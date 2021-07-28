Судебные войны. Мастер стиля против мастера маникюра

Это эпическая судебная опера о годе битвы за то, чтобы доказать свою правоту судебной системе. Меня настолько впечатлила эта история, что я решил поделиться ею со всеми. Получился остросюжетный лонгрид (время чтения ~20-25 минут) в жанре юмористического судебного детектива и я был бы очень признателен за его распространение и вашу поддержку.