Брокер через объявления в газетах попросил Гонконгскую биржу не закрываться из-за тайфунов и ливней Статьи редакции
Биржи делают так уже много лет — из-за этого инвесторы теряют деньги.
Гонконгский брокер Bright Smart Securities поместил рекламу в изданиях Sing Tao Daily, Hong Kong Economic Times и Oriental Daily News — в ней он призвал Гонконгскую биржу не закрываться во время непогоды, пишет South China Morning Post.
Фондовые и фьючерсные рынки Гонконга закрываются, если местная обсерватория выдаёт предупреждение о тайфуне №8 с постоянной скоростью ветра до 117 км/ч или «чёрном ливне» — когда скорость осадков превышает 70 мм в час.
Как пишет издание, местные биржи закрываются, при этом американские и другие иностранные биржи продолжают торговаться — если в это время на них произойдёт резкий спад или подъём, гонконгские инвесторы не могут зафиксировать прибыль или избежать убытков. Из-за этого они теряют деньги.
По мнению Bright Smart Securities, сейчас наступила цифровая эра — и клиенты могут торговаться и переводить средства в электронном виде, а значит, рынок можно держать открытым при любых погодных условиях.
По данным исследования страховой компании Swiss Re, которое проводили в течение 15 лет до 2017 года, потери бизнеса из-за тайфунов в Гонконге могут составлять 4,29 миллиарда гонконгских долларов ($552 млн) в день. Средний дневной оборот Гонконгской биржи — 188,2 миллиарда гонконгских долларов ($24,3 млрд).
Как пишет издание, фондовые биржи Китая в Шанхае и Шэньчжэне остаются открытыми во время штормов, а в США торговлю прекращают, например, из-за сильного снега или шторма.
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