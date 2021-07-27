В 2020 году компания выручила $959 млн, а число активных пользователей на 2021 год составляет 18 млн. О том, какую бизнес-модель использует, с чего выручает больше всего и чем не угодила регуляторам — в пересказе The Generalist.

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Брендан МакДермид для Reuters

Как основатели Robinhood нашли спрос на продукт, которого нет

Индиец Байджу Бхатт и болгарин Влад Тенев познакомились в Стэнфорде, на факультете физики. Оба единственные дети в семье, росли в Вирджинии и воспитывались иммигрантами, переехавшими в США.

В 2005 году приятели участвовали в исследовательской программе, а позже стали вместе снимать жильё и поступили в аспирантуру. Со временем Бхатт почувствовал тягу к предпринимательству и переехал в Нью-Йорк, предложив Теневу бросить учёбу и присоединиться к нему.

Основатели Robinhood — Байджу Бхатт и Влад Тенев (слева направо) The Business Journals

Сначала Бхатт и Тенев, как и другие выпускники, занимались высокочастотным трейдингом: собирали и анализировали показатели рынка с помощью ПО, чтобы оперативно совершать сделки.

В 2011 году они основали компанию Chronos Research и стали продавать подобное ПО хедж-фондам и банкам.

Осенью того же года Уолл-стрит охватили протесты: жители Нью-Йорка критиковали финансовую систему США, поскольку та лоббировала интересы элит.

Тенев и Бхатт поняли, что делают то же самое: помогают совершать выгодные сделки институционным инвесторам, а не розничным. Тогда они решили создать приложение для бесплатной индивидуальной торговли, однако не могли найти спонсоров:

Венчурные инвесторы сомневались, что компания сможет выйти на прибыль без комиссии.

Другие не понимали, кто станет играть на бирже с маленького экрана смартфона.

75 инвесторов им отказали, но один поверил — им оказался партнёр Index Ventures Ян Хаммер: раньше он работал в General Atlantic, которая инвестировала в трейдинговый сервис E-Trade.

Хаммер верил, что Robinhood сможет популяризировать розничные инвестиции в мире приложений, как E-Trade в своё время продвинула их в интернете.

Компанию Robinhood поддержали Google Ventures и Марк Андреессен, в результате чего она привлекла $3 млн.

Капитал дал Бхатту и Теневу время, а также защитил от регуляторов: последним нужна была гарантия, что у бизнеса есть резервные средства.

Так выглядела заглавная страница сайта: «Торгуй акциями без комиссии на Robinhood. Хватит платить по $10 за сделку» Robinhood

Основатели Robinhood взяли идею у популярного тогда сервиса Mailbox — создали список ожидания, не имея действующего приложения.

Мы запустились вечером в пятницу, и уже утром сайт просматривало около 600 посетителей. Я решил, что этого быть не может, и потому стал изучать Google Analytics. Большая часть трафика шла из новостного агрегатора Hacker News.



На первой строке — «Китай запустил корабль на Луну». На второй — «Google покупает Boston Dynamics». На третьей — «Бесплатная торговля акциями на Robinhood». Через полчаса мы стали первыми. Влад Тенев соучредитель Robinhood

В первый день на платформе зарегистрировалось 10 тысяч человек, через неделю — 50 тысяч, а к концу года — миллион. Приложения у Бхатта и Тенева по-прежнему не было.

За что Robinhood критиковали

С января по апрель 2020 года акции GameStop упали с более чем $6 до $3,12. Компания проигрывала онлайн-платформам и закрывала точки продаж. Хедж-фонды занимали короткие позиции, надеясь заработать на дальнейшем падении.

Интерес к GameStop вызвал соучредитель интернет-магазина Chewy Райан Коэн. В ноябре 2020 года он выкупил 10% капитала и призвал руководство сосредоточиться на онлайн-продажах.

Акции компании стали активно обсуждать в сабреддите r/wallstreetbets. И 11 января 2021 года, когда GameStop назначила Коэна главой совета директоров, реддиторы принялись скупать её опционы.

За три дня акции GameStop выросли до $40 за штуку.

