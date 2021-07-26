Финансы
Маша Цепелева

В Японии выросли акции связанных со скейтбордингом компаний после побед местных спортсменов на Олимпиаде Статьи редакции

Выросли в цене даже акции продавца продуктов, чью рекламу было видно во время награждения победителей.

Акции продавца спортивной одежды и инвентаря для скейтбординга Morito выросли на 12% за сутки, онлайн-магазина для скейтеров TSI Holdings — на 3,2%, сообщил Bloomberg.

Выросли даже акции продавца замороженных продуктов Hohsui — он не связан со скейтбордом, но его реклама была видна во время награждения японских спортсменов.

Рост акций японских компаний после победы скейтбордистов на Олимпиаде Bloomberg

«Вероятно, эти акции не будут расти долго, но розничные инвесторы могут продолжать следить за компаниями, связанными с Олимпийскими играми», — прокомментировал Bloomberg аналитик Шоичи Арисава.

  • 26 июля 13-летняя японка Момидзи Нисия стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу в дисциплине «стрит» среди женщин. Она самая молодая спортсменка с золотой медалью Олимпиады с 1960 года. В воскресенье золото в мужских соревнованиях взял скейтбордист Юто Хоригоме.
  • В 2021 году скейтбординг впервые появился в программе Олимпийских игр.

#новость #олимпиада

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Do a kickflip!

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Даниил Слесарчук

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Пошел проверять на вики не включены ли в перечень олимпийских игр дота, покер, нарды, шашки и поедание гамбургеров на скорость

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Сергей Щукин

Даниил
0

Скоро включат. По киберспорту даже сомнений нет. ЕА и прочие продавят это решение..

Скриншоть этот твит 😉😁

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Валера Иванов

1

Юто заслужил золото, лучший стиль и техника.

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Александр Мешулин

0

В 13 лет люди уже олимпиаду выигрывают... сколько же лет она тренируется?

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Dmitry Kiselev

Александр
2

Самый возраст для такого - легкая, подвижная, бесстрашная и увлеченная процессом по максимуму. Ну и это скейт, а не фигурное катание или гимнастика - тут не надо ребенка годами ломать и превращать в робота, он катается в свое удовольствие и учит трюки себе в кайф, а не задрачивает до усрачки одни и те же вращения и шпагаты, чтобы потом ему такие же задрюченные в детстве амбициозными родителями судьи  под микроскопом высчитывали баллы.  

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Феттучини с Креветкой

Dmitry
0

Не все ваш посыл оценят, но что-то важное в нем есть. Да не, все правильно сказали! ))

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Олег Павлов

Александр
1

Тот случай, когда в 13 опыт 10+ в своей области выглядит нормально, а не как с бизнес-тренерами :)

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Петррр Иваныч

0

Поздравляем япошек. Заслуженно акции растут. Пусть порадуются, хоть так адреналин за недопуск людей-болельщиков на олимпиаду спустят.

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Сергей Щукин

0
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