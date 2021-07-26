Как и в прошлый раз, Кирилл Доронин обвиняет в проблемах своих партнёров и обещает рассчитаться с вкладчиками. Главное о ситуации.

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Финансовая организация Finiko с 2019 года собрала от 3 млрд до 7 млрд под обещание доходности в 20-30% годовых. А летом 2021 года перестала выплачивать деньги своим вкладчикам.

Ещё в конце 2020 года против организаторов Finiko возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды, но компания продолжала работать и собирать деньги, при этом у неё нет ни российского юрлица, ни лицензии ЦБ.

Только летом ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию — пока их всего 10. Основатель Finiko Кирилл Доронин отрицает крах компании и обещает расплатиться с вкладчиками за полгода.

Пассивность вкладчиков играет на руку организаторам Finiko: Доронин и его партнёры перекладывают ответственность друг на друга и запускают новые проекты.

Кирилл Доронин

Что обещала Finiko и сколько денег собрала

Создатели Finiko описывают её как «автоматизированную систему генерации прибыли». Компания привлекла вкладчиков обещаниями высокой доходности и возможностью быстро заработать на покупку машины, квартиры или погашение кредита.

Finiko предлагала пользователям несколько программ:

Депозит с доходностью 20-30%. Минимальная сумма депозита —$1000. Чтобы внести деньги, нужно приобрести внутреннюю валюту Finiko — цифрон или CFR, но купить её можно только за биткоины или криптовалюту Tether (USDT) с комиссией 3,5%. При этом токен CFR не торгуется на криптобиржах и его курс полностью регулирует Finiko. Помимо самого депозита вкладчик должен купить ещё один внутренний продукт — индекс CTI за $1000. Платформа обещала, что её трейдеры с многолетним стажем принесут вкладчикам прибыль, которую заработают на биржах. Через три дня клиенты должны были получить первые проценты, а через 21 день — возможность вывести всю сумму.

Минимальная сумма депозита —$1000. Чтобы внести деньги, нужно приобрести внутреннюю валюту Finiko — цифрон или CFR, но купить её можно только за биткоины или криптовалюту Tether (USDT) с комиссией 3,5%. При этом токен CFR не торгуется на криптобиржах и его курс полностью регулирует Finiko. Помимо самого депозита вкладчик должен купить ещё один внутренний продукт — индекс CTI за $1000. Платформа обещала, что её трейдеры с многолетним стажем принесут вкладчикам прибыль, которую заработают на биржах. Через три дня клиенты должны были получить первые проценты, а через 21 день — возможность вывести всю сумму. Покупку автомобиля или квартиры за 35%. По условиям программы вкладчик должен перевести Finiko 35% от стоимости машины или квартиры и 10 тысяч рублей комиссии. Через четыре месяца он сможет забрать автомобиль или стать собственником жилья. Подробности сделки Finiko не уточняла, но инвесторы предположили, что за четыре месяца на платформе можно заработать оставшиеся 65% суммы.

По условиям программы вкладчик должен перевести Finiko 35% от стоимости машины или квартиры и 10 тысяч рублей комиссии. Через четыре месяца он сможет забрать автомобиль или стать собственником жилья. Подробности сделки Finiko не уточняла, но инвесторы предположили, что за четыре месяца на платформе можно заработать оставшиеся 65% суммы. Погашение кредита. Клиент пополняет свой счёт на 35% от суммы долга и ещё 1% от суммы платит Finiko за обслуживание. После этого компания обещает каждый месяц выплачивать банку долг и полностью закрыть кредит за 10 месяцев.

С момента основания в августе 2019 года Finiko привлекла от вкладчиков почти 7 млрд рублей, писало в декабре 2020 года «Бизнес Online» со ссылкой на расчёты управления экономической безопасности МВД в Татарстане.

Тогда МВД возбудило уголовное дело и обвинило организаторов Finiko в обмане людей и хищении 80 млн рублей. Во время обысков офис Finiko в Казани оцепили больше сотни силовиков — это была крупнейшая спецоперация в Татарстане за последние шесть лет.

Объём мошенничества можно оценить по известным биткойн-адресам Finiko, говорит основатель проектов «Вкладер» и «Финсайд» Олег Анисимов.

Я видел оценки от $50 до $300 млн. Это точно меньше, чем собрала МММ и близко к масштабам «Кэшбери». По оценкам Банка России, ущерб от Finiko достигает 3 млрд рублей, то есть около $50 млн. Но ЦБ может недооценивать масштабы. Олег Анисимов

Почему Finiko — пирамида

1 июня Центробанк обнаружил у Finiko признаки финансовой пирамиды. По мнению частного инвестора Сергея Габова, на это указывают:

Отсутствие российского юрлица и лицензии ЦБ.

Юрлицо Finiko — Cyfron FNK LTD зарегистрировано в офшоре Сент-Люсия, где компании платят налоги по фиксированной ставке — $300 в год.

Кирилл Доронин и Марат Сабиров зарегистрировали в Эстонии юрлицо CyfronCapital OÜ, которое получило лицензию на обмен виртуальной валюты на реальные деньги. В 2021 году она уже не действительна.

