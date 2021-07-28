Delivery Club и «Яндекс.Еда» стали терять популярность в Москве, и растёт доля заказов из ресторанов — исследование Статьи редакции
Собственная доставка приоритетнее, так как с ней можно расширить ассортимент и больше заработать, рассказали рестораторы.
- Sberbank CIB в рамках исследования «Потребительский индекс Иванова» в июне 2021 года опросил 2300 человек из 164 городов России с населением выше 100 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ».
- Авторы исследования выяснили, что у Delivery Club, в том числе «Еда ВКонтакте» и ZakaZaka, в июне 2021 года еду заказывали 61% опрошенных москвичей, в то время как в июне 2020 года их было 69%, в декабре — 74%. У «Яндекс.Еды», с учётом «Яндекс.Go», показатели за год упали с 50% до 45%.
- Похожая ситуация и с данными по стране. Популярность Delivery Club упала с 59% в июне 2020 года до 55% в июне 2021 года. «Яндекс.Еды» — с 38% до 36% за аналогичный период.
- При этом, как показало исследование, растёт доля заказов напрямую из ресторанов. В Москве число заказчиков среди опрошенных вырос год к году с 36% до 47%. По всей России показатель вырос с 42% до 46% за аналогичный период.
- Аналитики Sberbank CIB связывают изменения со снижением промоакций и скидок со стороны агрегаторов доставки еды. Но сами компании считают, что их популярность растёт на фоне ограничений из-за Covid-19. По данным «Яндекс.Еды», увеличились показатели по самовывозу и заказы от двери ресторана.
- Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что рестораны запускают свою доставку, так как агрегаторы подняли цены на доставку, а крупные рестораны стараются сократить долю агрегаторов до 15–20% для ослабления зависимости от них.
- Представитель сети Prime Мария Лошкова отмечает, что многие начали ставить в приоритет свою доставку, так как до этого только на доставку уходило до 25% от всей выручки. Принципал фонда Phystech Ventures Анна Гишко считает, что так можно расширить ассортимент, обработать заказ в пиковое время и больше заработать при наличии спроса.
Сервисные сборы, динамическая цена доставки, мы ни за что не отвечаем и тд , разве это не логично?
Особенно прикольно, когда делевири дает тебе номер курьера, когда заказ опаздывает типа на, разбирайся сам где твой заказ) следующий этап будет предложение пойти самому забрать заказ
Андрей верно выше написал - почему мы должны звонить, общаться с курьером, который не всегда еще по-русски хорошо понимает?
С этими проблемами должна разбираться компания.
Очень раздражает ситуация с длительным ожиданием заказа, когда то курьера долго нет, а когда его находят, то долго делают заказ - это при том, что я живу недалеко от центра Москвы, где курьеры явно всегда есть.
Должна быть какая-то ответственность за длительное ожидание заказа - скидка, баллы, возврат денег за заказ. Но если говорить про скидку - не скидка 500₽ от 1500₽ на следующий заказ, а просто 500₽ без минимальной суммы заказа.
В этом плане у Кухни хорошо - дают баллы и ты тратишь их на следующий заказ. И у Додо пиццы - если за час не успевают, то дают промокод на следующий заказ без какой-либо минимальной стоимости, чтобы пришлось свои деньги тратить.
Окей, идея для бизнеса - агрегатор ресторанов со своей доставкой, никаких курьеров, никакой ответственности, чисто информационные услуги с минимальной комиссией и минимальными затратами. Сделать софт легко, поддерживать не сложно, монетизация прозрачная.
Зачем такой бизнес нужен клиентам если нет никакой ответственности, сервиса в виде оплаты, саппорта итд и прочими минимальными затратами? Зачем такой бизнес ресторанам, если с минимальными затратами такой агрегатор не сможет привлекать нормальный трафик, новых (а значит дорогих) клиентов итд? Если нет нормального продукта для клиентов и самих ресторанов (а хороший продукт требует затрат) Куча уже таких бесполезных витрин было.
