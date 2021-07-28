Отчёт «Яндекса» за квартал: нерекламные сервисы второй квартал приносят больше половины выручки Статьи редакции
Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года.
Общая выручка «Яндекса» во втором квартале выросла на 70% год к году и составила 81,4 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла на 34% и составила 1 млрд рублей.
Доля нерекламной выручки второй квартал подряд превысила долю рекламной и составила 51%. Выручка от рекламы за вычетом вознаграждения партнёрам за квартал выросла на 48% и составила 33,4 млрд рублей.
- Общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» за квартал увеличился на 144% и составил 26,7 млрд рублей. GMV всего сегмента электронной коммерции (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.Еде») вырос на 155% и достиг 35,1 млрд рублей.
- Количество активных покупателей на «Маркете» выросло на 78% год к году и достигло 7,1 млн.
- Выручка «Медиасервисов» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс») выросла на 141% и составила 4,1 млрд рублей. Количество подписчиков «Плюса» выросло на 128% — до 9 млн.
- Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Объявления») — выручка увеличилась на 125%, до 2 млрд рублей.
- Дневная аудитория «Дзена» выросла на 19% год к году и составила 19,2 млн пользователей. Доля времени, которое пользователи тратят на просмотр видео, составляет примерно 28% от их общего времени на сервисе.
- Сегмент «Такси» (включает «Яндекс Go» и Uber, логистические и другие b2b-сервисы, «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку») — выручка выросла на 114%, до 28,1 млрд рублей. Количество поездок на такси за исключением «Доставки» выросло на 104%.
- «Драйв» четвёртый квартал подряд показывает прибыль по скорректированному показателю EBITDA: она достигла 195 млн рублей, отметили в компании.
Доля компании на российском поисковом рынке в первом квартале 2021 года составила в среднем 59,7% против 59,6% годом ранее. Доля поисковых запросов на Android-устройствах составила 59,5%, на мобильные устройства во втором квартале пришлось 63,3% поисковых запросов в «Яндексе».
У Драйва прибыль есть, а процесс регистрации худший из каршерингов. Больше недели не проходит регистрация - то нужно переделать фото паспорта, то сообщение об успешной регистрации есть, а кнопка "поехали" не работает.
Поддержка не помогает, срок обращения истёк еще вчера.
Если такой сервис не поправить, каршеринг неприбыльным станет - конкуренты-то свои сервисы развивают
Плюс приносит больше полтора миллиарда?
Каршеринг видимо умрет.
Операционки много, а денег — нет.
все адблок поставили
Ты хоть новость читал? Выручка от рекламы г/г выросла на 47%. О каком адблоке речь?
Доля поисковых запросов на Android-устройствах составила 59,5%, на мобильные устройства во втором квартале пришлось 63,3% поисковых запросов в «Яндексе»
Было бы интересно узнать источник. Верится с трудом.
А чего там за источник брать ? Из хеддеров запроса вытаскивают ОС и считают
Ну да, одна прибыль, и посещаемость растёт всюду, и вообще всё прекрасно. Развесистая лапша на уши инвесторов.
Теперь вместе с жалобой на авторский контент по DMCA компания будет отправлять предложение о бесплатной юридической помощи.
Генеральный директор назвал предыдущее публичное заявление компании «бестактным», отметив, что руководство будет решать проблему и добиваться безопасной рабочей среды для всех сотрудников.
Всем привет, я Александр Богдан, CEO Добрый Кофе, расскажу:
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Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года.
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