Инвесторам, ставящим на падение акций, приходилось их перепродавать — они теряли деньги и раздували при этом цену. В результате стоимость акций превысила $480.

Обычно колебания рынка идут Robinhood на пользу: чем больше людей торгует, тем больше она выручает. На деле пользователь не приобретает акции мгновенно — он получит долю в капитале только через два рабочих дня. Тогда же деньги поступят и продавцу.

Из-за этого Robinhood вынуждена брать на себя кредитный риск, чтобы гарантировать продавцу деньги, которые сама пока не получила.

Отношения между сторонами контролируют расчётные и депозитарные организации: они проверяют, что у Robinhood есть достаточно капитала, чтобы предоставить кредит.

27 января 2021 года сумма необходимого «кредита» составила миллиарды долларов. Платформе оставалось либо найти деньги, либо закрыть торговлю. Тенев и Бхатт обратились к инвесторам и предложили льготные условия на покупку опционов и первых акций тем, кто откликнется.

За несколько дней компания привлекла $3,4 млрд от Ribbit, Sequoia, a16z, Index и других, а через неделю — даже больше, чем требовалось. Благодаря этому Robinhood не закрылась полностью, но приостановила торговлю десятком акций, в том числе GameStop.

Так поступили и другие игроки — платформы Webull, Public, and M1, однако Robinhood, по мнению пользователей, сговорилась с традиционными структурами — в том числе с маркетмейками, от которых получала основной доход.

Подозревали Robinhood не только клиенты, поэтому Теневу пришлось отвечать перед Конгрессом. Он утверждал, что компания ограничила торговлю, чтобы не нарушить требования законодателей к объёму капитала компании.

Несмотря на то, что до конца убедить Конгресс ему не удалось, дела компании налаживаются, пишет издание. В заявке на IPO Robinhood сообщает, что улучшит инфраструктуру, чтобы в будущем справляться с объёмом торгов в 30 раз большим, чем объём 2020 года.

В каких условиях рынка работает Robinhood

По оценкам Charles Schwab Corporation, активы розничных трейдеров в одних только США составляют примерно $50 трлн и продолжают расти, пишет издание.

Именно частные лица в 2020 году владели примерно 20% всех акций на фондовой бирже США, что на 5% больше, чем в 2019 году, и в два раза больше, чем в 2010.

Новых трейдеров, по словам издания, привлекли:

Волатильность рынка — на колебаниях цен можно заработать.

— на колебаниях цен можно заработать. Пандемия — казино и букмекерские конторы закрылись, поэтому любители азарта занялись онлайн-трейдингом.

— казино и букмекерские конторы закрылись, поэтому любители азарта занялись онлайн-трейдингом. Свободные деньги — во время Covid-19 часть американцев получила вспомогательные выплаты от государства.

— во время Covid-19 часть американцев получила вспомогательные выплаты от государства. «Бычий» цикл . Клиентам нравится покупать акции любимой компании, если они растут.



. Клиентам нравится покупать акции любимой компании, если они растут. А также бесплатные или недорогие услуги мобильных брокеров вроде Robinhood.

Новички за последние шесть лет создали более половины активных счетов в Robinhood.

Robinhood зарекомендовала себя среди молодого поколения и частично повлияла на культуру рынка — инвестиции теперь стали средством самовыражения. Пример тому — высокий спрос на невзаимозаменяемые токены, или NFT.

Компании удалось сыграть на волатильности и росте цен, но удержит ли она пользователей, когда цены на рынке упадут, — неизвестно. Бывший управляющий хедж-фондом Марк Рубинштейн настроен скептически.

Во время пузыря доткомов 2000 года число розничных сделок торговой платформы E-Trade достигло пика. Затем снижалось вместе с падением рынка и через пять кварталов сократилось вдвое.

Среднее число транзакций ETrade в день — с третьего квартала 1998 года по четвёртый квартал 2001 года Net Interest

Возможно, Robinhood ждёт то же самое. Во-первых, её основной доход зависит от числа транзакций — чем меньше клиентов, тем ниже прибыль.

