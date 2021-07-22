Bloomberg: власти Китая приготовились оштрафовать Didi после IPO в США на рекордную сумму — больше, чем у Alibaba Статьи редакции
Также компании может грозить частичная приостановка работы, принудительный делистинг и другие санкции.
- Представители управления по вопросам киберпространства, министерств общественной безопасности, государственной безопасности, природных ресурсов, а также налоговых, транспортных и антимонопольных регуляторов начали расследование на месте в офисах компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к делу источники.
- Возможным наказанием может быть штраф, приостановка некоторых операций, введение государственного инвестора, принудительный делистинг и отзыв акций Didi в США.
- Решение ещё не принято, но штраф может быть больше, чем рекордный у Alibaba — более $2,8 млрд за антимонопольные нарушения.
- 30 июня Didi вышла на Нью-Йоркскую биржу и привлекла $4,4 млрд, а её капитализация достигла $73 млрд.
- Управление по вопросам киберпространства начало проверку безопасности сервиса 2 июля. На время расследования компании запретили регистрировать новых пользователей.
- 4 июля регулятор потребовал удалить Didi из китайских магазинов приложений.
Прикольно - деньги инвесторов пойдут на оплату штрафа ))
Одноходовочка ))
Банки китайские скупят по дешевке акции и скинут потом на хаях, плавали, знаем...
Также компании может грозить частичная приостановка работы, принудительный делистинг и другие санкции. Начинается….всех все не устраивает
30 июня Didi вышла на Нью-Йоркскую биржу и привлекла $4,4 млрд
Значит сумма штрафа будет 4,4 млрд
А в чем прикол Китаю кошмарить свой собственный бизнес?
По информации собеседников Bloomberg, китайские регуляторы поддерживали идею IPO, но действительно беспокоились о сохранности данных Didi. По словам одного из источников, обеспокоенность, в частности, вызвал случай, когда сервис такси раскрыл информацию о поездках китайских чиновников.
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/435589-besprecedentnye-sankcii-bloomberg-uznal-o-planah-kitaya-nakazat-didi-za-ipo-v
Надо же как то припустить стоимость акции чтобы закупиться на минимумах)
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