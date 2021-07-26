Финансы
Nazigul Jusupova

Банки начали отказывать в обслуживании компаниям из «чёрного списка» ЦБ — «Коммерсантъ» Статьи редакции

Такие решения они могут принимать самостоятельно, считают эксперты.

  • Примеры случаев, когда банки препятствовали проведению операций с юрлицами из списка Центробанка, не единичны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
  • Недавно компании из списка крупный банк рекомендовал в течение 30 дней закрыть счёт, другой структуре было отказано в открытии счёта, рассказал изданию участник рынка.
  • В Центробанке не ответили на запрос «Ъ». Большинство банков воздержались от комментариев. В банке «Зенит» ответили, что банк не открывает счета компаниям из списка из-за внутренних регламентов. Компания дополнила перечень оснований для отказов.
  • Советник Hogan Lovells Александр Гаспарян отметил, что банки принимают такое решение самостоятельно. По его словам, отказать они могут из-за отсутствия технической возможности и если есть законные основания. Адвокат «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов считает, что информационный список ЦБ предлагает банка усилить «внимание к отдельным категориям клиентов».
  • 1 июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В перечень вошли более 1800 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамидой, нелегальными кредиторами или псевдоброкерами.
  • В Центробанке заявили, что инвесторы из России имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую, но в этом случае «человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование».
  • Основанием для попадания в список может стать не только отсутствие лицензии. Регулятор пользуется собственной системой мониторинга и основывается на обращениях граждан. По данным Банка России, на включённые в список иностранные компании поступило почти 550 жалоб.

#новости #центробанк

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Alexey Chudenkov

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Наверное «отказывать»?

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Nazigul Jusupova

Alexey
1

спасибо. да

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Alexey Chudenkov

Nazigul
0

Рад помочь

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Ясный хот-дог

Nazigul
0

Надо делать отправку фидбека об ошибке из приложения )

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Александр Утемов

0

Банки начали оказывать в обслуживании

Новый уровень заголовков VC ?

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