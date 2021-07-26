Инвесторы продали акции китайских компаний на $2 млрд из-за опасения запретов со стороны Китая Статьи редакции
Волнения на рынке начались на фоне запретов в частном секторе образования и падения акций онлайн-репетиторов.
- Во время утренних торгов в Гонконге 26 июля инвесторы продали акции компаний, котирующихся в Шанхае и Шэньчжэне, на сумму в 12,8 млрд юаней ($2 млрд), пишет Financial Times.
- Волнения на рынке возникли после того, как Пекин объявил о новых запретах в отношении компаний в сфере образования. На фоне действий властей акции трёх крупных китайских образовательных платформ упали на 54-98%.
- По данным издания, падение акций коснулось и других компаний. Китайский эталонный индекс CSI 300 упал почти на 3,2%, субиндекс образовательных компаний — на 9,6%. В Гонконге индекс материковых компаний China Enterprises упал на 4,9%, Hang Seng — на 4,1%. Индекс Hang Seng Tech упал на 6,6%, это стало его худшим показателем за год.
- По словам инвесторов, давление, начавшееся после ограничений Didi и Alibaba, вызвало опасения, что ни один сектор не избежит строгого контроля.
- В апреле 2021 года антимонопольный регулятор Китая оштрафовал Alibaba на $2,8 млрд за злоупотребление своим доминирующим положением над конкурентами.
- В июле 2021 года управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) потребовало удалить Didi из магазинов приложений в стране. Причиной регулятор назвал проблемы, связанные со сбором персональных данных пользователей.
Я пока сижу и упорно не хочу фиксить убыток. Надеюсь что отскочит. Брал без плечей...
Такой же. Эти коммунисты конечно там совсем ох*ели
Коммунистам важно будущее своей страны, а не прибыли биржевых спекулянтов
Весь капитал, который им нужен, они уже привлекли. Теперь китайцы пошли по своему пути, и это очень не понравится США.
Не буду спорить, посмотрим лет через 10-20 куда приведёт путь избранный сейчас виннипухом.
угу, могу отметить только, что начали китайцы очень хорошо, но вот это "закукливание" в последнее время и диктатура от Синь Цзипиня ничего хорошего не даст, но это мое личное мнение, работаю с китайцами уже очень давно и мои контакты начали активно эммигрировать с стран в более свободные "территории"
Отскочит обязательно, но может на много ниже
Ну диди вроде как по ихней девочке, которая тут вещала, собирается в России серьёзно расти. Непохоже на делистинг.
Инвесторы продали акции китайских компаний на $2 млрд из-за опасения запретов со стороны Китая
А из этого следует, что инвесторы купили акции китайских компаний на $2 млрд
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