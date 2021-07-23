Twitter рассказала о самом быстром росте выручки с 2014 года — она увеличилась на 74%, до $1,19 млрд Статьи редакции
Благодаря выросшему спросу со стороны рекламодателей.
- Twitter отчиталась за второй квартал 2021 года: выручка выросла на 74% по сравнению с тем же периодом 2020 года — до $1,19 млрд. Прибыль составила $65,6 млн против убытка в $1,38 млрд в 2020 году.
- Это самый быстрый рост с 2014 года — его обеспечило «значительное увеличение спроса со стороны рекламодателей», заявила компания.
- Согласно отчёту, выручка от рекламы выросла на 87% — до $1,05 млрд.
- Также выросло число монетизируемых ежедневных пользователей на 3,5% — до 206 млн.
- В третьем квартале 2021 года Twitter ожидает рост выручки от $1,2 млрд до $1,3 млрд.
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