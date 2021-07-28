Жизнь IT-инженера в Эстонии: тотальная русскоязычность, прекрасная экология и разрешенный огнестрел

Эстония не попадает в топы стран для эмиграции или в рейтинги самых счастливых государств мира. Но в этой стране больше тысячи стартапов, семь единорогов и очень комфортные условия жизни для иммигрантов из России. Подробнее про это расскажет Илья, python-разработчик, который в 2019 году переехал с супругой в Таллин. Он поделится, откуда здесь…