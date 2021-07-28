Delivery Club и «Яндекс.Еда» стали терять популярность в Москве, и растут заказы из ресторанов напрямую — исследование Статьи редакции
Собственная доставка приоритетнее, так как с ней можно расширить ассортимент и больше заработать, рассказали рестораторы.
- Sberbank CIB в рамках исследования «Потребительский индекс Иванова» в июне 2021 года опросил 2300 человек из 164 городов России с населением выше 100 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ».
- Авторы исследования выяснили, что у Delivery Club, в том числе «Еда ВКонтакте» и ZakaZaka, в июне 2021 года еду заказывали 61% опрошенных москвичей, в то время как в июне 2020 года их было 69%, в декабре — 74%. У «Яндекс.Еды», с учётом «Яндекс.Go», показатели за год упали с 50% до 45%.
- Похожая ситуация и с данными по стране. Популярность Delivery Club упала с 59% в июне 2020 года до 55% в июне 2021 года. «Яндекс.Еды» — с 38% до 36% за аналогичный период.
- При этом, как показало исследование, растут заказы напрямую из ресторанов. В Москве число заказчиков среди опрошенных вырос год к году с 36% до 47%. По всей России показатель вырос с 42% до 46% за аналогичный период.
- Аналитики Sberbank CIB связывают изменения со снижением промоакций и скидок со стороны агрегаторов доставки еды. Но сами компании считают, что их популярность растёт на фоне ограничений из-за Covid-19. По данным «Яндекс.Еды», увеличились показатели по самовывозу и заказы от двери ресторана.
- Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что рестораны запускают свою доставку, так как агрегаторы подняли цены на доставку, а крупные рестораны стараются сократить долю агрегаторов до 15–20% для ослабления зависимости от них.
- Представитель сети Prime Мария Лошкова отмечает, что многие начали ставить в приоритет свою доставку, так как до этого только на доставку уходило до 25% от всей выручки. Принципал фонда Phystech Ventures Анна Гишко считает, что так можно расширить ассортимент, обработать заказ в пиковое время и больше заработать при наличии спроса.
Сервисные сборы, динамическая цена доставки, мы ни за что не отвечаем и тд , разве это не логично?
Особенно прикольно, когда делевири дает тебе номер курьера, когда заказ опаздывает типа на, разбирайся сам где твой заказ) следующий этап будет предложение пойти самому забрать заказ
Хорошие новости. Уверен это будет продолжаться, если они не поменяют свое отношение к клиентам.
Клиентоориентированность ресторанов обычно намного выше, чем у деливери и Яндекса. Тогда зачем их использовать?)
Уровень сервиса драматически снижается, вот люди и возвращаются к тому, с чего начинали - прямые заказы. С доставкой от агрегаторов уж больно много сюрпризов, начисляемые баллы все сложнее потратить, промо все меньше. Ничего удивительного, что появилась такая динамика.
Да потому что шаурмечные заколебали! Если бы был фильтр, который их все отключал, сделать заказ стало бы намного легче, а так их пока пролистаешь все, уже и не хочется ничего.
смотря какие. есть чисто узбекские,там нормальный такой плов можно заказать
ахаха не удивительно, рестораны давно предлагают более выгодные скидки и акции напрямую.
А самое главное - при покупке в ресторане -
1) быстрее - курьера не надо искать,он есть в штате и повезет заказ на машине,а не велосипеде
2)можно оплатить по факту, курьеры с терминалами приезжают. Опоздал на 15 мин с горячим супом? А никакой оплаты, сорян. Пока.
Да потому что надоело.... Курьер разлил суп — никто компенсировать не будет, жри так. Курьер потерял заказ — ни за что не отвечаем, разбирайтесь сами. Принесли в заказе не то — разбирайтесь сами с рестораном, компенсировать ничего не будем...
Такая же участь ждёт и Яндекс.Маркет в скором времени, если не изменится отношение к покупателям.
В отличие от Европы и Америки у нас доля сетевых ресторанов выше, и им выгоднее строить собственную доставку. Доля мелочи сокращается, поэтому агрегаторы и инвестируют в собственный онлайн.
опросил 2300 человек из 164 городов России
и на основании этого исследования сделали вывод, что число пользователей сервисов доставки в Москве снизилось с 69% до 61%?
Так себе достоверность информации
Если запилят скидки не только на первый заказ, то агрегаторы снова свои шекели получат
Ну как получат, потеряют, все таки с каждой скидочки 25% или 300 руб на первый заказ они теряют бабки
А без скидочки они нахер не уперлись, имхо. Как по мне уж лучше хоть какую то копейку иметь, чем не иметь вообще
Самокат ждёт такая же участь. Лично я там заказываю 3-5 раз в месяц, пока есть промокоды. Как только промики уберут, то я перестану там заказывать, ибо в той же "Пятёрочке.Доставка" цены ниже. Ну или банально схожу сам в магазин, который находится в соседнем доме.
По мне так все эти компании изначально выбрали странный способ продвижения с помощью демпинга. Ну да, круто, все пойдут к вам. Временно, пока есть промокоды.
Но у деливери клаб много скидок
В моем городе есть круглосуточный ресторанчик. Ресторан осуществляет доставку сам. Доставка через деливери клаб это +30% к стоимости заказа. При этом доставка осуществляется все-равно самим рестораном. При этом в деливери клаб меню представлено не полностью, некоторых популярных позиций нет. И какой смысл заказывать через деливери клаб?
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