Во-вторых, большую часть она выручает с торговли опционами. С обычных акциях в первом квартале 2021 года Robinhood выручила $133 млн, а на опционах — $198 млн. Всё это при том, что опционами, по словам Тенева, ежемесячно торгует лишь 13% клиентов.

За сделку с акциями Robinhood получает $0,4, а с опционами — $2,9.

Будущее Robinhood, считает издание, зависит от двух факторов: от поведения розничных инвесторов во время разных рыночных циклов и от способности руководства адаптироваться к изменениям и развивать новые услуги, чтобы не прогореть.

Что Robinhood предлагает клиентам

Основной продукт компании — бесплатная торговля. Вокруг неё Robinhood строит вспомогательный бизнес, чтобы повысить ценность основного.

Robinhood помогает торговать акциями, опционами и криптовалютами, управлять финансами, а также предлагает премиальные услуги The Generalist

Брокерские услуги

От других финансовых платформ компанию отличает интуитивно понятный интерфейс, поскольку регистрация, по мнению Бхатта, должна быть максимально простой — чтобы пользователь мог сразу приступить к торговле.

Своим клиентам компания предлагает ряд трейдинг-инструментов:

Покупка дробных акций . Чтобы не тратить $3000 на целую акцию Amazon, можно купить долю в ней — например, за $50.

. Чтобы не тратить $3000 на целую акцию Amazon, можно купить долю в ней — например, за $50. Автоматическое инвестирование . Клиент может инвестировать в ценную бумагу на регулярной основе, настроив автоматические отчисления.

. Клиент может инвестировать в ценную бумагу на регулярной основе, настроив автоматические отчисления. Доступ к IPO . Розничные инвесторы могут купить акции компаний во время их первичного размещения, а не дожидаться выхода на биржу. Например, на IPO акции финтеха Affirm стоили $49, а после — $90.

. Розничные инвесторы могут купить акции компаний во время их первичного размещения, а не дожидаться выхода на биржу. Например, на IPO акции финтеха Affirm стоили $49, а после — $90. Торговля колл-опционами. Клиент договаривается купить опцион по оговоренной цене через некоторое время.

Брокерскими услугами Robinhood пользуется 18 млн человек. 98,3% из них торгуют в приложении ежемесячно.

Торговля криптовалютой

Традиционные финансовые институты работают по расписанию и закрываются на выходных. Криптовалютой, в свою очередь, торгуют круглосуточно.

Внедрив её, Robinhood привлекла новую аудиторию и на 2021 год поддерживает семь наиболее популярных валют: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic и Litecoin. Для ещё десяти она предоставляет аналитику.

На крипторынке она пока что проигрывает торговой платформе Coinbase. Последняя держит под управлением $223 млрд, а Robinhood — всего $11 млрд.

Впрочем, у Robinhood есть шансы её обойти, считает издание, поскольку полноценные финтех-продукты, возможно, будут пользоваться большим спросом.

Премиум-аккаунт Robinhood Gold

За ежемесячную плату в размере $5 подписчики Robinhood Gold получают ряд преимуществ:

Компания мгновенно зачисляет депозиты от $5000 до $50 тысяч.

Даёт доступ к расширенной аналитике для 1000 акций.

Показывает котировки Nasdaq второго уровня — различные цены на акции и спрос на них.

Позволяет торговать с маржой — то есть предоставляет недостающие средства в кредит. Суммы свыше $1000 компания отдаёт под 2,5% годовых.

К июлю 2021 года платный аккаунт оформили 1,4 млн пользователей.

Управление денежными средствами

В 2018 году Robinhood попыталась предоставить расчётный и сберегательный счета — со ставкой в 3% и без комиссий. Однако Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги отказалась их страховать.

Тогда она пересмотрела подход и в конце 2019 года запустила новую услугу — управление денежными средствами. На остатках денежных средств клиенты могут зарабатывать проценты.

Она также выпускает дебетовые карты, которые страхует Федеральная корпорация по страхованию вкладов.

Сервисом пользуется 3,4 млн человек, и на этом рынке компанию обходит финтех-сервис Chime — у него более 8 млн пользователей.

