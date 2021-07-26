Финансы
Маша Цепелева

Санкт-Петербургская биржа начнёт торговать акциями онлайн-брокера Robinhood Статьи редакции

Компания запланировала привлечь $2 млрд и продать 55 млн акций по цене от $38 до $42 за штуку.

  • Биржа в Санкт-Петербурге допустила к торгам акции Robinhood под кодом «HOOD». О дате начала торгов не сообщается.

  • 29 июля Robinhood начнёт торговать акциями на бирже Nasdaq, рассказали источники Bloomberg. Компания запланировала привлечь более $2 млрд при оценке в $35 млрд и продать 55 млн акций по цене от $38 до $42 за штуку.

  • После размещения бумаг на бирже основатели Robinhood Влад Тенев и Байджу Бхатт в несколько раз увеличат своё состояние, посчитал американский Forbes. При оценке в $40 за акцию доля Тенева будет стоить около $2,2 млрд, Бхатта — $3,2 млрд. Сейчас состояние каждого — около $1 млрд.
  • Накануне публичной заявки на IPO компания рассказала о финансовых результатах. В первом квартале 2021 года убыток онлайн-брокера составил $1,4 млрд из-за скачка цен на акции GameStop в январе, сообщает CNBC. Выручка в первом квартале года — $522 млн, это на 309% больше, чем год назад.

#новость #robinhood

872 просмотров
13 13 комментариев
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Shlomo Goldenberg

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биржа торгует акциями конторы, которая торгует акциями

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Оригинальный танк88

Shlomo
0

Верно, но вы поняли около 10% всей схемы

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Sergey Pozhilov

Shlomo
0

Вотэтоповорот

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Сергей Колесов

0

Почему в неё стоит инвестировать?

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Амбиент Музыкантов

Сергей
4

Например, у нее название прикольное.

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Anton Garufov

Сергей
0

Много диванных инвесторов, кампания всегда в прибыли + доступ к крипте для домохозяек

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Vitaly

Anton
0

Если SEC ограничит возможность сливать инфу о позициях клиентов маркетмейкерам, то упадет прилично.

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Vitaliy Varlamov

1

Объясните пожалуйста почему потеряли 1.4 млрд из-за скачка стоимости акций? Не понимаю как стоимость акций связано с брокером. 

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Dmitry Derbenev

Vitaliy
0

Во-первых они мутные ребята, классические брокеры поток заявок не продают, а отправляют прямиком на биржу.
Во-вторых брокеры держат опреденную сумму в качестве залога платежеспособности своих клиентов в клиринг хаусах. Больше позиций - больше залог (вроде это официальное объяснение Робингуда, но почему залог = убыток я объяснить не берусь)

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Оригинальный танк88

1

"В первом квартале 2021 года убыток онлайн-брокера составил $1,4 млрд из-за скачка цен на акции GameStop в январе, сообщает CNBC. Выручка в первом квартале года — $522 млн, это на 309% больше, чем год назад."

А это был лишь один из эпизодов, которых может быть еще ой как много и с учетом того, что ситуацию вырулили денежными вливаниями. 

И еще суды от клиентов так понимаю не закончились и там новые суммы убытков. 

Офигенное IPO ничего не скажешь.

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Дмитрий Воробьёв

1

Почти не важно хорошая это контора или плохая. Если с IPO всё сложится хорошо, то аллокация будет очень маленькой и наигрыш соответственно. Если всё пойдет плохо, то аллокация будет большой и убытки соответственно тоже. С coinbase аллокация  100% , упала на ~30%  в течение дня или следующим днем. airbnb- аллокация - 0%(!), торги начались ~+120 % или около того  

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Ilya Brin

0

Investors, assemble!

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Anton Garufov

0

Лучшая новость года ❤️

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