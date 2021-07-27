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Финансы
Евгения Евсеева

Капитализация китайского сервиса доставки еды Meituan снизилась на $65 млрд за три дня на фоне требований властей Китая Статьи редакции

На стоимость акций повлияли требования сделать зарплату работников онлайн-сервисов не ниже минимальной в регионе.

23 23 комментария
863 просмотров

Акции китайской Meituan 27 июля по итогам торгов на Гонконгской бирже упали на 17,66% — до 194 гонконгских доллара за штуку. Акции компании дешевеют уже третий день подряд.

В общей сложности с пятницы капитализация Meituan сократилась почти на $65 млрд (505,2 млрд гонконгских долларов) — с $212 млрд (1,65 трлн гонконгских долларов) до $146,9 млрд (1,19 трлн гонконгских долларов), пишет РБК.

На акции Meutuan повлияли новые требования к онлайн-сервисам доставки еды в Китае — согласно им, размер оплаты труда работников не может быть ниже уровня регионального минимального дохода.

Также на них может влиять антимонопольное расследование против компании, из-за которого Meituan может грозить штраф в $700 млн.

  • 24 июля власти Китая запретили образовательным платформам получать прибыль, привлекать деньги и выходить на биржу. Из-за запрета акции крупных образовательных компаний рухнули на 54-98%.
  • В июне гендиректора и основателя Meituan Ван Сина попросили «залечь на дно» после поста со стихотворением о массовом сожжении противоречащих идеологии книг при первом императоре Китая.

#новость #китай #meituan

23 23 комментария
2
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23 комментария
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Михаил Похеров

3

Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию на рынке?
Есть информация от знающего человека, что в Китае скоро ожидается реальный рост. После того, как стабилизируют ситуацию в США , уничтожат COVID. Тогда везде и сформируют торговый альянс. Цену на акции поднимут и будут держать 

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Aziz Temurkhan

Михаил
8

Залетел в TAL на всю котлету?

Ответить

Михаил Похеров

Aziz
1

Естественно. Покупай дешевле, продавай дороже 

Ответить

Влад Берг

Михаил
1

Там весь вопрос хочет ли США "стабилизировать" пока таких телодвижений не видно

Ответить

Dmitry Ryzhov

Влад
0

любая дестабилизация сейчас - только на руку США с их долгами
на мой взгляд, будут качать изо всех сил

хватит ли сил - вопрос второй

Ответить

Энергетический

Dmitry
0

Ахаха, с такой волатильностью на фондовых рынках с риском перехода волатильности на валютные и долговые рынки. Не, фондовый рынок ставят в приоритет до поры до времени, никто не станет рисковать финансовой системой ради акций. 

Ответить

Энергетический диод

Михаил
0

Что за человек?)

Ответить

Михаил Похеров

Энергетический
1

Это мемное 

Ответить

Энергетический

Михаил
0

Можете скинуть мем? 

Ответить

Михаил Похеров

Энергет…
1

https://pikabu.ru/story/mozhet_khvatit_bukhtet_i_destabilizirovat_situatsiyu_v_strane_6868419 

Ответить

Энергетический

Михаил
0

Ааа, круто! Плюсанул!

Ответить

А. С.

1

На стоимость акций повлияли требования сделать зарплату работников онлайн-сервисов не ниже минимальной в регионе.

Потребовали платить рабочим не ниже мрот.
Со стороны кажется что инвесторы с виси против таких дерзких требований.

Ответить

Канищев Максим

А.
1

Тут все жёсткие капиталисты или завидуют что у китайских разносчиков еды зарплата будет больше их.

Ответить

Deniss Karpak

1

RIP

Ответить

Alex Shapovalov

1

Коммунизм все ж таки . Ишь що удумали 

Ответить

Andrey Ivin

1
Ответить

Oleg Borisov

1

Сука, комменты как будто абсолютно рандомные)

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А. С.

Oleg
0

Согласен. К сожалению разума тут вижу всё меньше, а потому захожу реже.

Ответить

Ivan Zamorev

0

Чтобы построить империю нужно эксплуатировать людей, а заботясь о комфорте работы можно остаться маленькой мастерской?

Ответить

Алексей Штейн

0

А что не так ? Почему не платят курьерам среднюю зарплату ? Почему Яндекс кстати не платит курьерам среднюю зп по Москве ?

Ответить

Hoken PWNZ

Алексей
0

Потому что они не сотрудники, а партнеры

Ответить

А. С.

Hoken
0

Подожди. Партнёры это же вобще холявщики емнип.

Ответить

Алексей Штейн

Hoken
0

Ну убер обязывали считать партеров сотрудниками , интересно будет ли у нас 

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