Финансы
Nazigul Jusupova

Инвесторы продали акции китайских компаний на $2 млрд из-за опасения запретов со стороны Китая Статьи редакции

Волнения на рынке начались на фоне запретов в частном секторе образования и падения акций онлайн-репетиторов.

  • Во время утренних торгов в Гонконге 26 июля инвесторы продали акции компаний, котирующихся в Шанхае и Шэньчжэне, на сумму в 12,8 млрд юаней ($2 млрд), пишет Financial Times.
  • Волнения на рынке возникли после того, как Пекин объявил о новых запретах в отношении компаний в сфере образования. На фоне действий властей акции трёх крупных китайских образовательных платформ упали на 54-98%.
  • По данным издания, падение акций коснулось и других компаний. Китайский эталонный индекс CSI 300 упал почти на 3,2%, субиндекс образовательных компаний — на 9,6%. В Гонконге индекс материковых компаний China Enterprises упал на 4,9%, Hang Seng — на 4,1%. Индекс Hang Seng Tech упал на 6,6%, это стало его худшим показателем за год.
  • По словам инвесторов, давление, начавшееся после ограничений Didi и Alibaba, вызвало опасения, что ни один сектор не избежит строгого контроля.
  • В апреле 2021 года антимонопольный регулятор Китая оштрафовал Alibaba на $2,8 млрд за злоупотребление своим доминирующим положением над конкурентами.
  • В июле 2021 года управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) потребовало удалить Didi из магазинов приложений в стране. Причиной регулятор назвал проблемы, связанные со сбором персональных данных пользователей.

#новости #китай

943 просмотров
17 17 комментариев
5
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0442\u0430\u0439"], "comments": 17, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 273816, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 26 Jul 2021 13:59:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Lorne Malvo

4

Я пока сижу и упорно не хочу фиксить убыток. Надеюсь что отскочит. Брал без плечей...

Ответить

Антон Гамаюнов

Lorne
1

Такой же. Эти коммунисты конечно там совсем ох*ели

Ответить

Канищев Максим

Антон
0

Коммунистам важно будущее своей страны, а не прибыли биржевых спекулянтов 

Ответить

Руслан

Канищев
0

хм, коммунисты и биржевые индексы, это точно те самые коммунисты? без биржевых спекулянтов не выйдет привлечь капитал и это только одна грань капитализма)

Ответить

Канищев Максим

Руслан
0

Весь капитал, который им нужен, они уже привлекли. Теперь китайцы пошли по своему пути, и это очень не понравится США.

Ответить

Руслан

Канищев
0

угу, закрытие рынков и "закручивание гаек", очень "уникальный " путь, пока что без Запада китайцам не выжить

Ответить

Канищев Максим

Руслан
1

Не буду спорить, посмотрим лет через 10-20 куда приведёт путь избранный сейчас виннипухом.

Ответить

Руслан

Канищев
0

угу, могу отметить только, что начали китайцы очень хорошо, но вот это "закукливание" в последнее время и диктатура от Синь Цзипиня ничего хорошего не даст, но это мое личное мнение, работаю с китайцами уже очень давно и мои контакты начали активно эммигрировать с стран в более свободные "территории"

Ответить

Канищев Максим

Lorne
0

Отскочит обязательно, но может на много ниже

Ответить

Rownie

Канищев
0

как говорится жиза, взял диди и докупаю и теперь вот надо думать и проверять не будет ли делистинга

Ответить

Канищев Максим

Rownie
0

Ну диди вроде как по ихней девочке, которая тут вещала, собирается в России серьёзно расти.  Непохоже на делистинг.

Ответить

Игорь Кольцов

1

Инвесторы продали акции китайских компаний на $2 млрд из-за опасения запретов со стороны Китая

А из этого следует, что инвесторы купили акции китайских компаний на $2 млрд

Ответить

Aleksey

Игорь
0

по меньшей цене и это вполне могут быть вполне и внутренние инвесторы.

Ответить

Raimond Vladimirov

Aleksey
1

внутренние инвесторы

… из компартии

Ответить

Анастасия Лебешева

1

Июля

Ответить

Dasha Cher

0

Мб 26 июля?

