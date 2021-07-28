Финансы
Nazigul Jusupova

Microsoft отчиталась за второй квартал: выручка выросла на 21%, до $46,15 млрд, прибыль — на 47%, до $16,45 млрд Статьи редакции

Выручка облачной платформы Azure выросла на 51%.

  • Выручка Microsoft в четвёртом квартале финансового 2021 года выросла до $46,15 млрд. В аналогичный период 2020 года она составляла $38 млрд, говорится в отчёте компании.
  • Чистая прибыль компании за квартал выросла до $16,45 млрд или $2,17 на акцию. В аналогичный период 2020 года она составляла $11,2 млрд.
  • Выручка от облачной платформы Intelligent Cloud составила $17,4 млрд, от подразделения More Personal Computing — $14,1 млрд.
  • Выручка от коммерческих продуктов Windows и облачных сервисов, а также от коммерческих продуктов Office увеличилась на 20%, от Dynamics — на 33%, от поисковой рекламы — на 53%.
  • Выручка от серверных продуктов и облачных сервисов выросла на 34% за счёт роста доходов от Azure. Выручка последней выросла на 51%.
  • Выручка от LinkedIn увеличилась на 46% за счёт роста Marketing Solutions на 97%.

#новости #microsoft

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Alex Choy

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И Майкрософт не отстаёт от Apple. Только в отличие от Apple судя по всему главным драйвером являются корпоративные продажи, особенно Azure.

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keepomen

Alex
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Фактически все IT компании сейчас растут.

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