Так выглядит интерфейс сервиса по управлению финансами Robinhood

Медиасервис Robinhood Snacks

В 2019 году Robinhood купила медиаплатформу MarketSnacks. Благодаря ей у компании появилась новая аудитория, новостная рассылка и подкаст.

У сервиса 32 млн подписчиков, а ежедневный подкаст в 2020 году загрузили почти 40 млн раз.

Так выглядит медиасервис Robinhood Snacks Robinhood

Библиотека Robinhood Learn

Компанию часто критикуют за то, что она поощряет спекуляцию среди пользователей, которые плохо анализируют риски. В ответ на критику Robinhood создала блог о финансовой грамотности.

По данным брокера, просматривали его всего 7 млн раз, однако издание предполагает, что в будущем компания найдёт способ лучше связать финансовое образование с основным продуктом.

Какую бизнес-модель использует Robinhood

75% прибыли компания получает со сделок, которые проводит по принципу «плата за поток заказов».

Плата за поток заказов — это практика, в рамках которой брокер получает процент за то, что передаёт заказ третьей стороне: ей в данном случае выступает маркетмейкер.

Например, клиент хочет купить акцию Apple. В теории у Robinhood есть выбор: отправить заявку на биржу самостоятельно или передать её маркетмейкеру. Последние часто добиваются более выгодных цен, поэтому купят акцию за $149, а не $150.

Экономия составит $1. Так клиент меньше потратит, а Robinhood оставит часть себе.

«Плата за поток заказов» — в чём преимущество

Модель широко используют как традиционные и децентрализованные финансовые сервисы. Она во многом кажется беспроигрышным вариантом:

Клиент получает лучшие условия сделки. Благодаря этому в 2020 году пользователи сэкономили примерно $3,7 млрд.

Robinhood получает с посредничества.

А маркетмейкер — на объединении сделок. Так он экономит на комиссии, поскольку разово платит процент от одной крупной суммы, а не от множества мелких транзакций.

«Плата за поток заказов» — в чём недостатки

Торговля без конкуренции. Торговля на бирже проходит в форме аукциона. При сделке с маркетмейкером же всё иначе, поскольку последний получает от брокера конкретный заказ. Следовательно, гарантии, что клиент получит лучшие условия сделки, нет.

Брокер забирает больше. Нет правил, которые определяли бы, какую сумму брокер вправе сохранить себе. Поэтому Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обнаружила, что клиенту Robinhood отдаёт лишь 20%.

Дилер предлагает цены выгоднее брокерских. SEC проанализировала более 100 акций и выяснила, что часто клиенты Robinhood могли бы сэкономить около $5 на сделке, если бы обратились не к брокеру, который торгует через посредника, а к дилеру напрямую.

Кто и как управляет Robinhood

Изначально Тенев и Бхатт вместе занимали позицию гендиректора. Однако, по словам бывшего сотрудника, на первых порах «главнее» был Бхатт, поскольку лучше понимал эстетику и разрабатывал дизайн продукта. Сегодня Бхатт занимает пост главного креативного директора.

А единственным гендиректором является «педантичный и дальновидный» Тенев — он отвечает за продукт. Ему, по словам издания, неплохо удается анализировать возможности и долгосрочные перспективы рынка.

Правда, принимать решения ему нелегко: по словам бывшего сотрудника, когда руководство не может прийти к соглашению, Тенев сам зачастую колеблется.

Руководящие позиции в Robinhood занимают бывшие сотрудники финансовых и технологических проектов Уолл-стрит и Кремниевой долины — Google, Amazon, Facebook, PayPal, CapitalG и других.

Это, полагает издание, должно поспособствовать новому витку роста Robinhood.

Корпоративная культура

Большинству сотрудников нравится работать в Robinhood, пишет издание. Компания получила 4,4 звезды на платформе для отзывов Glassdoor, а рейтинг одобрения самих Бхатта и Тенева составил 88%.

Мнение о Robinhood оставили на сайте Glassdoor 269 человек: общий рейтинг компании — 4,4 из 5; 87% порекомендовали бы её друзьям; 88% одобряют руководство The Generalist

На её корпоративную культуру влияет общественное восприятие. Начинала Robinhood как «аутсайдер» и потому активно привлекала «ущемлённых миллениалов, разочарованных устройством традиционной финансовой системы».

