Уведомления о лидах Facebook: как перестать скачивать лиды вручную и получать их в Telegram и Email? Обновление Кликбар

Хочу поделиться с вами скрытой возможностью сервиса мультиссылок Кликбар, который я недавно запустил (об этом писал в этом посте). Благодаря этой находке можно не только получать лиды в Telegram или на почту, но и хорошенько сэкономить. Как? Подробнее в этом посте.