ответственности нет у Деливери и Яндекса
оплату прикрутить несложно как и саппорт
как раз агрегатор и может привлекать трафик с минимальными затратами, потому что фактически это узкоспециализированный поисковик
Заказывая через агрегаторы, есть больше всего уверенности, что заказ придет такой, каким он должен быть. Заказывая напрямую у ресторана, можно вообще недополучить пару позиций; исключительно рассказываю личный опыт.Агрегаторы создают хоть какую нибудь дисциплину, которая мотивирует рестораны к стандартам качества обслуживания.
Глупости, сейчас рынок настолько конкурентен, что никакие агрегаторы не нужны, что бы соблюдать "хоть какую дисциплину"
Хорошие новости. Уверен это будет продолжаться, если они не поменяют свое отношение к клиентам.
Клиентоориентированность ресторанов обычно намного выше, чем у деливери и Яндекса. Тогда зачем их использовать?)
Ну как сказать…
Заприметил я в Директе рекламу одного ресторанчика с немецкими колбасками, начал пользоваться. Однажды в субботу захотел сделать заказ, но обратил внимание, что на сайте написано, что он работает до 21 часа (время было 20.50). Решил позвонить уточнить — оказалось, всё, «кухня закрыта» (хотя сайт «принимал заказы» и, по-видимому, если бы я не позвонил, то получил бы свой заказ на следующий день).
В итоге спасла Яндекс.Еда с её большим выбором ресторанов с колбасками, которые работают в субботу в 9 вечера. Всё это, кстати, при том, что заказ через приложение удобней, чем через сайт, то есть я ещё проявлял лояльность, когда заказывал напрямую.
Раз уж на то пошло, то я в одном случае перешёл от заказов напрямую в пиццерии к заказам через Яндекс.Еду — тупо удобней приложение и никаких изменений в «клиент-ориентированности» я не заметил.
Уровень сервиса драматически снижается, вот люди и возвращаются к тому, с чего начинали - прямые заказы. С доставкой от агрегаторов уж больно много сюрпризов, начисляемые баллы все сложнее потратить, промо все меньше. Ничего удивительного, что появилась такая динамика.
Хых, у меня в деливери было 9к баллов, но потратить я их нигде не могу, потом куда-то 5к баллов пропало и осталось сейчас около 4к. Но опять же, я не могу их потратить. Вопрос, зачем они нужны? 🤪
Это если у ресторана есть: нормальный сайт с сервисом оплаты, не говоря уже о приложении, свои нормальные курьеры (а небольшим ресторанам их в штате держать невыгодно на относительно небольшом кол-ве заказов и оплатой за простой, не говоря уже о том, что курьеры часто просто пропадают и не выходят на работу), есть вообще хоть какая-то программа лояльности, ну и наконец клиенту как минимум надо знать об этом ресторане, что он возит по нужному адресу и в нужное время (проблему этого знания и закрывает агрегатор). Клиент оч часто приходит именно в агрегатор, а не в конкретный ресторан и там выбирает то что нужно по тем или иным параметрам. Аналогично как покупатели приходят в ТЦ, а не в отдельные магазины, потому что ТЦ дают выбор, инфраструктуру и трафик по аналогии с агрегаторами,
Да потому что надоело.... Курьер разлил суп — никто компенсировать не будет, жри так. Курьер потерял заказ — ни за что не отвечаем, разбирайтесь сами. Принесли в заказе не то — разбирайтесь сами с рестораном, компенсировать ничего не будем...
Такая же участь ждёт и Яндекс.Маркет в скором времени, если не изменится отношение к покупателям.
Что за чушь? Всегда компенсируют, если разлили или не "потеряли" заказ
Такое ощущение, что тут в комментариях собрались те, кто о доставках еды что-то слышал, но никогда не пользовался.
