Кейс «Самоката»: Как мы придумали концепцию программы лояльности для фудтеха

Недавно закончился новый сезон кейс-чемпионата P1, которому vc.ru посвятил отдельный спецпроект. Мы участвовали в конкурсе второй год подряд и снова победили – в этот раз с решением кейса для «Самоката», про работу над которым мы и хотим рассказать.