Ответить

Канищев Максим

0

Стригут хомячков импортных.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
Pyrus
Кейс: как служба поддержки IVI справилась с двукратным ростом количества пользователей в 2020 году

В первый пандемийный год служба клиентского сервиса IVI столкнулась с несколькими серьёзными вызовами: переходом на новую систему service desk, 100% ростом количества платящих пользователей (от 2,2 млн до 4,4 млн) и открытием нового контакт-центра в Ярославле. Рассказываем, как они с этим справились.

0 Обсудить
2
Личный опыт
Артём Газаров
«Предлагают виниры при здоровых зубах — бегите»: как не ошибиться с выбором стоматологической клиники

Это совсем не та ситуация, где хочется экспериментов и риска. Рассказ главврача «Белой Радуги» о том, как распознать плохого стоматолога, и 12 признаков, которые укажут на недобросовестную клинику.

86 86 комментариев
43
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Торговля
Seller Den
Wildberries проиграл продавцу суд на 39 000 000 рублей, пытаясь подделать документы селлера

Мы уверены, что тысячи продавцов тайно мечтают подать такой иск по отношению к маркетплейсу, но бояться. А еще мы уверены, что эти опасения — дело временное. Как только долговая планка маркетплейса перед продавцов достигнет предела — до суда обязательно дойдет. У нашего сегодняшнего героя терпение кончилось после сотен претензий, обращений и…

23 23 комментария
39
Лаборатория Касперского
Как составить карту взаимодействия клиента со сложным B2B-продуктом: опыт «Лаборатории Касперского»

Об опыте команды «Лаборатории Касперского» в создании CJM для сложного B2B-продукта рассказывают Диана Канивец, старший специалист по исследованию пользовательских интерфейсов, и Ольга Куличкова, продуктовый дизайнер.

0 Обсудить
4
Финансы
Nazigul Jusupova
Инвесторы продали акции китайских компаний на $2 млрд из-за опасения запретов со стороны Китая Статьи редакции

Волнения на рынке начались на фоне запретов в частном секторе образования и падения акций онлайн-репетиторов.

17 17 комментариев
5
Т1 Консалтинг
26 июля Т1 Консалтинг проведет онлайн-митап о задачах хакатона по разработке фич для CRM нового поколения
0 Обсудить
0
Финансы
Nazigul Jusupova
Акции китайских онлайн-репетиторов упали на 54-98% из-за новых запретов властей в частном секторе образования Статьи редакции
76 76 комментариев
28
Офлайн
TJ
Мишустин приехал на Курилы и предложил создать там свободную таможенную территорию, а также освободить бизнес от НДС Статьи редакции

Из-за визита премьер-министра РФ на спорную территорию российского посла вызвали в МИД Японии.

41 41 комментарий
10
Самокат
«Стартап-полка»: Самокат набирает производителей альтернативных продуктов

Онлайн-ритейлер Самокат совместно с Ассоциацией Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов объявляют сбор заявок от инновационных производителей продуктов для участия в «стартап-полке» Самоката. Лучшие продукты попадут в постоянный ассортимент Самоката в раздел «Супермаркет» уже этой осенью.

1 1 комментарий
2
Сервисы
Евгений Делюкин
Nocode-сервисы на практике: для чего точно подойдут, где бесполезны и почему с ростом проекта от них иногда отказываются Статьи редакции

Примеры «живых» сервисов и опыт пользователей.

15 15 комментариев
24
Тинькофф
Можно ли продолжать работать в той же компании после выгорания: история продакт-менеджера Тинькофф

В Тинькофф — 28 000 сотрудников, и у каждого своя история. Кто-то легко справляется с работой, и после всех задач спокойно отключается и идет отдыхать. Другим все может даваться труднее, даже сложно в уйти в отпуск — думает, «как я всё здесь брошу». Мы начинаем серию статей от лица наших сотрудников, которые делятся своим опытом: какие появлялись…

7 7 комментариев
15
Больше статей
null