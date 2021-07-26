Банки начали отказывать в обслуживании компаниям из «чёрного списка» ЦБ — «Коммерсантъ» Статьи редакции
Такие решения они могут принимать самостоятельно, считают эксперты.
- Примеры случаев, когда банки препятствовали проведению операций с юрлицами из списка Центробанка, не единичны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
- Недавно компании из списка крупный банк рекомендовал в течение 30 дней закрыть счёт, другой структуре было отказано в открытии счёта, рассказал изданию участник рынка.
- В Центробанке не ответили на запрос «Ъ». Большинство банков воздержались от комментариев. В банке «Зенит» ответили, что банк не открывает счета компаниям из списка из-за внутренних регламентов. Компания дополнила перечень оснований для отказов.
- Советник Hogan Lovells Александр Гаспарян отметил, что банки принимают такое решение самостоятельно. По его словам, отказать они могут из-за отсутствия технической возможности и если есть законные основания. Адвокат «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов считает, что информационный список ЦБ предлагает банка усилить «внимание к отдельным категориям клиентов».
- 1 июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В перечень вошли более 1800 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамидой, нелегальными кредиторами или псевдоброкерами.
- В Центробанке заявили, что инвесторы из России имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую, но в этом случае «человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование».
- Основанием для попадания в список может стать не только отсутствие лицензии. Регулятор пользуется собственной системой мониторинга и основывается на обращениях граждан. По данным Банка России, на включённые в список иностранные компании поступило почти 550 жалоб.
Наверное «отказывать»?
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