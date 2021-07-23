ЦБ повысил ключевую ставку с 5,5% до 6,5% — это самое резкое повышение с 2014 года Статьи редакции
И четвёртое повышение с начала 2021 года.
По оценкам Банка России, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня.
«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — пишет ЦБ.
Новый прогноз ЦБ по годовой инфляции в 2021 году — 5,7-6,2%.
Это самое резкое повышение с декабря 2014 года, когда ЦБ повысил ставку с 10,5 до 17%.
В 2020 году Банк России несколько раз снижал ключевую ставку, тогда она достигла исторического минимума в 4,25%. Однако в феврале 2021 года глава регулятора а Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла смягчения ключевой ставки.
В марте ЦБ впервые с декабря 2018 года поднял ключевую ставку до 4,5% годовых. В апреле ещё на 0,5% — до 5%, что стало самым существенным ростом с 2014 года, а в июне — до 5,5%.
Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Повышение ставки замедляет экономический рост, но способствует снижению инфляции
«ЦБ в вопросе ключевой ставки ориентируется на рост инфляции. А общемировая тенденция говорит о её разгоне. Цены производства товаров растут: сырьё и логистика на пике, да и плюс опережающий рост потребительского спроса после пандемии. Всё это ведёт к росту инфляции и вынуждает Банк России последовательно повышать ключевую ставку, переходя от мягкой денежно-кредитной политики к нейтральной», — отметил в разговоре с vc.ru сооснователь и финансовый директор банка для бизнеса «Бланк» Алексей Васильев.
По его мнению, рынок уже заложил повышение ключевой ставки до 6,5%. До конца 2021 года должно пройти ещё три заседания по ключевой ставке, где с большой вероятностью ставка также будет расти, заявил он.
зато когда ставка понижалась, об этом можно было узнать без новостей на vc, потому что сразу же приходила инфа из банка, что проценты по вкладам и счетам порезаны)
Ленинский
Да, снижают почти моментально, а повышают позже, чтобы успеть в "дельту" навариться побольше.
Ну так суть бизнеса в том, чтобы зарабатывать деньги. Нет? Что в этом плохого
Да и кто в 2021 году хранит деньги на депозитах?
По идеи — это должно повлиять на укрепление рубля. Но, по-моему, все уже в цене: и так рубль укрепился за последние несколько дней, то есть все это было ожидаемо.
Так что те, кто хранит деньги в баксах, — без паники! Все равно рано или поздно доллар будет по сто :)
Роскошный ящик
- Где вы храните сбережения?
- В рублях
- Отличное место - никто не догадается искать их там!
В акциях, которые куплены за доллары)
TAL - отличная акция за доллары! 😃
Ага, с учетом новостей о том, что рынок образования в Китае может стать некоммерческим
"Новый прогноз ЦБ по годовой инфляции в 2021 году — 5,7-6,2%" - это прям какая-то иная реальность.
Вероятно это из-за хитрого усреднения.
Инфляция на разные товары разная, а значение нужно получить только одно.
Хорошо, когда нет кредитов. Буду теперь больше "вкусных" облигаций покупать.
Зря повышают. Как уже писала:
Общемировые цены двигает вверх обесценивание бакса. Из-за пандемии и вертолётов бакс стал не таким крепким как раньше.
Ситуация стала другой, но наш ЦБ делает всё как было по старинке. Хотя возможно есть другие варианты.
Такими темпами США в очередной раз размоет свою инфляцию на мир и выкрутятся. А мы будем в жопе, хотя даже не залили деньгами свою экономику.
Инфляция всё равно ждёт все страны, а мы ещё и без дешевых денег для развития экономики. Хотя сейчас самое время раздать деньги и стимулировать спрос.
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