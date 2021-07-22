Цена размещения ещё не определена.

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Подготовка к IPO начнётся после проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам США и будет зависеть от рыночных и других условий.

Компания ещё не определила количество размещаемых акций и ценовой диапазон размещения.

Крупнейшая электронная платформа по продаже витаминов, минералов, добавок iHerb была основана в 1996 году в США.

«Ведомости» приводят данные «Infoline—аналитики», что общемировые продажи iHerb превышают $500 млн в год. В России по итогам 2019 года они составляли свыше 7 млрд рублей.

В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца интернет-магазина удалить мобильное приложение для российских пользователей. Решения добилась прокуратура, которая заявила, что на iHerb публиковалась информация о небезопасных БАДах. В марте решение подтвердил кассационный суд.

28 апреля 2020 года Роскомнадзор внёс IP-адреса мобильного приложения iHerb в реестр информации, запрещённой к распространению в России. В мае 2020 года iHerb предупредил пользователей о приостановке работы своих приложений в России.