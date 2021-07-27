Капитализация китайского сервиса доставки еды Meituan снизилась на $65 млрд за три дня на фоне требований властей Китая Статьи редакции
На стоимость акций повлияли требования сделать зарплату работников онлайн-сервисов не ниже минимальной в регионе.
Акции китайской Meituan 27 июля по итогам торгов на Гонконгской бирже упали на 17,66% — до 194 гонконгских доллара за штуку. Акции компании дешевеют уже третий день подряд.
В общей сложности с пятницы капитализация Meituan сократилась почти на $65 млрд (505,2 млрд гонконгских долларов) — с $212 млрд (1,65 трлн гонконгских долларов) до $146,9 млрд (1,19 трлн гонконгских долларов), пишет РБК.
На акции Meutuan повлияли новые требования к онлайн-сервисам доставки еды в Китае — согласно им, размер оплаты труда работников не может быть ниже уровня регионального минимального дохода.
Также на них может влиять антимонопольное расследование против компании, из-за которого Meituan может грозить штраф в $700 млн.
- 24 июля власти Китая запретили образовательным платформам получать прибыль, привлекать деньги и выходить на биржу. Из-за запрета акции крупных образовательных компаний рухнули на 54-98%.
- В июне гендиректора и основателя Meituan Ван Сина попросили «залечь на дно» после поста со стихотворением о массовом сожжении противоречащих идеологии книг при первом императоре Китая.
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию на рынке?
Есть информация от знающего человека, что в Китае скоро ожидается реальный рост. После того, как стабилизируют ситуацию в США , уничтожат COVID. Тогда везде и сформируют торговый альянс. Цену на акции поднимут и будут держать
Залетел в TAL на всю котлету?
любая дестабилизация сейчас - только на руку США с их долгами
на мой взгляд, будут качать изо всех сил
хватит ли сил - вопрос второй
Энергетический
Ахаха, с такой волатильностью на фондовых рынках с риском перехода волатильности на валютные и долговые рынки. Не, фондовый рынок ставят в приоритет до поры до времени, никто не станет рисковать финансовой системой ради акций.
Энергетический диод
Что за человек?)
Это мемное
Можете скинуть мем?
На стоимость акций повлияли требования сделать зарплату работников онлайн-сервисов не ниже минимальной в регионе.
Потребовали платить рабочим не ниже мрот.
Со стороны кажется что инвесторы с виси против таких дерзких требований.
Тут все жёсткие капиталисты или завидуют что у китайских разносчиков еды зарплата будет больше их.
Сука, комменты как будто абсолютно рандомные)
Чтобы построить империю нужно эксплуатировать людей, а заботясь о комфорте работы можно остаться маленькой мастерской?
А что не так ? Почему не платят курьерам среднюю зарплату ? Почему Яндекс кстати не платит курьерам среднюю зп по Москве ?
Потому что они не сотрудники, а партнеры
Ну убер обязывали считать партеров сотрудниками , интересно будет ли у нас
Комментарий удален
Почему тиктокеры так много зарабатывают? Как стать популярным? Сколько нужно вложить в свой проект, и сколько он может принести? Наши американские коллеги расспросили обо этом популярного тиктокера Snarky Marky, который недавно преодолел отметку в 4 млн. подписчиков.
Друзья, привет! В этой статье расписываю один из наших первых кейсов — как мы буквально потратили 7 минут, сменили способ напоминаний и получили в 5 раз больше гостей на онлайн мероприятие.
Привет! Меня зовут Алексей Белый, CEO проекта Albato (подробно о сервисе мы уже писали раньше). В этой статье я расскажу, как в поисках решения по автоматизации задач для нашей команды разработчиков, мы открыли возможность для быстрой автоматизации почти любого бизнеса.
В 2020 году компания выручила $959 млн, а число активных пользователей на 2021 год составляет 18 млн. О том, какую бизнес-модель использует, с чего выручает больше всего и чем не угодила регуляторам — в пересказе The Generalist.
Мы запускаем новую рубрику, где наши партнеры делятся своим опытом работы с Яндекс.Маркетом. Елена Шкирдова, руководитель отдела маркетинга сети магазинов электроники и бытовой техники «Ого!», рассказывает, как экспресс-доставка помогла интернет-магазину увеличить продажи на 40%.
Yota завершила пилот проекта Yota Гуру и запускает его в постоянную работу. Yota Гуру – проект, который дает возможность опытным клиентам мобильного оператора получать вознаграждение за консультации по продуктам мобильного оператора.
Компания привлекла инвестиции на фоне пандемии и перехода на удалёнку — это привело к росту взломов и необходимости укреплять безопасность данных.
В ноябре 2018 года я оформила подписку на Яндекс по акции.
Привет, это команда «Логомашины». Про странный логотип магазина «Красное & Белое» в своё время не писал только ленивый, поэтому мы решили разработать для него альтернативную айдентику.
Также Landis помогает клиентам научиться экономить и правильно распоряжаться деньгами.
Первым шагом в успешном личном инвестировании всегда должно быть личное финансовое планирование