Компания сооснователя Tesla по переработке аккумуляторов Redwood Materials привлекла $700 млн Статьи редакции
Оценка стартапа выросла до $3,7 млрд, рассказали источники Forbes.
- Redwood Materials привлекла $700 млн от Goldman Sachs, совета по инвестициям Канадской пенсионной программы, фонда Amazon Climate Pledge и других, сообщает американский Forbes.
- Деньги пойдут на увеличение производственных мощностей в три раза, строительство нового завода и найм более 500 рабочих.
- Оценка компании выросла до $3,7 млрд, пишет Forbes со ссылкой на близкого к сделке источника.
- Компания перерабатывает аккумуляторы, чтобы получить литий, кобальт, никель и другие металлы для повторного использования в батареях электромобилей. Redwood может предоставить металлы по более низкой цене, чем при обычной добыче, рассказал гендиректор компании Forbes.
- Redwood Materials запустил в 2017 году сооснователь и бывший технический директор Tesla Джеффри Брайан Страубел. Помимо $700 млн компания привлекла $42 млн c 2017 года. В 2020 году завод переработал 10 тысяч тонн лома от Panasonic, Envision AESC и Amazon.
- Компания планирует увеличить объём переработки в два раза после соглашений с крупнейшим в Северной Америке предприятием по переработке отходов ERI и производителем электрических автобусов Proterra.
Интересно, отрицатели существования переработки батарей и под этим постом будут писать что батареи невозможно переработать и их закапывают в землю?
Ковид показал какое количество дебилов среди нас шифруются под нормальных.
Защитники пердячих вонючих ДВС, вычёркивайте из методичек пункт про то, что аккумуляторы не перерабатывают.
Компания перерабатывает аккумуляторы, чтобы получить литий, кобальт, никель и другие металлы для повторного использования
Мы тоже в детстве этим занимались.
А я думал основной заработок компании это переработка электроники, а так очень странно, что не рассказывают как перерабатывают батареи
Хорошая новость. Думаю, цены на электромобили Тесла будут доступны для среднего населения тоже. Китайцам хана!
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Компания первой запустила производство «гибридов», но с тех пор отстала от конкурентов.
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