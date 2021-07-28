Отчёт Spotify за квартал: выручка от рекламы выросла на 110%, до €275 млн — за счёт подкастов Статьи редакции
Количество подписчиков достигло 365 млн в месяц — но рост оказался меньше ожидаемого из-за пандемии.
Во втором квартале 2021 года Spotify пользовались 365 млн человек в месяц (на 22% больше год к году). Это оказалось меньше прогнозов компании. Из них 165 млн человек — с платной подпиской (на 20% больше год к году).
«Covid-19 продолжал оказывать давление на нашу работу, и в некоторых странах мы приостанавливали маркетинговые кампании из-за пандемии», — прокомментировали в компании результаты работы.
Количество платных подписчиков соответствует планам. В компании связывают это с успешными рекламными акциями совместно с Samsung, Microsoft Gamepass, студией Epic Games и её игрой Fortnite, Paypal и Vivo.
Выручка Spotify во втором квартале выросла на 23% год к году и составила €2,33 млрд. Чистая прибыль — €12 млн, это меньше, чем в первом квартале (€14 млн), но больше год к году. Второй квартал 2020 года закончился с убытком в €167 млн.
Выручка от рекламы выросла на 110% год к году до €275 млн, в том числе из-за роста продаж в подкастах.
Через собственный сервис размещения рекламы Spotify Audience Network, запущенный в США в апреле, количество монетизируемых подкастов увеличилось почти в три раза, цена за тысячу показов выросла в два раза. С 1 июля сервис стал доступен в Австралии, Канаде и Великобритании.
В конце года компания планирует полный запуск приложения Spotify Greenroom, где пользователи могут создать или присоединиться к аудиокомнатам, а потом превратить свой разговор в подкаст. Акцент в приложении хотят сделать на темы про спорт, поп-культуру, музыку и развлечения.
На конец второго квартала в Spotify работали 7 085 человек.
Как музыка влияет на пандемию?
Люди сидели на локдауне и не ходили/ездили никуда. Много людей слушает музыку только в поездках или на прогулке.
Тоже не понял. Во время локдауна как раз дома сидишь и смотришь видео, слушаешь музыку...
Единственное что пришло на ум - что рекламы стало меньше потому что у людей стало меньше денег покупать... Хотя, в русском Spotify я не встречал рекламу товаров - банки, шоу ТНТ, онлайн-кинотеатры...
Выручка выросла, а акции неслабо так обвалились, вот где логика
Логика всегда одна в современном мире «инвесторов», если компания дико зарабатывает, то ей будет сложно еще сильно вырасти, а значит уже в длинную не встанешь нормально, цена на хаях уже типа, на этом фоне акции нужно остудить/обвалить и тогда уже закупать.
Всем очевидно что она будет пару лет расти,иначе бы акуии столько не стоили
Что Яндекс музыка(в другой новости} что spotify не вижу смысла в этих приложениях....я из прошлого походу 😀😀
К сожалению, для современного поколения смысл их существования колоссальный. Сейчас люди перестали сами принимать решения о том, что им нравится, мейнстрим в зените, на качество всем насрать. Идеальное время для эполмьюзик, спотифая и т.п.
А при чем тут принятие самостоятельных решений и музыкальные сервисы?)
Как минимум музыкальный сервис типо Spotify или Apple Music очень удобны.
Или вы до сих пор скачиваете треки в память телефона, плеера?)
Что значит перерестали сами принимать решения? Я в спотифай своих любимых исполнителей вбил, он мне по вкксам подбирает других, чаще довольно удачно. Я кучу хорошей музыки без него бы не послушал никогда. Что касается качества - я когда-то слышал разницу между мр3 256 и loseless, сейчас не слышу вообще, никак. И сомневаюсь что большинство людей за 25-30 этот тест пройдет.
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Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года.
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