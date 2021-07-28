Мошенники от Альфа-банка на заправке BP

26 июля заправлялся на заправке BP в Санкт-Петербурге на Малом В.О., 61. Около кассы ко мне подошел молодой человек с именем Иван на бейдже и предложил оформить бесплатную премиальную карту лояльности. Я согласился, после чего мы отошли к стойке в дальнем углу. Иван попросил паспорт и стал что-то оформлять в телефоне, попутно фотографируя паспорт…