Только вместо того чтобы разрушать эту систему, Robinhood сама всё больше походит на неё, подмечает The Generalist.

Противоречивость взглядов руководства может оттолкнуть как нынешних, так и будущих сотрудников, которые нужны компании, чтобы расширяться.

Кто инвестирует в Robinhood

После многочисленных раундов инвестиций объём капиталовложений в Robinhood составил ~$5,74 млрд. Среди её инвесторов:

Лидеры венчурного бизнеса — Andreesen Horowitz, Sequoia, Kleiner Perkins и Google Ventures.

— Andreesen Horowitz, Sequoia, Kleiner Perkins и Google Ventures. А также медийные личности — исполнитель и продюсер Snoop Dogg, фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето и репер Нас.

Согласно заявке на IPO, наибольшей долей в компании владеют инвестиционные фонды DST Global, Index Ventures, NEA и Ribbit Capital — у них более 5% пакета.

Компании, которые владеют наибольшей долей в компании The Generalist

Интересно, что 20-35% акций по цене IPO компания сохранит для клиентов, чтобы поддержать свою миссию — «сделать финансовые инструменты доступными для всех»:

Такой ход, по словам издания, обеспечит компании хорошую рекламу.

А также позволит её клиентам заработать на волатильности акций.

Сколько выручки Robinhood получила и сколько пользователей привлекла

Какой бы спорной ни была бизнес-модель Robinhood, её финансовые показатели за 2020 год впечатляют, пишет издание:

Компания выручила $959 млн — на 245% больше, чем в 2019 году.

Число торгующих аккаунтов увеличилось за год на 145% и достигло 12,5 млн.

Финансовые показатели компании за 2019 и 2020 год, а также январь, февраль и март 2021 года Robinhood

Как увеличился объём выручки

На транзакциях в 2020 году компания выручила $720 млн. Её чистый процентный доход при этом составил $177 млн. Другие услуги — в основном премиум-подписка Robinhood Gold — принесли ей $61 млн.

В первом квартале 2021 года выручка продолжала расти. За три месяца компания получила $522 млн — на 309% больше, чем за тот же период в 2020 году.

Большую часть денег компания выручает с торговли акциями, криптовалютами и опционами. Последние приносят брокерской платформе больше всего прибыли.

Увеличился за недавние месяцы и объём криптоторгов. В первом квартале 2021 года цифровой валютой торговали 9,5 млн пользователей: они принесли компании $81 млн — 17% от выручки. Биржа Coinbase пока выручает на 90% больше.

Сохранится ли устойчивый интерес к криптоторговле — неизвестно, пишет издание, поскольку 34% транзакций пользователи совершали с популярной валютой Dogecoin. Их объём составил целых 6% от общей выручки.

Вместе с ростом общего объёма транзакций увеличился и показатель EBITDA — это прибыль Robinhood до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации.

В 2020 году он составил $155 млн, а за первый квартал 2021 года скорректированный EBITDA достиг $115 млн.

Сколько пользователей и откуда привлекла Robinhood и сколько прибыли с них получила

Одним из основных показателей Robinhood считает число активных пользователей — тех, что пополнил счёт или перевёл деньги за определённый период.

С 2013 по 2021 год Robinhood научила эффективнее управлять финансами 18 млн человек Robinhood

За первый квартал 2021 года приложение зарегистрировало 18 млн активных клиентов — на 151% больше, чем в первом квартале 2020 года. Тогда показатель составил всего 7,2 млн.

По данным за 2020 год и первый квартал 2021 года, более 80% новых клиентов находят платформу через поиск или приходят по реферальной программе:

Благодаря этому снизилась стоимость привлечения клиента.

А также сократился срок окупаемости средств, вложенных в него — с 13 месяцев в 2019 году до менее чем пяти в 2020.

Развитие продукта Robinhood также привело к увеличению депозитов и показателя ARPU — это средний доход, который компания получает от каждого активного пользователя за определённый период.

