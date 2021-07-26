Акции китайских онлайн-репетиторов упали на 54-98% из-за новых запретов властей в частном секторе образования Статьи редакции
Gaotu потеряла $15 млрд, а его основатель Ларри Чэнь потерял статус миллиардера.
Власти Китая 24 июля запретили компаниям, преподающим школьные программы, получать прибыль, привлекать капитал или выходить на биржу, пишет Bloomberg.
По данным издания, это стало последним ударом для компании Gaotu, которая из-за падения акций с конца января 2021 года потеряла $15 млрд капитализации. Сейчас основатель компании Ларри Чэнь утратил свой статус миллиардера, его состояние оценивается в $336 млн.
С резким падением акций столкнулись и другие образовательные компании. Акции компании TAL упали на 71% на бирже Нью-Йорка 23 июля. Состояние генерального директора Чжан Бансиня подешевело на $2,5 млрд до $1,4 млрд.
Акции New Oriental Education упали на 54%. Председатель компании Юй Миньхун потерял $685 млн. Он тоже лишился статуса миллиардера, его состояние оценивается в $579 млн.
Компании заявили, что будут соблюдать новые правила и выполнять социальные обязанности.
Зачем власти так делают: получили иностранные инвестиции, развились на них, запретили, фактически национализировали: за копейки можно будет выкупить теперь, дальше опять разрешат. Неужели это окупается, токсичность везде будет из-за этого. Или там темы как у нас :)
Как передает Faktxeber, КНР использовала интересную экономическую тактику, обвела всех вокруг пальца и за пару дней заработала более 20 млрд долларов. Плюс вернула около 30% акций собственных монополий. Си Цзиньпин одурачил и ЕС и Америку, и как красиво! На глазах у всего мира разыграл все, как по нотам.
Кто после этого будет вообще покупать акции китайских компаний?
Американские фонды за бесценок. Сам Китай выкупит свои компании. Или компания свои же акции
И что он с ними будет делать?
"Сосать" у компартии, дабы активы инвестфондов могли выйти на рынок Китая
Не будут они выкупать, компании станут некоммерческими, их скорее ждет делистинг
Я подобную хрень по Пу и компанию читал, мол обыграли, многоходовочка и всё такое. По факту, никто кроме Пу и прихлебателей не выиграл. Здесь похоже такая же многоходовочка, обрушить рынок, подставить бизнес и сделать вид что так и надо.
Даже Пу и олигархи не выиграли от санкций. Просто они не умеют думать наперед. Тот же олигарх в богатой стране гораздо богаче, поскольку инвесторы гораздо дороже покупать готовы акции, население больше у него потребить может и т.д. Пу может не проиграл, но и не выиграл. А все остальные в проигрыше
Си цзипинь только улыбался на прессконференциях, а как только цена упала, дал команду скупать акции. Пока финансовые акулы это поняли, акции уже были в руках Китая.
Если бы их кто-то скупал, тогда цена пошла бы обратно вверх.
А тут непрерывное падение.
Китайский бигтех должен понять, что при такой власти бизнеса не будет.
В таких условиях он при любой власти развился бы, достаточно пускать иностранные деньги.
бизнес будет если не вздумать что корпораты могут быть выше овальной власти
Власти Китая 24 июля запретили компаниям, преподающим школьные программы, получать прибыль, привлекать капитал или выходить на биржу
Логика, типа доп образование дорогое, мы сейчас его сделаем бесплатным и люди начнут рожать. (Только вот люди перестают обзаводиться потомством по другим причинам и сами власти об этом знают.)
Как и написали выше, кто-то неплохо наварился прикрываясь повышением рождаемости
И да, делайте бизнес, а мы потом выборочно вас поимеем, красненько шо *издец
Мое непрофессиональное мнение таково:
Многие воспринимают Китай как нечто прогрессивное. Но то, что один чиновник может скопить сотни килограмм золота, говорит об огромной коррумпированности. Я думаю нападки на диди следствие усилить лояльность властям и потребовать несколько процентов акций.
С образованием типичное самодурство диктатора. Провели опрос - выяснили, что недостаточно дети любят верховного Винни Пуха, решили запретить, не пущать.
Моё мнение, если лидер не сменится в Китае, то в ближайшие годы стоит ждать обвал их акций. Возможно даже гиперинфляцию
Получаетая TALу придется уйти с биржи?
Возможно на фоне новых запретов властей в частном секторе образования)
Сильно, конечно... Интересно в чем логика властей, они же не могут не понимать какой сильный удар по куче бизнесов.
Вы думаете откуда наши срисовали законы по типу "О просветительской деятельности"...а вот откуда. Думаю перспективы нашего рынка понятны. Чтобы захватить власть, надо взять под контроль банки, почту и телеграф. В сегодняшних реалиях это не дать развиваться альтернативному банкингу, контролировать коммуникации и просвещение и не дать отдельным игрокам вырасти до сопоставимых с долей ВВП размеров...
Комментарий удален
Нафиг китайские акции уже полгода кошмарят бизнес, капитализация китайских компаний упала практически наполовину. Инвесторы в китайцев боялись американских и европейских санкций, а надо было коммуняг с их идиотским регулированием. Буду смотреть на Индию и Южную Америку в плане инвестирования.
Если запретить компании получать прибыль, в чем вообще смысл ее существования? Ну обанкротятся они, закроются, и какой профит китайскому правительству с этого?
Как бизнес смысла нет, но, возможно, теперь технологии этих компаний правительство выкупит за бесценок и объединит в какую-нибудь "китайобрплатформу" в форме госучреждения с финансированием. Или же бизнес станет НКО, существующим на гранты государственные (пока лояльность власти сохранять будут)
Очередной кликбейт от блумберга чтобы подписались... есть у кого перевод новых китайских правил интересно зачем они так сделали
Капееец, очень большой разброс с 54 до 98 процентов, люди почти потеряли род своей деятельности в целом.
Я продал в четверг 180 бумаг TAL по $20,57 и в пятницу, когда он упал до $8, прям ощутил себя неимоверным гуру финансового рынка. Закупился по $8...думал, что вот оно дно. Всего полгода назад он стоил $90.
Зато теперь я знаю, что стоп-лоссы нужно всегда ставить.
Думал, что с акциями такого не бывает.
ну процентов 20 надо выставлять всегда, если ниже то явно кирдык.
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