В Японии выросли акции связанных со скейтбордингом компаний после побед местных спортсменов на Олимпиаде Статьи редакции
Выросли в цене даже акции продавца продуктов, чью рекламу было видно во время награждения победителей.
Акции продавца спортивной одежды и инвентаря для скейтбординга Morito выросли на 12% за сутки, онлайн-магазина для скейтеров TSI Holdings — на 3,2%, сообщил Bloomberg.
Выросли даже акции продавца замороженных продуктов Hohsui — он не связан со скейтбордом, но его реклама была видна во время награждения японских спортсменов.
«Вероятно, эти акции не будут расти долго, но розничные инвесторы могут продолжать следить за компаниями, связанными с Олимпийскими играми», — прокомментировал Bloomberg аналитик Шоичи Арисава.
- 26 июля 13-летняя японка Момидзи Нисия стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу в дисциплине «стрит» среди женщин. Она самая молодая спортсменка с золотой медалью Олимпиады с 1960 года. В воскресенье золото в мужских соревнованиях взял скейтбордист Юто Хоригоме.
- В 2021 году скейтбординг впервые появился в программе Олимпийских игр.
Пошел проверять на вики не включены ли в перечень олимпийских игр дота, покер, нарды, шашки и поедание гамбургеров на скорость
Скоро включат. По киберспорту даже сомнений нет. ЕА и прочие продавят это решение..
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В 13 лет люди уже олимпиаду выигрывают... сколько же лет она тренируется?
Самый возраст для такого - легкая, подвижная, бесстрашная и увлеченная процессом по максимуму. Ну и это скейт, а не фигурное катание или гимнастика - тут не надо ребенка годами ломать и превращать в робота, он катается в свое удовольствие и учит трюки себе в кайф, а не задрачивает до усрачки одни и те же вращения и шпагаты, чтобы потом ему такие же задрюченные в детстве амбициозными родителями судьи под микроскопом высчитывали баллы.
Не все ваш посыл оценят, но что-то важное в нем есть. Да не, все правильно сказали! ))
Тот случай, когда в 13 опыт 10+ в своей области выглядит нормально, а не как с бизнес-тренерами :)
Поздравляем япошек. Заслуженно акции растут. Пусть порадуются, хоть так адреналин за недопуск людей-болельщиков на олимпиаду спустят.
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