Компания меняет доменные имена из-за постоянных блокировок.



Finiko работала по реферальной программе: вербовщикам обещали бонусы и премии за каждого нового вкладчика.



Компания привлекла вкладчиков обещаниями доходности 20-30%.



Непонятный механизм получения прибыли.

Согласно пользовательскому соглашению, Finiko не несёт ответственность за убытки клиента при использовании системы и не гарантирует безопасность заработка.

Летом 2021 года Finiko перевела расчёты с вкладчиками с биткоина на собственный токен FNK. После этого стоимость FNK резко выросла, но 17 июня он обесценился более чем в 100 раз. После скачка FNK компания приостановила выплаты.

Основатель Finiko отрицает крах компании, обещает вернуть деньги вкладчикам и готовит новый проект

19 июля Доронин объявил о старте выплат вкладчикам. По его словам, компания получила более 600 заявок, на обработку которых уйдёт месяц. Этим «без выходных» занимается команда из 32 человек: они будут звонить вкладчикам по видеосвязи и попросят предъявить паспорт, предупредил основатель Finiko.

За ранний вывод денег с каждого вкладчика удержат по 3%, которые пойдут на оплату сверхурочного труда проверяющих, объяснил основатель. Расплатиться с вкладчиками он обещает в течение полугода, а информацию о крахе Finiko отрицает.

Доронин также заявил, что набрал команду трейдеров, специалистов и учёных, чтобы создать новую компанию и начать выплаты вкладчикам Finiko. Сам проект он пока не презентовал.

Тем временем неизвестные агитируют в сети инвестировать через платформу Omfinom, которую называют новым проектом Доронина, пишет издание «Бизнес Online».

Платформа предлагает «безрисковые инвестиции» с доходностью 29% годовых в пакете со страховкой и гарантией возврата денег. Вербовщики обещают, что депозит будет торговаться на бирже и приносить 0,5% дохода каждый день, а после выплаты долгов по Finiko проценты удвоятся.

Как и в случае с Finiko, зарегистрироваться на Omfinom можно только по приглашению, минимальный депозит для запуска торгов — $1000, которые надо перевести во внутреннюю валюту сервиса — ОМ.

Сейчас Доронин «тянет резину» и даже, возможно, что-то кому-то выплатит, рассуждает Анисимов.

Цель — показать, что задержка выплат — это не мошенничество, а просто стечение обстоятельств. Но мошенничество абсолютно просто доказывается. Они всю дорогу врали про заработок на трейдинге, для вида вели какую-то работу, но её масштабы и близко не соответствовали масштабам пирамиды. Этого достаточно, чтобы посадить их за мошенничество (статья 159) и организацию преступного сообщества (статья 210). Олег Анисимов

На фоне проблем с выводом денег основатели Finiko устроили публичный конфликт

Доронин считает, что за проблемы сервиса ответственны сооснователи Finiko — Марат и Эдвард Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович. По его словам, он не может с ними связаться со 2 июля. «Меня, по сути, выперли из компании», — заявил Доронин.

Партнёры основателя Finiko заявили, что сами считают себя обманутыми. В прямом эфире в Instagram они рассказали, что 1 июля Доронин улетел в Турцию на переговоры и попросил перевести ему деньги всех вкладчиков, которые предназначались для торгов.

По их словам, он перезвонил через несколько часов и сказал, что ему угрожали оружием и заставили вывести все деньги. Однако через сутки он уже курил кальян в Москве и попросил помощника привезти ему новые часы, добавили Сабировы и Зыгмунтович.

Доронин не скрывает, что уезжал в Турцию. Он обещал подписчикам объяснить, но в итоге оставил без комментариев своё второе гражданство и паспорт с именем Onur Namik, который неизвестные распространили в сети.

Доронин попросил партнёров вернуться в команду и объяснил, что ранее обвинил их в предательстве и выводе денег вкладчиков «в горечах и обиде», а теперь «разобрался со своей гордыней и обидами».

Но Сабировы с Зыгмунтовичем не считают себя причастными к управлению компанией. Основателем платформы они называют Доронина, а себя — исполнителями, которые работали с ним на доверии.

Во время эфира они также раскрыли, что:

Никогда не знали, есть ли на счетах деньги для выплаты вкладчикам.



У главного трейдера компании Эдварда Сабирова не было ни лицензии брокера, ни сертификата трейдера. Поэтому он нелегально торговал деньгами вкладчиков на своих счетах, которые теперь заблокированы.



Доронин построил работу так, чтобы учредители «не лезли в чужой огород» и занимались только своими задачами. Все рабочие вопросы партнёры решали через него, а он заставлял их следить друг за другом и докладывать ему.



Основатель Finiko анонсировал сырые продукты, чтобы «дать какую-то информационную напитку людям», и «пускал пыль в глаза».



Экс-партнёры основателя Finiko обещали подготовить ещё одно обращение с переписками, скриншотами и другими доказательствами, хоть и «опасаются за свою жизнь». По их словам, у Доронина есть связи, которые помогли закрыть уголовное дело о создании пирамиды.

