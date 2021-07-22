iHerb конфиденциально подала заявку на проведение IPO в США Статьи редакции
Цена размещения ещё не определена.
Подготовка к IPO начнётся после проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам США и будет зависеть от рыночных и других условий.
Компания ещё не определила количество размещаемых акций и ценовой диапазон размещения.
Крупнейшая электронная платформа по продаже витаминов, минералов, добавок iHerb была основана в 1996 году в США.
«Ведомости» приводят данные «Infoline—аналитики», что общемировые продажи iHerb превышают $500 млн в год. В России по итогам 2019 года они составляли свыше 7 млрд рублей.
В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца интернет-магазина удалить мобильное приложение для российских пользователей. Решения добилась прокуратура, которая заявила, что на iHerb публиковалась информация о небезопасных БАДах. В марте решение подтвердил кассационный суд.
28 апреля 2020 года Роскомнадзор внёс IP-адреса мобильного приложения iHerb в реестр информации, запрещённой к распространению в России. В мае 2020 года iHerb предупредил пользователей о приостановке работы своих приложений в России.
В июне 2021 года компания рассказала, что планирует инвестировать 1,5 млрд рублей в регистрацию продукции в России.
Так, господа прочитавшие. Становитесь в очередь и смотрите вооон сюда
Конфиденциально? А как мы это читаем? 😁
Конфиденциально. Запись опубликована для ограниченного круга лиц. Разглашение информации повлечет за собой ответственность.
Они пиздец выросли за время пандемии, и ещё подрастут небось. Вангую
Да чего тут ванговать-то, игра в пандемию ещё долго не закончится, слишком выгодно определенному кругу лиц, а там и объективные факторы вроде 100500 мутаций ковида подъедут
Представляем очередное обновление мобильного приложения «Обучение инвестициям» — учиться инвестированию стало еще проще и интереснее!
Сколько подписчиков могут привести блогеры, когда нужно подключать таргет, почему важно качество контента и как виртуальный маркетолог Макс помог выбрать лучший рекламный баннер, рассказывает Антон Гуреев, основатель закрытого клуба «Человек, который шьет».
Иван Толмачев — UX-дизайнер, который десять лет назад начинал с подработок в FL.ru. Потом стал партнером в стартапах, вырос до зарплаты больше $10 000 в месяц, получил много акций, бросил всё и пошел помогать человечеству улететь в космос.
Пять представителей российского офиса компании рассказали о корпоративной культуре, рабочем дне, языковом барьере, профессиональных вызовах.
Сегодня у нас в гостях Александр Пряхин, технический директор в CityAds Media и один из опытнейших преподавателей OTUS. Он руководит программами по PHP, Laravel, Symfony и Team Lead и ведет занятия в общей сложности на 6-ти курсах. Александр поделился своими результатами за 2,5 года сотрудничества с OTUS и рассказал, что помогает эксперту стать…
Всем привет, меня зовут Ник Иванов, я продуктовый дизайнер и предприниматель. Довольно часто в моей работе мне попадается действительно классный дизайн приложений, разработанный коллегами по цеху. И еще чаще он создан только в дизайне, а на его реализацию нет времени или денег.
В статье расскажу про наш опыт поиска кредитов. В 2021 году у нас случился наплыв клиентов в дата-центр Тушино. В первую очередь это было связано с бурным ростом криптовалют. Но не только. Росли и за счёт размещения обычных стоек и юнитов, так как у нас сейчас одна из самых самых низких цен по Москве при uptime 100% с 2019 года. Плюс ещё…
Федеральная торговая комиссия проголосовала за снятие всех ограничений.
А также данные «Переводчика» и «Погоды».