Финансы
Евгения Евсеева

Twitter рассказала о самом быстром росте выручки с 2014 года — она увеличилась на 74%, до $1,19 млрд Статьи редакции

Благодаря выросшему спросу со стороны рекламодателей.

  • Twitter отчиталась за второй квартал 2021 года: выручка выросла на 74% по сравнению с тем же периодом 2020 года — до $1,19 млрд. Прибыль составила $65,6 млн против убытка в $1,38 млрд в 2020 году.
  • Это самый быстрый рост с 2014 года — его обеспечило «значительное увеличение спроса со стороны рекламодателей», заявила компания.
  • Согласно отчёту, выручка от рекламы выросла на 87% — до $1,05 млрд.
  • Также выросло число монетизируемых ежедневных пользователей на 3,5% — до 206 млн.
  • В третьем квартале 2021 года Twitter ожидает рост выручки от $1,2 млрд до $1,3 млрд.

#новость #twitter

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Dmit Man

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ВыручкИ

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Алексей Иванов

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Вот они бы лучше рассказали когда кнопку «Читать» пофиксят. Не могу подписаться на людей, приходится оставлять их в закладках🙁

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Artemy

Алексей
0

Пробовали в другом браузере? Закладки - это не дело.

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Слава Мак

Алексей
0

Возможно, вы уже достигли лимита на чтение (обычно это 5000 человек на аккаунт, до тех пор, пока количество ваших читателей не перевалит за 5000)

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Yury Kotov

0

Твиттер это бесплатный Онлифанс

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S V

0

А всего-то и нужно было, Трампа забанить.

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