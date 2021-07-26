Финансы
Nazigul Jusupova

«Лента» рассказала о росте выручки от онлайн-продаж на 322% — до 7,9 млрд рублей Статьи редакции

При этом прибыль снизилась на 42,7% — но в начале года «Лента» объявила о покупке двух сетей магазинов.

  • «Лента» отчиталась за второй квартал и первые шесть месяцев 2021 года: общая выручка за квартал снизилась на 0,2% — до 110,7 млрд рублей, за полгода выросла на 0,5% — до 218 млрд рублей. Выручка от розницы во втором квартале составила 109 млрд рублей, за полгода — 214 млрд рублей.

  • Общий объём выручки от продаж в онлайне в первом полугодии вырос на 322% год к году — до 7,9 млрд рублей. За второй квартал — на 196%, до 4 млрд рублей.

  • Количество заказов в онлайне за полгода выросло на 426%, до 4,4 млн, за квартал — на 267%, до 2,2 млн.
  • В мае компания купила сеть супермаркетов Billa в России за €215 млн. После того, как стороны закроют сделку летом 2021 года, 161 супермаркет сети перейдёт под бренд «Лента». В июне компания объявила о покупке пермского ритейлера «Семья» за 2,35 млрд рублей.

#новости #лента

2926 просмотров
31 31 комментарий
6
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Трейдер мамкин

10

Оформить и получить у них что то в онлайн это то ещё казино, в оффлайне надо потратить кучу времени пока обойдешь 85% откровенно не нужных полок, вот народ и смещается в нормальный онлайн и магазины у дома

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Fumar mata

Трейдер
3

В магазинах у дома выше цены, меньше ассортимент.
Я редко что-то покупаю там кроме сигарет/хлеба/всякой мелочи. 

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Hoken PWNZ

Fumar
1

В яндекс лавке целой куры никогда не бывает. Целая курятина это киллер фича была бы

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Red Boy

Hoken
7

Яндекс лавка-оверпрайс

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Hoken PWNZ

Red
2

Ну да. Я оттуда беру только с нового телефона, чтобы 300 рублей скостить

Ответить

Igor Elfimov

0

и что это значит?

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Hoken PWNZ

Igor
10

Вчера разговаривал с девочкой одной, работает на сборе заказов(не в ленте). Все самое свежее отдают на доставку, все красивое туда же. Хотя бы чуть чуть жухлое, мятое, срок подходит- в оффлайн, бабки разберут.

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Антон Добронравов

Hoken
15

Знакомая девочка работает в Ленте. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулась поздно и ничего не объяснила. Сказала лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

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Yura Z.

Антон
1

Туалетной бумагой запастись не забудь.

Ответить

Антон

Yura
0

Относиться серьёзно к пасте это сильно 👍

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Денежный чайник

Антон
0

Это немного не так оформляется. Да

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Murat Oshroev

Hoken
1

Это стандартный подход в перетерке) 

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Irina Gagina

Hoken
1

Своими глазами видела как собирают заказ:сотрудник, разговаривая по телефону, взяла сверху, не рассматривая, огурцы и помидоры и пошла дальше собирать заказ. Всё было бы ничего, но за минуту до этого я рассматривала гнилые огурцы(которые она взяла для заказа).  Так что от человеческого фактора зависит. А бабки сейчас за такие деньги гнилье не берут.

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Hoken PWNZ

Irina
0

Мне на такой же вопрос по поводу гнилья и прочего ответила, мол за такую петрушку по шапке дают(ну у них по крайней мере). Да и самое прикольно, что если какой то колбасы, например, нет(но на остатках она числится, а значит и заказать можно), то кладут другую, даже подороже. Так же и с фаршем. Короче, раз на раз не приходится

Ответить

Fumar mata

Hoken
0

Да, мне постоянно что-то не привозят с формулировкой "не понравилось качество".
Если от товара откажется покупатель с доставкой, то такой товар, вероятно, уже на выброс, а в зале могут и купить, имхо. 

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Red Boy

Hoken
0

Должно же быть наоборот, деньги по закону они за продукты могут и не возвращать

Ответить

Lesha Under

Igor
1

значит что ты теперь кушать меньше будешь))

Ответить

Serg Ya

Igor
0

Это значит что товары будут стремные в большей степени, с составом которого там нет и ценой которая в два раза выше ) Приятного аппетита. 

Ответить

Vitaly

3

Чистая прибыль так сильно упала из-за покупок других сетей?

Ответить

Igor Igor

Vitaly
0

нет, думаю от расходов на выход в онлайн

Ответить

Алексей Штейн

2

Впрок лучше. Там со клада комплектация. А в этих всех доставках с магазина. Там может не быть некоторых продуктов. Помню хотел сделать пару салатов и половина ингредиентов закончились 

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Марк Аганин

1

Надо же, пока не дочитал до конца, думал, что речь идёт о Ленте.ру…

Ответить

artёm rudomёtov

0

Явно не потому, что они снизили свою маржу...

Ответить

Sht_Anton

0

Общий объём выручки от продаж в онлайне в первом полугодии вырос на 322% год к году — до 7,9 млрд рублей

Чистая прибыль «Ленты» за первые шесть месяцев 2021 года упала на 42,7%, до 5,1 млрд рублей

Совпадение?

Ответить

Эмилия Теплова

Sht_Anton
0

Там же покупка другой сети повлияла. Всё хорошо у них.

Ответить

Владимир Петров

0

А не поднять ли цены!?))))

Ответить

Alexandre Svergoun

Владимир
0

Дядиньки в кремле не разрешают.  До выборов нельзя. 

Ответить

Денежный чайник

Alexandre
0

Можно. Под запретом кремляшек хлеб, растительное масло, сахар и "борщевой набор". Остальное пофик

Ответить

Дмитрий Евсеев

–1

В мае компания купила сеть супермаркетов Billa

Edvarda

Ответить

Олег Яушкин

–2

Никогда не было особой любви к Ленте, так что особенно не огорчаюсь

Ответить

Dmitry Yashin

Олег
0

При чём здесь любовь? Тем более, к ритейлеру?

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