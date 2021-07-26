Санкт-Петербургская биржа начнёт торговать акциями онлайн-брокера Robinhood Статьи редакции
Компания запланировала привлечь $2 млрд и продать 55 млн акций по цене от $38 до $42 за штуку.
- Биржа в Санкт-Петербурге допустила к торгам акции Robinhood под кодом «HOOD». О дате начала торгов не сообщается.
29 июля Robinhood начнёт торговать акциями на бирже Nasdaq, рассказали источники Bloomberg. Компания запланировала привлечь более $2 млрд при оценке в $35 млрд и продать 55 млн акций по цене от $38 до $42 за штуку.
- После размещения бумаг на бирже основатели Robinhood Влад Тенев и Байджу Бхатт в несколько раз увеличат своё состояние, посчитал американский Forbes. При оценке в $40 за акцию доля Тенева будет стоить около $2,2 млрд, Бхатта — $3,2 млрд. Сейчас состояние каждого — около $1 млрд.
- Накануне публичной заявки на IPO компания рассказала о финансовых результатах. В первом квартале 2021 года убыток онлайн-брокера составил $1,4 млрд из-за скачка цен на акции GameStop в январе, сообщает CNBC. Выручка в первом квартале года — $522 млн, это на 309% больше, чем год назад.
биржа торгует акциями конторы, которая торгует акциями
Почему в неё стоит инвестировать?
Много диванных инвесторов, кампания всегда в прибыли + доступ к крипте для домохозяек
Объясните пожалуйста почему потеряли 1.4 млрд из-за скачка стоимости акций? Не понимаю как стоимость акций связано с брокером.
Во-первых они мутные ребята, классические брокеры поток заявок не продают, а отправляют прямиком на биржу.
Во-вторых брокеры держат опреденную сумму в качестве залога платежеспособности своих клиентов в клиринг хаусах. Больше позиций - больше залог (вроде это официальное объяснение Робингуда, но почему залог = убыток я объяснить не берусь)
"В первом квартале 2021 года убыток онлайн-брокера составил $1,4 млрд из-за скачка цен на акции GameStop в январе, сообщает CNBC. Выручка в первом квартале года — $522 млн, это на 309% больше, чем год назад."
А это был лишь один из эпизодов, которых может быть еще ой как много и с учетом того, что ситуацию вырулили денежными вливаниями.
И еще суды от клиентов так понимаю не закончились и там новые суммы убытков.
Офигенное IPO ничего не скажешь.
Почти не важно хорошая это контора или плохая. Если с IPO всё сложится хорошо, то аллокация будет очень маленькой и наигрыш соответственно. Если всё пойдет плохо, то аллокация будет большой и убытки соответственно тоже. С coinbase аллокация 100% , упала на ~30% в течение дня или следующим днем. airbnb- аллокация - 0%(!), торги начались ~+120 % или около того
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Компания запланировала привлечь $2 млрд и продать 55 млн акций по цене от $38 до $42 за штуку.
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