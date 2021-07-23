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Финансы
Евгения Евсеева

ЦБ повысил ключевую ставку с 5,5% до 6,5% — это самое резкое повышение с 2014 года Статьи редакции

И четвёртое повышение с начала 2021 года.

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По оценкам Банка России, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — пишет ЦБ.

Новый прогноз ЦБ по годовой инфляции в 2021 году — 5,7-6,2%.

Это самое резкое повышение с декабря 2014 года, когда ЦБ повысил ставку с 10,5 до 17%.

В 2020 году Банк России несколько раз снижал ключевую ставку, тогда она достигла исторического минимума в 4,25%. Однако в феврале 2021 года глава регулятора а Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла смягчения ключевой ставки.

В марте ЦБ впервые с декабря 2018 года поднял ключевую ставку до 4,5% годовых. В апреле ещё на 0,5% — до 5%, что стало самым существенным ростом с 2014 года, а в июне — до 5,5%.

Динамика ключевой ставки с сентября 2013 года по июль 2021 года Центробанк

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Повышение ставки замедляет экономический рост, но способствует снижению инфляции

«ЦБ в вопросе ключевой ставки ориентируется на рост инфляции. А общемировая тенденция говорит о её разгоне. Цены производства товаров растут: сырьё и логистика на пике, да и плюс опережающий рост потребительского спроса после пандемии. Всё это ведёт к росту инфляции и вынуждает Банк России последовательно повышать ключевую ставку, переходя от мягкой денежно-кредитной политики к нейтральной», — отметил в разговоре с vc.ru сооснователь и финансовый директор банка для бизнеса «Бланк» Алексей Васильев.

По его мнению, рынок уже заложил повышение ключевой ставки до 6,5%. До конца 2021 года должно пройти ещё три заседания по ключевой ставке, где с большой вероятностью ставка также будет расти, заявил он.

#новость #цб #ключеваяставка

21 21 комментарий
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41

@Тинькофф как на счет уже наконец поднять проценты по вкладам и счетам???

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Игорь Рачук

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21

Сделают подписку Super Pro))

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Тинькофф

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–13

Добрый день. Мы отдельно сообщим в официальных источниках, если изменим условия. Рекомендуем следить за новостями.

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Эдуард Гладышев

Тинькофф
27

Ладно, а мы пока перенесем накопления в другие банки.

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Vladimir Smirnov

Тинькофф
5

зато когда ставка понижалась, об этом можно было узнать без новостей на  vc,  потому что сразу же приходила инфа из банка,  что проценты по  вкладам и счетам порезаны)

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Ленинский

Vladimir
3

Да, снижают почти моментально, а повышают позже, чтобы успеть в "дельту" навариться побольше.

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Александр Дунаев

Ленинск…
0

Ну так суть бизнеса в том, чтобы зарабатывать деньги. Нет? Что в этом плохого

Да и кто в 2021 году хранит деньги на депозитах? 

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Антон

10

По идеи — это должно повлиять на укрепление рубля. Но, по-моему, все уже в цене: и так рубль укрепился за последние несколько дней, то есть все это было ожидаемо.

Так что те, кто хранит деньги в баксах, — без паники! Все равно рано или поздно доллар будет по сто :)

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Роскошный ящик

Антон
29

- Где вы храните сбережения?
- В рублях
- Отличное место - никто не догадается искать их там! 

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Serge Tikhonenko

Антон
1

В акциях, которые куплены за доллары)

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Дмитрий Айстражник

Serge
0

TAL - отличная акция за доллары! 😃

Ответить

Pavel Romanov

Дмитрий
0

Ага, с учетом новостей о том, что рынок образования в Китае может стать некоммерческим

Ответить

Алексей Штейн

4

ну что, будем строить лесенки из вкладов?

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Konstantin_Andreevich

1

"Новый прогноз ЦБ по годовой инфляции в 2021 году — 5,7-6,2%" - это прям какая-то иная реальность.

Ответить

Эмилия Теплова

Konstantin_Andr…
1

Вероятно это из-за хитрого усреднения.
Инфляция на разные товары разная, а значение нужно получить только одно.

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Николай Бараненко

1

деньги снова подорожают?

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Амбиент Музыкантов

1

Ну теперь-то заживём!

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Игорь Рачук

0

Видосик в тему) 

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Илья Волочков

0

Хорошо, когда нет кредитов. Буду теперь больше "вкусных" облигаций покупать.

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Анар FS

Илья
1

Конечно, покупайте облигации МФРФ

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Эмилия Теплова

0

Зря повышают. Как уже писала:

Общемировые цены двигает вверх обесценивание бакса. Из-за пандемии и вертолётов бакс стал не таким крепким как раньше.

Ситуация стала другой, но наш ЦБ делает всё как было по старинке. Хотя возможно есть другие варианты.

Такими темпами США в очередной раз размоет свою инфляцию на мир и выкрутятся. А мы будем в жопе, хотя даже не залили деньгами свою экономику.

Инфляция всё равно ждёт все страны, а мы ещё и без дешевых денег для развития экономики. Хотя сейчас самое время раздать деньги и стимулировать спрос.

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