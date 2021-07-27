На стоимость акций повлияли требования сделать зарплату работников онлайн-сервисов не ниже минимальной в регионе.

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Акции китайской Meituan 27 июля по итогам торгов на Гонконгской бирже упали на 17,66% — до 194 гонконгских доллара за штуку. Акции компании дешевеют уже третий день подряд.

В общей сложности с пятницы капитализация Meituan сократилась почти на $65 млрд (505,2 млрд гонконгских долларов) — с $212 млрд (1,65 трлн гонконгских долларов) до $146,9 млрд (1,19 трлн гонконгских долларов), пишет РБК.

На акции Meutuan повлияли новые требования к онлайн-сервисам доставки еды в Китае — согласно им, размер оплаты труда работников не может быть ниже уровня регионального минимального дохода.

Также на них может влиять антимонопольное расследование против компании, из-за которого Meituan может грозить штраф в $700 млн.