яндекс маркет все ок пока, привезли не то - вернули деньги и возвращать не надо, ну это с мелочевкой
Да потому что шаурмечные заколебали! Если бы был фильтр, который их все отключал, сделать заказ стало бы намного легче, а так их пока пролистаешь все, уже и не хочется ничего.
смотря какие. есть чисто узбекские,там нормальный такой плов можно заказать
Какая же жиза, они еще и ставят огромные радиусы доставки, из-за чего в выдаче минимум 30 различных " *** кебаб 24"
Это в Питере, что ли?
Кажется, если вы заказываете еду из конкретного ресторана, значит можно найти эту еду поиском в приложении, не?
Да, особенно в центре, они и так на каждом перекрестке практически есть, так теперь еще и каждая шаверма интегрируется с деливери/ЯЕ
ахаха не удивительно, рестораны давно предлагают более выгодные скидки и акции напрямую.
А самое главное - при покупке в ресторане -
1) быстрее - курьера не надо искать,он есть в штате и повезет заказ на машине,а не велосипеде
2)можно оплатить по факту, курьеры с терминалами приезжают. Опоздал на 15 мин с горячим супом? А никакой оплаты, сорян. Пока.
А еще часто у курьера после лифта терминал сеть не ловит
Про оплату по факту - такое себе.
Сталкивался несколько раз в одной и той же сети ресторанов суши, когда делал заказ за 10-20 минут до окончания их работы, так они звонят и говорят, что я заказал уже поздно и не могу ли я им оплатить просто переводом, чтобы курьеру не пришлось ездить ко мне с терминалом и еще обратно его в их дарк китчен привозить, так как будет уже поздно.
Почему меня это должно волновать про то, как они будут делать по факту закрытия? Очень странная тема)
Но именно поэтому я больше за оплату онлайн. Заплатил и получил заказ, встретившись с курьером на 20-30 секунд у двери.
потому что начали ставить заоблачные цены на доставку
Не только стоимость доставки, если зайти на сайт ресторана и посмотреть цену, то она на 20-30% меньше чем в приложении. Плюс в ресторанах зачастую при заказе от определенной суммы доставка бесплатно, а в приложении извольте оплатить
опросил 2300 человек из 164 городов России
и на основании этого исследования сделали вывод, что число пользователей сервисов доставки в Москве снизилось с 69% до 61%?
Так себе достоверность информации
Советую изучить основы количественных исследований.
Так вот расскажите, какая в этом случае будет статистическая погрешность, коль скоро Вы в курсе.
Для того, чтобы понять предпочтения 100 млн людей в генеральной совокупности, с погрешностью в 5%, достаточно опросить 384 человека.
Для погрешности 3% достаточно опросить 1067 человек, а для 2% — 2401 человек.
Спорить можно только о репрезентативности выборки, но обычно это всё же гигиенический минимум для таких исследований. Для значений выше, выборка должна быть репрезентативна.
Ага, бесплатные непрошенные советики — жене можете давать, а не тем, кто вас о них не просил.
Из 2300 опрошенных человек из 164 городов России, на одну Москву должно приходиться не менее 1502 человек на каждый вариант ответа, при погрешности 5%.
В материале не указано, сколько из 2300 приходится на Москву.
Вот если у вас будет цифра опрошенных москвичей — можно говорить.
Да потому что охуели в края, кроме как для мака/кфс/бк эти доставки вообще не нужны, рестораны через свой сайт и скидки дают больше, и цены там без +30% за воздух, и меню как правило больше, да еще и доставку бесплатную сделают
Рестораны и их курьеры намного лучше относятся к заказам и клиентам, иными словами дорожат людьми которые у них заказывают. Яндекс и Deliveri не всегда могут порадовать такой клиентоориентированностью.
В моем городе есть круглосуточный ресторанчик. Ресторан осуществляет доставку сам. Доставка через деливери клаб это +30% к стоимости заказа. При этом доставка осуществляется все-равно самим рестораном. При этом в деливери клаб меню представлено не полностью, некоторых популярных позиций нет. И какой смысл заказывать через деливери клаб?
