, государственной безопасности, природных ресурсов, а также налоговых, транспортных и антимонопольных регуляторов начали расследование на месте в офисах компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к делу источники.
  • Возможным наказанием может быть штраф, приостановка некоторых операций, введение государственного инвестора, принудительный делистинг и отзыв акций Didi в США.
  • Решение ещё не принято, но штраф может быть больше, чем рекордный у Alibaba — более $2,8 млрд за антимонопольные нарушения.
  • 30 июня Didi вышла на Нью-Йоркскую биржу и привлекла $4,4 млрд, а её капитализация достигла $73 млрд.
  • Управление по вопросам киберпространства начало проверку безопасности сервиса 2 июля. На время расследования компании запретили регистрировать новых пользователей.
  • 4 июля регулятор потребовал удалить Didi из китайских магазинов приложений.
Didi ради IPO запутала регулятора в Китае и…
В Китае власти удалили приложения Didi из магазинов и начали расследование, в США сенаторы…
vc.ru

#новость #didi

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Ilya Brin

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СКОРО!
На всех телеэкранах страны:

«Вы же не хотите как в Китае?!»

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Александр А.

3

Прикольно - деньги инвесторов пойдут на оплату штрафа ))

Одноходовочка ))

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true iBegginer

Александр
2

cреди них 1 ярд от Apple

Ответить

Дмитрий Мантис

Александр
1

Банки китайские скупят по дешевке акции и скинут потом на хаях, плавали, знаем...

Ответить

Марго Фельдшер

2

Также компании может грозить частичная приостановка работы, принудительный делистинг и другие санкции. Начинается….всех все не устраивает 

Ответить

Raimond Vladimirov

2

30 июня Didi вышла на Нью-Йоркскую биржу и привлекла $4,4 млрд

Значит сумма штрафа будет 4,4 млрд

Ответить

Вася Пражкин

Raimond
0

А что не 8.8?

Ответить

Денис Семенов

0

А в чем прикол Китаю кошмарить свой собственный бизнес? 

Ответить

Денис Демидов

Денис
1

По информации собеседников Bloomberg, китайские регуляторы поддерживали идею IPO, но действительно беспокоились о сохранности данных Didi. По словам одного из источников, обеспокоенность, в частности, вызвал случай, когда сервис такси раскрыл информацию о поездках китайских чиновников.

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/435589-besprecedentnye-sankcii-bloomberg-uznal-o-planah-kitaya-nakazat-didi-za-ipo-v

«Беспрецедентные санкции»: Bloomberg узнал о…
Китайские власти могут применить «беспрецедентные санкции» к сервису такси Didi за его первичное…
www.forbes.ru
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Галина Гузь

0

Порядок решили навести. Чудесные дела!

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Galiya Khalikova

0

Надо же как то припустить стоимость акции чтобы закупиться на минимумах)

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Alex Moren

0

С такими друзьми враги не нужны

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