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Финансы
Евгения Евсеева

Отчёт «Яндекса» за квартал: нерекламные сервисы второй квартал приносят больше половины выручки Статьи редакции

Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года.

12 12 комментариев
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Общая выручка «Яндекса» во втором квартале выросла на 70% год к году и составила 81,4 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла на 34% и составила 1 млрд рублей.

Доля нерекламной выручки второй квартал подряд превысила долю рекламной и составила 51%. Выручка от рекламы за вычетом вознаграждения партнёрам за квартал выросла на 48% и составила 33,4 млрд рублей.

  • Общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» за квартал увеличился на 144% и составил 26,7 млрд рублей. GMV всего сегмента электронной коммерции (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.Еде») вырос на 155% и достиг 35,1 млрд рублей.
  • Количество активных покупателей на «Маркете» выросло на 78% год к году и достигло 7,1 млн.
  • Выручка «Медиасервисов» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс») выросла на 141% и составила 4,1 млрд рублей. Количество подписчиков «Плюса» выросло на 128% — до 9 млн.
  • Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Объявления») — выручка увеличилась на 125%, до 2 млрд рублей.
  • Дневная аудитория «Дзена» выросла на 19% год к году и составила 19,2 млн пользователей. Доля времени, которое пользователи тратят на просмотр видео, составляет примерно 28% от их общего времени на сервисе.
  • Сегмент «Такси» (включает «Яндекс Go» и Uber, логистические и другие b2b-сервисы, «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку») — выручка выросла на 114%, до 28,1 млрд рублей. Количество поездок на такси за исключением «Доставки» выросло на 104%.
  • «Драйв» четвёртый квартал подряд показывает прибыль по скорректированному показателю EBITDA: она достигла 195 млн рублей, отметили в компании.

Доля компании на российском поисковом рынке в первом квартале 2021 года составила в среднем 59,7% против 59,6% годом ранее. Доля поисковых запросов на Android-устройствах составила 59,5%, на мобильные устройства во втором квартале пришлось 63,3% поисковых запросов в «Яндексе».

#новость #яндекс #отчётность

12 12 комментариев
10
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12 комментариев
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Алекс

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У Драйва прибыль есть, а процесс регистрации худший из каршерингов. Больше недели не проходит регистрация - то нужно переделать фото паспорта, то сообщение об успешной регистрации есть, а кнопка "поехали" не работает.
Поддержка не помогает, срок обращения истёк еще вчера. 
Если такой сервис не поправить, каршеринг неприбыльным станет - конкуренты-то свои сервисы развивают

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Иван Шеметов

0

Плюс приносит больше полтора миллиарда? 

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Вася Пражкин

Иван
0

У Яндекса - хороший такой Плюс. А у юзеров - Минус.

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Люц Шнайдер

0

Мои копеечки с семейного Плюса тоже где-то там.

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 Anatoly Bereznyak

0

Каршеринг видимо умрет.
Операционки много, а денег — нет.

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Radna

0

«Драйв» четвёртый квартал подряд показывает прибыль по скорректированному показателю EBITDA: она достигла 195 млн рублей, отметили в компании. ?

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Ярослав

0

все адблок поставили 

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Люц Шнайдер

Ярослав
0

Ты хоть новость читал? Выручка от рекламы г/г выросла на 47%. О каком адблоке речь?

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Руслан Абушаев

0

Круто че)

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 Anatoly Bereznyak

0

 Доля поисковых запросов на Android-устройствах составила 59,5%, на мобильные устройства во втором квартале пришлось 63,3% поисковых запросов в «Яндексе»

Было бы интересно узнать источник. Верится с трудом.

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Evgeny Afanasev

0

А чего там за источник брать ? Из хеддеров запроса вытаскивают ОС и считают

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Амбиент Музыкантов

0

Ну да, одна прибыль, и посещаемость растёт всюду, и вообще всё прекрасно. Развесистая лапша на уши инвесторов.

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