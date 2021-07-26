Чистая прибыль «Ленты» за первые шесть месяцев 2021 года упала на 42,7%, до 5,1 млрд рублей Статьи редакции
При этом выручка от продаж в онлайне выросла на 322% — до 7,9 млрд рублей.
- «Лента» отчиталась за второй квартал и первые шесть месяцев 2021 года: общая выручка за квартал снизилась на 0,2% — до 110,7 млрд рублей, за полгода выросла на 0,5% — до 218 млрд рублей. Выручка от розницы во втором квартале составила 109 млрд рублей, за полгода — 214 млрд рублей.
Общий объём выручки от продаж в онлайне в первом полугодии вырос на 322% год к году — до 7,9 млрд рублей. За второй квартал — на 196%, до 4 млрд рублей.
- Количество заказов в онлайне за полгода выросло на 426%, до 4,4 млн, за квартал — на 267%, до 2,2 млн.
- В мае компания купила сеть супермаркетов Billa в России за €215 млн. После того, как стороны закроют сделку летом 2021 года, 161 супермаркет сети перейдёт под бренд «Лента». В июне компания объявила о покупке пермского ритейлера «Семья» за 2,35 млрд рублей.
Оформить и получить у них что то в онлайн это то ещё казино, в оффлайне надо потратить кучу времени пока обойдешь 85% откровенно не нужных полок, вот народ и смещается в нормальный онлайн и магазины у дома
В магазинах у дома выше цены, меньше ассортимент.
Я редко что-то покупаю там кроме сигарет/хлеба/всякой мелочи.
В яндекс лавке целой куры никогда не бывает. Целая курятина это киллер фича была бы
и что это значит?
Вчера разговаривал с девочкой одной, работает на сборе заказов(не в ленте). Все самое свежее отдают на доставку, все красивое туда же. Хотя бы чуть чуть жухлое, мятое, срок подходит- в оффлайн, бабки разберут.
Да, мне постоянно что-то не привозят с формулировкой "не понравилось качество".
Если от товара откажется покупатель с доставкой, то такой товар, вероятно, уже на выброс, а в зале могут и купить, имхо.
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