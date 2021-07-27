Финансы
Евгения Евсеева

Tesla впервые отчиталась об $1 млрд чистой прибыли за квартал Статьи редакции

Выручка выросла на 98% — до $11,96 млрд.

  • Tesla отчиталась за второй квартал 2021 года — выручка выросла на 98% год к году и составила $11,96 млрд.Чистая прибыль (GAAP) по сравнению со вторым кварталом 2020 года выросла на 998% и составила $1,14 млрд, распределенная прибыль на акцию — $1,45.
  • Как отмечает CNBC, компания впервые отчиталась о чистой прибыли за квартал больше $1 млрд.
  • Общая выручка от продажи электромобилей выросла год к году на 97% — до $10,21 млрд. В июле Tesla сообщила о поставках на рынок 201 250 электромобилей и производстве 206 421 машину в течение квартала.
  • Также Tesla отчиталась о выручке в $801 млн от своего энергетического подразделения — включая солнечную энергию для домов и компаний.
  • Из-за него сейчас идёт судебное разбирательство, на котором основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания сможет произвести от 30 тысяч до 35 тысяч батарей в третьем квартале. Причиной отставания Маск называл нехватку чипов.
  • Принадлежащие Tesla биткоины потеряли в цене $23 млн — потери компания записала как операционные расход в разделе о реструктуризации.
Отчёт о чистой прибыли Tesla за каждый квартал CNBC

#новость #tesla

1671 просмотров
15 15 комментариев
1
9
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tesla"], "comments": 15, "likes": 9, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 274136, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 27 Jul 2021 10:48:01 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Нелепый будильник

6

Теслу бери и полетелииии

Ответить

Артем Павлючук

Нелепый
0

Уж лучше в шорт на 700+ и полетелииии 

Ответить

Gedevan

2

Эх, ктож знал, надо было Теслу Брать, вместо щиткоинов

Ответить

Антон Храмченко

2

1000$ до конца года

Ответить

Вася Пражкин

Антон
0

Какого года, уточните, пожалуйста?

Ответить

Вася Пражкин

1

Интересно, что теперь скажут свидетели убыточной Теслы? 

Ответить

Kolin Torg

0

Криптой наторговали 

Ответить

Галина Гузь

0

Также Tesla отчиталась о выручке в $801 млн от своего энергетического подразделения — включая солнечную энергию для домов и компаний. Хорошая выручка

Ответить

Pavel Voronkov

0

Интересная инфографика попалась.
Когда-нибудь об этом феномене напишут в учебниках.

Ответить

Максим Самойлов

0

Принадлежащие Tesla биткоины потеряли в цене $23 млн — потери компания записала как операционные расход в разделе о реструктуризации. Ну бывает всякое 

Ответить

Иван Шеметов

–2

А почему так много 

Ответить

Alex Sedoff

Иван
–2

взяли на баланс компании биток на 1,5 лярда по 33к, потом на 65 начали фиксить, по моему часть зафиксили, не весь. и вот, можно отчитываться о прибыли в 1 лярд за квартал.

Ответить

Вася Пражкин

Alex
0

Зачем придумывать всякий бред, если можно просто посмотреть в отчет?
Operating income increased YoY mainly due to volume growth and cost reduction. Positive impacts were partially offset by growth in operating expenses including increased SBC, Model S/X ramp (negative margin in Q2), additional supply chain costs, lower regulatory credit revenue, Bitcoin-related impairment of $23M and other items.

Ответить

Аркадий

Вася
0

Ну какой убыток в битке, если они по 20к брали ?

Ответить

Вася Пражкин

Аркадий
0

"Bitcoin-related impairment of $23M" - в баксах битки Теслы подешевели относительно прошлого квартала, вот они и отразили это в отчетности. 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
Маркетинг
Оля Кочкина
РСЯ не конвертит? Как выжать максимум из рекламы в сетях в 2021 году

Команда Сеодроида собрала 9 причин, почему реклама в РСЯ может не работать, и рассказала, что с ними делать. В конце — несколько способов повысить отдачу от рекламы в сетях.

