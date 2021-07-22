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Финансы
Nazigul Jusupova

iHerb конфиденциально подала заявку на проведение IPO в США Статьи редакции

Цена размещения ещё не определена.

10 10 комментариев
1102 просмотров

Подготовка к IPO начнётся после проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам США и будет зависеть от рыночных и других условий.

Компания ещё не определила количество размещаемых акций и ценовой диапазон размещения.

Крупнейшая электронная платформа по продаже витаминов, минералов, добавок iHerb была основана в 1996 году в США.

«Ведомости» приводят данные «Infoline—аналитики», что общемировые продажи iHerb превышают $500 млн в год. В России по итогам 2019 года они составляли свыше 7 млрд рублей.

В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца интернет-магазина удалить мобильное приложение для российских пользователей. Решения добилась прокуратура, которая заявила, что на iHerb публиковалась информация о небезопасных БАДах. В марте решение подтвердил кассационный суд.

28 апреля 2020 года Роскомнадзор внёс IP-адреса мобильного приложения iHerb в реестр информации, запрещённой к распространению в России. В мае 2020 года iHerb предупредил пользователей о приостановке работы своих приложений в России.

В июне 2021 года компания рассказала, что планирует инвестировать 1,5 млрд рублей в регистрацию продукции в России.

Кто покупает на iHerb и зачем идти навстречу…
Несмотря на блокировку приложений, компания планирует вложить $100 млн в логистику и открытие…
vc.ru

#новости #iherb

10 10 комментариев
1
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10 комментариев
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Hoken PWNZ

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Так, господа прочитавшие. Становитесь в очередь и смотрите вооон сюда

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Oksana Valentirova

Hoken
0

Жестко конечно)).но Правда такова 

Ответить

Zypar Akhmat

2

Конфиденциально? А как мы это читаем? 😁

Ответить

Aks _9825

Zypar
6

Это специально для читателей vc.ru. Все остальные об этом не знают😁

Ответить

Алмаз Загидуллин

Zypar
0

Конфиденциально. Запись опубликована для ограниченного круга лиц. Разглашение информации повлечет за собой ответственность.

Ответить

Трофим Шоренко

0

Прям настолько конфиденциально?..

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Они пиздец выросли за время пандемии, и ещё подрастут небось. Вангую 

Ответить

Олег Павлов

БАБКА
0

Да чего тут ванговать-то, игра в пандемию ещё долго не закончится, слишком выгодно определенному кругу лиц, а там и объективные факторы вроде 100500 мутаций ковида подъедут

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Kiryl

Олег
0

Старая добрая конспирология)
Гораздо большему кругу лиц выгодно не окончание, раз уж на то пошло

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Kiryl

Kiryl
0

*её

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