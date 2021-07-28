Финансы
Nazigul Jusupova

Квартальная выручка Apple выросла на 36% и стала рекордной для компании Статьи редакции

Чистая прибыль компании увеличилась на 93%.

  • Выручка компании за апрель, май, июнь выросла до $81,43 млрд, в третьем квартале 2020 года она составляла $51,9 млрд, говорится в отчёте Apple.
  • Чистая прибыль составила $21,74 млрд по сравнению с $11,25 млрд за третий квартал 2020 года, прибыль на акцию выросла с $0,65 до $1,30.
  • Выручка от услуг выросла на 33% и составила $17,48 млрд против $16,33 млрд за аналогичный квартал 2020 года.
  • Выручка от прочих продуктов выросла на 40% и составила $8,76 млрд. В третьем квартале 2020 года показатель составлял $7,80 млрд.
  • Выручка от продажи iPhone выросла на 49,78% с $26,41 млрд до $39,57 млрд. Выручка от Mac выросла с $7 млрд до $8,24 млрд. Продажи от iPad принесли доход компании до $7,37 млрд, это на 12% больше выручки за аналогичный квартал 2020 года — $6,58 млрд.
  • Продажи Apple в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) выросли на 58% и составила $14,76 млрд. Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 33% — $35,87 млрд, в Европе — на 34% до $18,94 млрд, в Японии — на 30% до $6,46 млрд.
  • Капитализация Apple с начала 2021 года выросла на 10,6% и составляет $2,49 трлн.

#новости #apple

1410 просмотров
14 14 комментариев
9
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 14, "likes": 9, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 274526, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 28 Jul 2021 08:05:53 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Азиатский Таксист

16
Ответить

Для закладок

Азиатский
0

Хочу яблочный доширак

Ответить

Ulan Kamai

7

они на AirPods делают половину выручки всего Tesla, к сожалению 

Ответить

Radna

Ulan
2

А если говорить о прибыли то разница будет невероятной в пользу Apple.

Ответить

Yarro S

Radna
0

Какая у Apple рентабельность?

Ответить

Михаил

4

Ждём высеры Муртазина о том, что Apple уже не торт.

Ответить

Dmitriy Dorian

Михаил
0

Это всё отгрузка в каналы, мы же понимаем :))

Ответить

Radna

Dmitriy
3

Вы можете ненавидеть продукту Apple но надо признать что эффективность менеджмента компаний невероятная.

Ответить

Сергей Иванов

4

Чистая прибыль составила $21,74 млрд по сравнению с $11,25 млрд за третий квартал 2020 года, прибыль на акцию выросла с $0,65 до $1,30. Вот это продвижение.круто очень 

Ответить

Арина Робин

1

Аболденно сработала компания. Просто аплодисменты 

Ответить

German Times

0

Самое внушительное, что Эпл продала за три финансовых квартала больше, чем за весь прошлый год. 

Ответить

Комментарий удален

brusnyakalla5 allabrusn

0

Очень высокие отметки.Это Мега продвижение. Спасибо за новость

Ответить

IO

0

Грустно что это их стимулирует продолжать выпускать говно.

Ответить

cfhnfgvjgf

0

https://vc.ru/u/888653-cfhnfgvjgf/274547-fcbfghnfgvhf

fcbfghnfgvhf
https://www.ptg.org/network/members/profile?UserKey=0409a963-50fa-4f73-9bfb-dd22f03f56fehttps://www…
vc.ru
Ответить
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Приёмная
Михаил K.
Мошенники от Альфа-банка на заправке BP

26 июля заправлялся на заправке BP в Санкт-Петербурге на Малом В.О., 61. Около кассы ко мне подошел молодой человек с именем Иван на бейдже и предложил оформить бесплатную премиальную карту лояльности. Я согласился, после чего мы отошли к стойке в дальнем углу. Иван попросил паспорт и стал что-то оформлять в телефоне, попутно фотографируя паспорт…

27 27 комментариев
11
Финансы
Nazigul Jusupova
Квартальная выручка Apple выросла на 36% и стала рекордной для компании Статьи редакции

Чистая прибыль компании увеличилась на 93%.

14 14 комментариев
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Газпромбанк
«Газпромбанк» стал партнером новой российской экосистемы

Компания «Сеть партнерств» предложит клиентам подписку «Огонь», в которой собраны специальные предложения от компаний АСНА, IVI, «Ситилинк», а также компаний группы «Севергрупп» и группы «Газпром».

3 3 комментария
7
ITI Capital
Экономика ТикТок: считаем расходы и доходы популярного тиктокера

Почему тиктокеры так много зарабатывают? Как стать популярным? Сколько нужно вложить в свой проект, и сколько он может принести? Наши американские коллеги расспросили обо этом популярного тиктокера Snarky Marky, который недавно преодолел отметку в 4 млн. подписчиков.

2 2 комментария
7
Первая грузовая компания
IТ в логистике. Какую проблему могут решить современные сервисы

Почему в сегменте грузовых железнодорожных перевозок не хватает цифровых продуктов, которые могут сделать сложный логистический процесс наглядным и доступным для клиентов? Руководитель направления логистических проектов ПГК и участник команды разработчиков приложения «Мобильный репортер» Ольга Умнова на примере нашего сервиса по контролю качества…

0 Обсудить
Яндекс.Маркет
Гипермаркет «Ого!»: «С помощью экспресс-доставки мы увеличили продажи на 40%»

Мы запускаем новую рубрику, где наши партнеры делятся своим опытом работы с Яндекс.Маркетом. Елена Шкирдова, руководитель отдела маркетинга сети магазинов электроники и бытовой техники «Ого!», рассказывает, как экспресс-доставка помогла интернет-магазину увеличить продажи на 40%.

2 2 комментария
10
Дизайн
Логомашина
Концепт: рестайлинг магазина «Красное & Белое» от «Логомашины»

Привет, это команда «Логомашины». Про странный логотип магазина «Красное & Белое» в своё время не писал только ленивый, поэтому мы решили разработать для него альтернативную айдентику.

297 297 комментариев
170
Приёмная
Konstantin Konstantinov
Отсутствует электронный сертификат о вакцинации на Госуслугах

Не знаю, есть ли тут представители Госуслуг или Деп.здрава, или еще каких-либо футболящих меня ведомств, но хочется осветить проблему, с которой столкнулись 20% вакцинированных (по официальной версии).

58 58 комментариев
29
Офлайн
Маша Цепелева
Акции Activision Blizzard упали на 6%, а сотрудники объявили о забастовке после скандала о дискриминации в компании Статьи редакции

Работники требуют сделать равным найм, повышения и распределение зарплат сотрудников, вне зависимости от пола.

195 195 комментариев
19
Yota
Yota запускает проект Yota Гуру в постоянную работу

Yota завершила пилот проекта Yota Гуру и запускает его в постоянную работу. Yota Гуру – проект, который дает возможность опытным клиентам мобильного оператора получать вознаграждение за консультации по продуктам мобильного оператора.

0 Обсудить
5
Приёмная
Вика Вероятно
«Яндекс»: изменилась цена подписки, которую я оформляла по другим условиям

В ноябре 2018 года я оформила подписку на Яндекс по акции.

143 143 комментария
101
Больше статей
null