Большинство из этих приложений только зря расходуют бюджет
9 9 комментариев
5
Сервисы
Евгения Евсеева
«Мегафон» запустил голосового помощника «Еву» Статьи редакции

Она умеет отмечать на звонки, записывать разговоры и присылать расшифровку.

11 11 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Офтоп
Мегаплан
«Здесь нет бандитизма, государство не отнимет у тебя бизнес», - сооснователь Евросети Тимур Артемьев

Начать бизнес проще, если товар стоит дорого. Если хочешь продавать Rolls-Royce, начни хотя бы мыть эти дорогие автомобили, уверен один из создателей сети легендарных салонов сотовой связи «Евросеть» Тимур Артемьев. Сейчас он живет в Лондоне, инвестирует в проекты косметической, фармацевтической и диагностической индустрий, поддерживает…

8 8 комментариев
Сервисы
Nazigul Jusupova
«2ГИС» выпустил SDK для интеграции своих карт в мобильные приложения Статьи редакции

Первым данные «2ГИС» добавил «Сбер» в свои приложения на iOS.

19 19 комментариев
22
Финансы
Евгения Евсеева
Tesla впервые отчиталась об $1 млрд чистой прибыли за квартал Статьи редакции

Выручка выросла на 98% — до $11,96 млрд.

15 15 комментариев
9
Сервисы
Sergey Kolomenkin
Mobile SDK 2ГИС для сторонних разработчиков

Мы выпустили Mobile SDK для iOS и Android, который поможет сторонним разработчикам использовать наши инструменты в своих мобильных приложениях. СберБанк Онлайн — первый сервис, где его применили.

3 3 комментария
11
IVI
IVI Originals объявляет о сотрудничестве с Андреем Золотаревым

Онлайн-кинотеатр IVI заключил сделку first look deal с российским сценаристом Андреем Золотаревым, а также меморандум о производстве с генеральным продюсером INEY Productions Аленой Акимовой. Эксклюзивный договор дает IVI приоритетное право на выбор работ сценариста для реализации на платформе.

0 Обсудить
0
Первая грузовая компания
Почему клиенты b2b боятся идти в онлайн и как помочь им преодолеть этот страх

Сегодня клиенты избалованы огромным количеством онлайн сервисов в b2c. Казалось бы, разве могут быть сложности в обращении с новым ИТ-продуктами. Но, несмотря на обилие онлайн приложений и платформ, партнеры в b2b не спешат переходить в цифру, предпочитая покупать и заказывать привычным способом.

0 Обсудить
0
Яндекс.Маркет
Гипермаркет «Ого!»: «С помощью экспресс-доставки мы увеличили продажи на 40%»

Мы запускаем новую рубрику, где наши партнеры делятся своим опытом работы с Яндекс.Маркетом. Елена Шкирдова, руководитель отдела маркетинга сети магазинов электроники и бытовой техники «Ого!», рассказывает, как экспресс-доставка помогла интернет-магазину увеличить продажи на 40%.

1 1 комментарий
5
Тинькофф
Как автовладельцу сэкономить на КАСКО: топ советов от страховой

Чтобы защитить свою машину от аварии, угона и случайных повреждений, автомобилисты оформляют полис КАСКО. Правда, сам полис дорогой и цена зависит от стоимости автомобиля — часто приходится платить от 50 тысяч рублей за год. В статье рассказываем способы, как снизить стоимость КАСКО.

6 6 комментариев
0
Газпромбанк
«Газпромбанк» стал партнером новой российской экосистемы

Компания «Сеть партнерств» предложит клиентам подписку «Огонь», в которой собраны специальные предложения от компаний АСНА, IVI, «Ситилинк», а также компаний группы «Севергрупп» и группы «Газпром».

0 Обсудить
5
Больше статей
null