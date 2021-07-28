Квартальная выручка Apple выросла на 36% и стала рекордной для компании Статьи редакции
Чистая прибыль компании увеличилась на 93%.
- Выручка компании за апрель, май, июнь выросла до $81,43 млрд, в третьем квартале 2020 года она составляла $51,9 млрд, говорится в отчёте Apple.
- Чистая прибыль составила $21,74 млрд по сравнению с $11,25 млрд за третий квартал 2020 года, прибыль на акцию выросла с $0,65 до $1,30.
- Выручка от услуг выросла на 33% и составила $17,48 млрд против $16,33 млрд за аналогичный квартал 2020 года.
- Выручка от прочих продуктов выросла на 40% и составила $8,76 млрд. В третьем квартале 2020 года показатель составлял $7,80 млрд.
- Выручка от продажи iPhone выросла на 49,78% с $26,41 млрд до $39,57 млрд. Выручка от Mac выросла с $7 млрд до $8,24 млрд. Продажи от iPad принесли доход компании до $7,37 млрд, это на 12% больше выручки за аналогичный квартал 2020 года — $6,58 млрд.
- Продажи Apple в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) выросли на 58% и составила $14,76 млрд. Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 33% — $35,87 млрд, в Европе — на 34% до $18,94 млрд, в Японии — на 30% до $6,46 млрд.
- Капитализация Apple с начала 2021 года выросла на 10,6% и составляет $2,49 трлн.
они на AirPods делают половину выручки всего Tesla, к сожалению
Ждём высеры Муртазина о том, что Apple уже не торт.
Это всё отгрузка в каналы, мы же понимаем :))
Чистая прибыль составила $21,74 млрд по сравнению с $11,25 млрд за третий квартал 2020 года, прибыль на акцию выросла с $0,65 до $1,30. Вот это продвижение.круто очень
Самое внушительное, что Эпл продала за три финансовых квартала больше, чем за весь прошлый год.
Комментарий удален
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Чистая прибыль компании увеличилась на 93%.
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