И четвёртое повышение с начала 2021 года.

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По оценкам Банка России, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — пишет ЦБ.

Новый прогноз ЦБ по годовой инфляции в 2021 году — 5,7-6,2%.

Это самое резкое повышение с декабря 2014 года, когда ЦБ повысил ставку с 10,5 до 17%.

В 2020 году Банк России несколько раз снижал ключевую ставку, тогда она достигла исторического минимума в 4,25%. Однако в феврале 2021 года глава регулятора а Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла смягчения ключевой ставки.

В марте ЦБ впервые с декабря 2018 года поднял ключевую ставку до 4,5% годовых. В апреле ещё на 0,5% — до 5%, что стало самым существенным ростом с 2014 года, а в июне — до 5,5%.

Динамика ключевой ставки с сентября 2013 года по июль 2021 года Центробанк

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Повышение ставки замедляет экономический рост, но способствует снижению инфляции

«ЦБ в вопросе ключевой ставки ориентируется на рост инфляции. А общемировая тенденция говорит о её разгоне. Цены производства товаров растут: сырьё и логистика на пике, да и плюс опережающий рост потребительского спроса после пандемии. Всё это ведёт к росту инфляции и вынуждает Банк России последовательно повышать ключевую ставку, переходя от мягкой денежно-кредитной политики к нейтральной», — отметил в разговоре с vc.ru сооснователь и финансовый директор банка для бизнеса «Бланк» Алексей Васильев.