За первый квартал 2021 года ARPU компании составил $137. Пользователь Facebook при этом приносит всего $9,27, сообщает CNBC.

Вырос и объём активов под управлением Robinhood: сегодня компания хранит $81 млрд, что в три раза больше ВВП Исландии.

Годовая выручка с определённых годовых когорт — в миллионах Robinhood

С кем Robinhood конкурирует

Robinhood соперничает как с крупными экономическими корпорациями, так и стартапами финансовых и смежных рынков.

Robinhood конкурирует с традиционными финансовыми структурами, необрокерами, многофункциональными финтех-сервисами и развлекательными платформами The Generalist

Традиционные финансовые структуры

Сильными игроками на финансовом рынке по-прежнему остаются инвестиционные компании Charles Schwab Corporation и Vanguard, а также трейдинговые платформы Interactive Brokers и ETrade.

Некоторые из них — например, Charles Schwab Corporation — тоже пытались предложить трейдинг без комиссии. Корпорации удалось обойти брокера TD Ameritrade и позже поглотить его, однако на Robinhood это не сказалось, пишет издание.

Перед традиционными игроками у Robinhood есть ключевое преимущество: лаконичный дизайн и интуитивно понятный интерфейс.

Необрокеры и криптобиржи

Своим успехом Robinhood вдохновила целое поколение стартапов-необрокеров — например, торговое приложение Webull и инвестиционную платформу Public. Первое привлекло $238 млн, а вторая — $308,5 млн.

У обоих проектов при этом свой подход к розничному инвестированию. Webull ориентируется на опытных трейдеров и потому предоставляет более сложную аналитику.

Public же напоминает социальную сеть: позволяет подписываться на других трейдеров, создавать чаты и обсуждать сделки с друзьями.

Возможность лучше анализировать аудиторию даёт Public преимущество, которого нет у Robinhood. Чтобы заполучить те же данные о своих клиентах, компании придётся переосмыслить продукт и разработать систему модерации.

Помимо необрокеров, Robinhood, хоть и не напрямую, но конкурирует с криптобиржами Coinbase, eToro, Kraken и Gemini, которые вскоре тоже захотят переманить аудиторию Robinhood.

Многофункциональные финансовые сервисы

Самый явный, по мнению издания, конкурент Robinhood — децентрализованный платёжный сервис Cash App от компании Square Джека Дорси. Недавно Cash App разрешил покупать биткоины, а также торговать акциями без комиссии.

Берут пример с Cash App и другие финтех-компании — например, SoFi и M1 Finance. Robinhood, впрочем, надеется внедрить функциональность конкурентов быстрее, чем те догонят её.

Рынок ставок

Robinhood также конкурирует с букмекерскими конторами и казино. Многие из них во время пандемии закрылись, поэтому их постояльцы пришли торговать в Robinhood.

Неизвестно, сохранится ли интерес азартных игроков к приложению после карантина. К тому же число любителей риска и инструментов, чтобы его попытать, не бесконечно — особенно если учесть, что Robinhood работает только в США.

Да, пока что приложением пользуется 18 млн человек, а население Америки составляет более 330 млн. Тем не менее в будущем Robinhood рискует «проиграть» пользователей гемблинг-операторам DraftKings, MGM и Penn National Gaming.

Как Robinhood следует развиваться

Сегодня Robinhood прежде всего ассоциируют с трейдингом. Однако, судя по отчётам компании, через пять лет она может стать полноценной финансовой структурой.

Вот что Robinhood, по мнению издания, могла бы для этого сделать:

Выйти за пределы США . Cделать это не так просто, поскольку у каждого региона свои законы. Например, чтобы работать в Великобритании, Robinhood придётся отказаться от бесплатной торговли, поскольку там модель «плата за поток заказов» запрещена. Пример компания может взять с «европейского Robinhood» — Trade Republic. Взимая €1 за транзакцию, он выручил более $900 млн и оценивается в $5,3 млрд.