Сооснователи Finiko, слева направо: Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Кирилл Доронин

Партнёры также признались в даче ложных показаний: они говорили следователям то, что требовал Доронин и его юристы. У него самого правоохранители изъяли телефон и компьютер, но в своём Instagram-профиле он сказал, что «это не критично».

Уголовное дело действительно не мешало работе Finiko — МВД Татарстана получило первые 10 заявлений от обманутых вкладчиков только 19 июля. Хотя по данным «Бизнес Online», ещё в декабре жертвами пирамиды могли стать десятки тысяч жителей республики.

В июле против Finiko также возбудили уголовное дело в Казахстане: местная прокуратура подсчитала, что от действий компании пострадали 165 тысяч человек.

Любой проект, который команда хотела запустить отдельно, под давлением Доронина становился частью Finiko, рассказали его бывшие партнёры. Один из них — нано-аптечка Doronium с биоактивными добавками из жидкого серебра, которые не видно в воде.

Нано-раствор серебра от Doronium

Finiko провела в Казани презентацию аптечки и организовала дегустацию добавок. Компания призывала участников инвестировать в производство нано-растворов на заводе в Набережных Челнах. Месячный набор из 14 флаконов по 100 мл стоит 21 тысячу рублей.

Другой проект, который поглотила Finiko — платформа взаимного кредитования Fin2Fin. Её суть в том, что одни пользователи вкладывают минимум 1000 цифронов, а другие получают их под процент. Спонсору обещали доходность 50% от вложенной суммы через 13 месяцев.

Также в состав Finiko вошёл кэшбэк-сервис CBS.one, который обещает вернуть 15% за любую покупку. Для этого надо пополнить свой счёт на $100 в биткоинах, USDT или FNK и загрузить в личный кабинет фотографии чеков.

Чем Доронин занимался до Finiko

В 2011 предприниматель выпустил книгу под псевдонимом Кир Юрин «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за 7 шагов». Профильного образования у него не было, но он общался с юристами и смог передать суть их советов понятным языком, рассказывал предприниматель «Бизнес Online».

Но книга провалилась в продажах. Зато Доронин получил первых клиентов: в книге он указал свой телефон и люди стали обращаться к нему за консультацией.

В 2010-х годах он стал совладельцем нескольких микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов и коллекторского агентства Winlevel Capital в Татарстане, согласно данным «Контур.Фокуса». Агентство существует до сих пор и принесло 164,2 млн рублей выручки в 2020 году, но Доронин в 2015 году вышел из числа совладельцев компании.

В 2013 году Доронин запустил «антиколлекторское агентство» Eskalat. Компания обещала через суд добиваться передачи долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с должника брать 30% от суммы долга.

За полтора года по всей России открылось около 800 отделений Eskalat, которая привлекла 28 тысяч заёмщиков с общей суммой долга в 1,5 млрд рублей, как утверждал Доронин. Компания стала семейным бизнесом — учредителем филиалов агентства был брат предпринимателя Даниил.

Офис Eskalat в Казани Kazanfirst

Но вскоре клиенты стали подавать на компанию в суд: оказалось, что Eskalat брала с заёмщика 30% от суммы его долга, но при этом не выкупала его у банка. В итоге людям приходилось платить весь долг вместе с пенями за просрочку.

Доронин признавался, что первый суд с банком по выкупу долга он проиграл. Другие суды Eskalat тоже вёл неправильно, потому что у заёмщиков не было полного пакета документов, объяснял он.

Но в отличие от профессиональных юристов, Eskalat говорила с клиентами простым языком и бесплатно давала «талмуд» с образцами претензий, исков и жалоб на пристава, отмечал Доронин.

По факту компания брала с людей деньги за документы, которые не приносили им никакой пользы, рассказал юрист, защищавший обманутых Eskalat клиентов.

Сам Доронин отрицал, что продавал такие документы. Как и в случае с Finiko, он обвинил во всём партнёров.

Денег не брали. Это уже потом к нам прилетали вести с полей, что кто-то 300 рублей отдал за пачку документов, кто-то 500 рублей взял за консультацию. Невозможно проконтролировать все 800 партнёрских офисов. Мы пробовали на это реагировать: звонили, ругались. Но поняли, что это бесполезно. А уж когда под логотипом нашей компании стали всплывать левые организации, это стало для меня абсолютно неконтролируемым моментом. У них были наши договоры, наши реквизиты и так далее. Они сначала открываются, потом закрываются, а все претензии люди предъявляют нам. Хотя мы даже не знали, что у нас есть такие клиенты. Вообще, как выяснилось, эта схема имела изъян: она оказалась копируема. В этом была слабость основного бизнеса. Так на этапе начального развития я потерял первую команду.

У меня было три случая большого исхода. Второй исход случился, когда уральские и сибирские партнёры всю сеть соорганизовали под себя. Третий — когда пустились в самостоятельное плавание топ-менеджеры основной компании. В этот момент наша компания обмелела. И мы тяжело восстанавливали позиции. Кирилл Доронин разговоре с «Бизнес Online»