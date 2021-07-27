Tesla впервые отчиталась об $1 млрд чистой прибыли за квартал Статьи редакции
Выручка выросла на 98% — до $11,96 млрд.
- Tesla отчиталась за второй квартал 2021 года — выручка выросла на 98% год к году и составила $11,96 млрд.Чистая прибыль (GAAP) по сравнению со вторым кварталом 2020 года выросла на 998% и составила $1,14 млрд, распределенная прибыль на акцию — $1,45.
- Как отмечает CNBC, компания впервые отчиталась о чистой прибыли за квартал больше $1 млрд.
- Общая выручка от продажи электромобилей выросла год к году на 97% — до $10,21 млрд. В июле Tesla сообщила о поставках на рынок 201 250 электромобилей и производстве 206 421 машину в течение квартала.
- Также Tesla отчиталась о выручке в $801 млн от своего энергетического подразделения — включая солнечную энергию для домов и компаний.
- Из-за него сейчас идёт судебное разбирательство, на котором основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания сможет произвести от 30 тысяч до 35 тысяч батарей в третьем квартале. Причиной отставания Маск называл нехватку чипов.
- Принадлежащие Tesla биткоины потеряли в цене $23 млн — потери компания записала как операционные расход в разделе о реструктуризации.
1000$ до конца года
Также Tesla отчиталась о выручке в $801 млн от своего энергетического подразделения — включая солнечную энергию для домов и компаний. Хорошая выручка
Интересная инфографика попалась.
Когда-нибудь об этом феномене напишут в учебниках.
Принадлежащие Tesla биткоины потеряли в цене $23 млн — потери компания записала как операционные расход в разделе о реструктуризации. Ну бывает всякое
А почему так много
взяли на баланс компании биток на 1,5 лярда по 33к, потом на 65 начали фиксить, по моему часть зафиксили, не весь. и вот, можно отчитываться о прибыли в 1 лярд за квартал.
Зачем придумывать всякий бред, если можно просто посмотреть в отчет?
Operating income increased YoY mainly due to volume growth and cost reduction. Positive impacts were partially offset by growth in operating expenses including increased SBC, Model S/X ramp (negative margin in Q2), additional supply chain costs, lower regulatory credit revenue, Bitcoin-related impairment of $23M and other items.
"Bitcoin-related impairment of $23M" - в баксах битки Теслы подешевели относительно прошлого квартала, вот они и отразили это в отчетности.
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