. Cделать это не так просто, поскольку у каждого региона свои законы. Например, чтобы работать в Великобритании, Robinhood придётся отказаться от бесплатной торговли, поскольку там модель «плата за поток заказов» запрещена. Пример компания может взять с «европейского Robinhood» — Trade Republic. Взимая €1 за транзакцию, он выручил более $900 млн и оценивается в $5,3 млрд. Расширить функции . Примерно 20% пользуется Robinhood, чтобы управлять финансами. Robinhood могла бы развить идею и предоставлять кредиты и займы, а также страхование. Так поступил латиноамериканский необанк Nubank: сперва он предлагал кредитные карты, а затем подключил страхование и инвестиционные инструменты.

. Примерно 20% пользуется Robinhood, чтобы управлять финансами. Robinhood могла бы развить идею и предоставлять кредиты и займы, а также страхование. Так поступил латиноамериканский необанк Nubank: сперва он предлагал кредитные карты, а затем подключил страхование и инвестиционные инструменты. Отказаться от посредников. Robinhood могла бы сама покупать и продавать акции вместо маркетмейкеров.

Во сколько оценивают акции Robinhood

Проведение IPO давно стало маркетинговой стратегией, однако редко кто использует её как Robinhood. Чтобы получить внимание прессы и повысить трафик, компания предоставит доступ к первым акциям своим пользователям. А снизив цену на них, может также раздуть спрос.

Ожидается, что в сумме Robinhood привлечёт около $40 млрд — почти в 19 раз больше выручки за первый квартал 2021 года и в 41 раз больше выручки за 2020 год. Онлайн-брокера TD Ameritrade, для сравнения, приобрели за $22 млрд.

Компания проигрывает ряду конкурентов по выручке за 2020 год, но работает при этом прибыльнее большинства быстрорастущих компаний.

Цена приобретения; выручка за 2020 год; планируемая выручка; мультипликатор выручки; мультипликатор планируемой выручки The Generalist

Какие отношения у Robinhood с регуляторами

Robinhood привлекает внимание регуляторов по умолчанию, поскольку поставляет потребительские услуги.

Это одна из причин, почему за самые результативные полгода она проиграла десятку компаний по объёму кастодиальных средств, предстала перед Конгрессом и выплатила самый крупный штраф в практике финансового регулятора FINRA — $70 млн.

Впрочем, для компании и акционеров всё это имеет относительное значение, отмечает издание:

Штрафы и требования регуляторов . $70 млн — несущественная сумма для компании такого масштаба. А SEC не будет иметь на Robinhood того же влияния после выхода компании на биржу.

. $70 млн — несущественная сумма для компании такого масштаба. А SEC не будет иметь на Robinhood того же влияния после выхода компании на биржу. Отрицательный образ в СМИ . Негатив в прессе может сказаться на желании будущих сотрудников работать в компании, но внимание журналистов к ней, скорее всего, привлечёт также новых клиентов, считает издание.

. Негатив в прессе может сказаться на желании будущих сотрудников работать в компании, но внимание журналистов к ней, скорее всего, привлечёт также новых клиентов, считает издание. Спорная бизнес-модель. Маркетмейкеры вряд ли откажутся сотрудничать с компанией. Они, помимо прочего, осознают, что власти не станут резко запрещать бизнес-модель Robinhood, поскольку вызовут негативную реакцию рынка.



Два слабых места у компании всё же есть, пишет издание:

Процедуры идентификации пользователя KYC/AML . Делами компании занялась Секретная служба США, поскольку Robinhood, по подозрениям, позволила отмывать деньги через поддельные аккаунты, которые мошенники оформляли на умерших людей.

. Делами компании занялась Секретная служба США, поскольку Robinhood, по подозрениям, позволила отмывать деньги через поддельные аккаунты, которые мошенники оформляли на умерших людей. Фидуциарные стандарты. Они обязуют брокеров ставить интересы клиентов выше своих. Власти штата Массачусетс, например, считают, что компания нарушает данное правило, и требует отобрать у неё лицензию.

Если она не будет проверять аккаунты и действовать в пользу клиентов, то в будущем рискует «утонуть в проверках, штрафах и ограничениях». Сейчас же это маловероятно, пишет The Generalist: у компании достаточно доверия и денег, чтобы решить любой вопрос, не признавая при этом своей вины.