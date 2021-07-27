Квартальная выручка Alphabet выросла на 62% до $61,9 млрд, а прибыль увеличилась в три раза Статьи редакции
Доходы от рекламы на YouTube выросли почти в два раза год к году.
- Alphabet, материнская компания Google, сообщила о росте выручки во втором квартале 2021 года на фоне «повышенной активности пользователей в интернете и роста расходов рекламодателей».
- Выручка составила $61,88 млрд, во втором квартале 2020 года — $38,29 млрд. Чистая прибыль во втором квартале 2021 года выросла в три раза год к году — с $6,36 млрд до $19,36 млрд.
- Выручка от рекламы на YouTube выросла с $3,81 млрд во втором квартале 2020 года до $7,01 млрд за тот же период 2021 года.
- Выручка от облачного бизнеса — $4,62 млрд против $3,01 млрд в 2020 году.
- Выручка от продуктов несвязанных с рекламой выросла с $5,12 млрд до $6,62 за квартал.
- В январе 2021 года компания продлила срок полезного использования серверов с трех до четырех лет и определенного сетевого оборудования — с трех до пяти лет. После этого расходы на амортизацию сократились на $721 млн и $1,6 млрд соответсвенно.
Забавно, по нашим данным, за последний год, те, кто установил блокировщики рекламы было +- 100 млн человек и достигло рекордных +-1 млрд, по сравнению с прошлогодними 900 млн человек, но выручка растет, это как?)) Боты что-ли работают на максимум?
И все эти деньги получены за искуссную промывку мозгов (рекламу).
Пора уже что-то делать с этим цирком.
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