Насколько я знаю, в соглашении между деливери и рестораном запрещено ставить разную цену без учета акций
В отличие от Европы и Америки у нас доля сетевых ресторанов выше, и им выгоднее строить собственную доставку. Доля мелочи сокращается, поэтому агрегаторы и инвестируют в собственный онлайн.
Раньше пользовался и тем и тем, сейчас у себя в районе есть всё что я ем в шаговой доступности, экономлю на каждой доставке 150-300 руб., т.к. забираю сам + по пути разминаю простату тем самым, т.к. сидячая работа
Летом вообще не сезон из-за этого спад. Проще дойти прогуляться до ближайшего ресторана-кафе. Осенью уверен начнется рост.
Забавно читать комментарии, в которых люди злорадствуют, при этом говоря, что перестают пользоваться услугами агрегаторов, потому что там стало меньше скидок и промокодов, при этом возмущаются что сервис плохой)))
Фактически платят копейки за сервис, и возмущаются его качеством))
Ну как копейки. Я вот иногда обедаю в Маке. Обед на двоих либо 700 рублей, если прогуляться самому, либо 969, если заказать доставку. Рост цены на 40% почти. Только:
— прогуляться ещё и полезно;
— будешь есть свежую еду, а не через 20-30 минут её нахождения в рюкзаке курьера и остывания;
— ничего не прольётся, не просыпется и не смешается, горячее не остынет, а холодное не нагреется.
На одного вообще, стоимость заказа X2 может быть.
Насколько я понял вы платите за услугу 269 рублей или примерно 4 доллара, просто любопытства ради вы бы сами за такие деньги какого уровня качества оказали услугу?)
Какие копейки. 25%, которые могли уйти ресторану, которые делятся на все заказы. Платит всегда покупатель.
Спору нет, что платит клиент, суть моего поста в том, что клиент платит копейки, но возмущается качеством сервиса.
Не бывает хорошего сервиса за маленькие деньги.
Пока маленькие проценты падения. Хотелось бы, чтобы посильнее тряхнуло. Делайвери - постоянно растут цены и постоянно какие-то проблемы, едва ли не каждый заказ. То позиций не привезли из магазина если заказывать. Вообще отменили заказ без уведомлений, а ты сидишь ждешь, как дурак.
В итоге продукты заказываю в Пятерочке доставке или других маркетах, а еда в ДоДо напрямую или в местных кафе.
Со стороны ресторанов выгодно развивать свою доставку, только в том случае если:
1) сеть минимум 3-5 ресторанов
2) зона доставки до 8- 9 км в случае если хотим доставлять за 30 минут
3) создать свою инфраструктуру web+ app + колл центр + боты.
В этом случае можно выдержать сервис доставки и главное бизнес модель с операционной прибылью ( EBITDA) 14-16% Если ресторан фаст фуд\ кэжуал: Италия пан-азия с залом можно выйти на показатель 18-24%.
В ином случае, выгодней работать через агрегаторов, так как если проводить управленческий анализ, то в структуре затрат: маркетинг составляет в среднем от 8 до 15% а курьерская служба от 11% до 14% ( если показатель выше, тогда это "проблема".
Почему выгодней через агрегаторов, так их как комиссия ( в среднем 28-35% ) составляет те же затраты - реклама и курьеры. Но в этом случае нет надобности содержать штат.
НО, очень важно но, следующая проблема это продажи, а именно тот факт, что за частую, люди которые отвечают за продажи в ресторанах в агрегаторах не анализируют свое меню, не ведут аналитику, не следят за среднем чеком и т.д и т.п. Где средний чек один из самых важных параметров, на ряду с маржинальностью food cost'ом.
Курьеру агрегатора пофиг что он везёт, и в итогое клиент просто отказывается от ресторана. Я бы не назвал это выгодное сотрудничество.
