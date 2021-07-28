Количество подписчиков достигло 365 млн в месяц — но рост оказался меньше ожидаемого из-за пандемии.

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Во втором квартале 2021 года Spotify пользовались 365 млн человек в месяц (на 22% больше год к году). Это оказалось меньше прогнозов компании. Из них 165 млн человек — с платной подпиской (на 20% больше год к году).

«Covid-19 продолжал оказывать давление на нашу работу, и в некоторых странах мы приостанавливали маркетинговые кампании из-за пандемии», — прокомментировали в компании результаты работы.

Количество платных подписчиков соответствует планам. В компании связывают это с успешными рекламными акциями совместно с Samsung, Microsoft Gamepass, студией Epic Games и её игрой Fortnite, Paypal и Vivo.

Количество пользователей сервиса по регионам Spotify

Выручка Spotify во втором квартале выросла на 23% год к году и составила €2,33 млрд. Чистая прибыль — €12 млн, это меньше, чем в первом квартале (€14 млн), но больше год к году. Второй квартал 2020 года закончился с убытком в €167 млн.

Основные финансовые показатели Spotify

Выручка от рекламы выросла на 110% год к году до €275 млн, в том числе из-за роста продаж в подкастах.

Через собственный сервис размещения рекламы Spotify Audience Network, запущенный в США в апреле, количество монетизируемых подкастов увеличилось почти в три раза, цена за тысячу показов выросла в два раза. С 1 июля сервис стал доступен в Австралии, Канаде и Великобритании.

В конце года компания планирует полный запуск приложения Spotify Greenroom, где пользователи могут создать или присоединиться к аудиокомнатам, а потом превратить свой разговор в подкаст. Акцент в приложении хотят сделать на темы про спорт, поп-культуру, музыку и развлечения.