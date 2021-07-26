Как не потерять 30% рекламного бюджета из-за ошибок маркетолога: гайд для бизнеса по экономии денег и нервов

Пару лет назад мы лишились клиента и десятков миллионов рублей из-за ошибки в минус-словах. Расскажем, какие ещё ошибки приводят к таким провалам и как остановить это безумие.