@Nazigul Jusupova
Принципал фонда
Слабо по-русски написать «Директор фонда» или «глава фонда»?
Если запилят скидки не только на первый заказ, то агрегаторы снова свои шекели получат
Ну как получат, потеряют, все таки с каждой скидочки 25% или 300 руб на первый заказ они теряют бабки
А без скидочки они нахер не уперлись, имхо. Как по мне уж лучше хоть какую то копейку иметь, чем не иметь вообще
Самокат ждёт такая же участь. Лично я там заказываю 3-5 раз в месяц, пока есть промокоды. Как только промики уберут, то я перестану там заказывать, ибо в той же "Пятёрочке.Доставка" цены ниже. Ну или банально схожу сам в магазин, который находится в соседнем доме.
По мне так все эти компании изначально выбрали странный способ продвижения с помощью демпинга. Ну да, круто, все пойдут к вам. Временно, пока есть промокоды.
Но у деливери клаб много скидок
Мне у них каталог не нравится. Очень неудобное приложение, имхо
А платная доставка у Яндекса нравится?
Если в залупосрань заказывать, то платная. Я сейчас на ЮЗ Питера, тут бесплатно
Называй ресторан, я сейчас буду проверять.
Какой ресторан. Яндекс. Лавка
Я про Яндекс доставку говорю. По сравнению с деливери цены за доставку это +500 к заказу. А по поводу лавки.
Ну вот на маршала жукова, где я сейчас нахожусь минимальной корзины нет. С Колпино заказывать да, там 1к минималка
Ты сравниваешь деливери с Яндекс лавкой. Ты понимаешь, что это разные вещи? Закажи Макдак в деливери и Яндекс доставки. Потом охуевай от разнице в цене.
Конечно сравниваю. Это все доставка еды на дом. Какая принципиально разница, из магазина или рестика?
О, тогда у нас спор изначально с фундаментальным разногласием. Все равно, что спорить вращается ли земля вокруг Солнца или наоборот. Только один оппонент заявляет , что земля круглая(приплюснутая у полюсов), а другогг базис в том, что земля плоская и держится на черепахах.
Набрал несколько тысяч баллов, а потратить их некуда - "Поблизости нет ресторанов с акциями"
Заказывал в деливери, копились какие-то баллы, так и не воспользовался ими (можно было заказать что-то на них в заведениях с рейтингом около 4 из категории "это всё равно никто не закажет"). Перешёл на Яндекс после оформления подписки Яндекс плюс. Баллы оттуда я мог использовать на еду, заправки, фильмы, было здорово да еще и доставка стоила 49р. Не сервис, а мечта. А потом из заправок пропал кэшбэк, из большинства заведений в Еде тоже, доставка стала 169р. да и любимые рестораны исчезли из сервиса. Стал заказывать напрямую, сумма минимального заказа выше, но доставка бесплатно, ассортимент больше и сервис лучше. Понимал, что такие сладкие условия не навсегда, но все же разом срезать))
Все эти доставки типа Деливери и Яндекса, курьеры которых возят в этих ящиках помимо еды и свои потные одежды, ботинки, мочу и прочий скарб и бактерии — зло!
Доставки заведений больше заботятся о качестве еды и чтобы ее доставили в целости, сохранности и еще теплой. А яндекс и деливери таким похвастаться не всегда могут.
Или потому что одни кидают с условиями акций, а другие вводят сервисный сбор
Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что рестораны запускают свою доставку
Так своя доставка не мешает пользоваться агрегаторами, просто курьер будет от ресторана, агрегатор просто организует передачу заказа
Одно приложение всяко лучше, чем прыгать по нескольким
Поэтому непонятно в чем новость - рестораны стали отключаться от агрегаторов или люди намеренно заказывают в ресторане, когда он доступен и в агрегаторе или рестораны остались в агрегаторе, но курьеров используют своих
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