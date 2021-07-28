Финансы
Маша Цепелева

Компания сооснователя Tesla по переработке аккумуляторов Redwood Materials привлекла $700 млн Статьи редакции

Оценка стартапа выросла до $3,7 млрд, рассказали источники Forbes.

  • Redwood Materials привлекла $700 млн от Goldman Sachs, совета по инвестициям Канадской пенсионной программы, фонда Amazon Climate Pledge и других, сообщает американский Forbes.
  • Деньги пойдут на увеличение производственных мощностей в три раза, строительство нового завода и найм более 500 рабочих.
  • Оценка компании выросла до $3,7 млрд, пишет Forbes со ссылкой на близкого к сделке источника.
  • Компания перерабатывает аккумуляторы, чтобы получить литий, кобальт, никель и другие металлы для повторного использования в батареях электромобилей. Redwood может предоставить металлы по более низкой цене, чем при обычной добыче, рассказал гендиректор компании Forbes.
  • Redwood Materials запустил в 2017 году сооснователь и бывший технический директор Tesla Джеффри Брайан Страубел. Помимо $700 млн компания привлекла $42 млн c 2017 года. В 2020 году завод переработал 10 тысяч тонн лома от Panasonic, Envision AESC и Amazon.
  • Компания планирует увеличить объём переработки в два раза после соглашений с крупнейшим в Северной Америке предприятием по переработке отходов ERI и производителем электрических автобусов Proterra.

#новость #redwoodmaterials

718 просмотров
11 11 комментариев
6
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["redwoodmaterials","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 11, "likes": 6, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 274878, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 28 Jul 2021 19:53:50 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexandre Svergoun

4

Интересно,  отрицатели существования переработки батарей и под этим постом будут писать что батареи невозможно переработать и их закапывают в землю?

Ответить

new_comment

Alexandre
3

Эту байку распространил какой-то блогер.

Ответить

Александр Якунин

Alexandre
0

Ковид показал какое количество дебилов среди нас шифруются под нормальных.

Ответить

new_comment

3

Защитники пердячих вонючих ДВС, вычёркивайте из методичек пункт про то, что аккумуляторы не перерабатывают.

Ответить

Отродясь не было

2

Компания перерабатывает аккумуляторы, чтобы получить литий, кобальт, никель и другие металлы для повторного использования

Мы тоже в детстве этим занимались.

Ответить

Илья Попов

Отродясь
0

Хорошее было время. Это картинка у меня вызвал ностальгию.👍

Ответить

Передовой фонарь

Отродясь
0

А уж повторная переработка свинца в банках из-под тушёнки... 

Ответить

Влад Борщ

Отродясь
0

Вот ты смеёшься смеёшься, а если бы детское хобби не забросил, то сейчас бы в тебя инвестировали 700кк$))

Ответить

Иван Шеметов

1

А я думал основной заработок компании это переработка электроники, а так очень странно, что не рассказывают как перерабатывают батареи

Ответить

Илья Попов

Иван
0

Наверное и не расскажут.

Ответить

Илья Попов

0

Хорошая новость. Думаю, цены на электромобили Тесла будут доступны для среднего населения тоже. Китайцам хана!

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Транспорт
Маша Цепелева
Porsche купила долю в немецком стартапе по разработке ракет-носителей Isar Aerospace Статьи редакции
Рендер ракеты-носителя Isar Aerospace
13 13 комментариев
9
Еда
Маша Цепелева
McDonald’s увеличила продажи в США на 25,9% благодаря рекламной кампании с корейской группой BTS Статьи редакции

Чистая прибыль в мире выросла в четыре раза за год из-за ослабления ограничений на фоне пандемии.

21 21 комментарий
12
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
DTF
Toyota препятствует переходу на электромобили в Конгрессе США и других странах — NYT Статьи редакции

Компания первой запустила производство «гибридов», но с тех пор отстала от конкурентов.

290 290 комментариев
29
СберЗвук
Как мурчание котиков принесло СберЗвуку 6М охвата, или Почему опросы — классный инструмент для PR

Привет, я Оля Соркина, PR аудиосервиса СберЗвук. Я расскажу, что будет, если объединить SMM-календарь, воображение и дату.

0 Обсудить
6
Открытие Брокер
Клиенты «Открытие Брокер» могут получить статус квалифицированного инвестора в личном кабинете и мобильном приложении

«Открытие Брокер» значительно упростил процедуру присвоения статуса квалифицированного инвестора для своих клиентов. Теперь его можно получить в личном кабинете на сайте и мобильном приложении «Открытие Брокер» в несколько кликов. Новый функционал позволит инвесторам не тратить время на поездку в офис для подачи документов и пользоваться всеми…

0 Обсудить
0
Истории
Tatiana Chernyshova
«Бросил вызов Nike Air Jordan за мировое господство в кроссовках»: как Канье Уэст шёл к своему миллиарду Статьи редакции

Канье Уэст много лет настаивал на том, что он миллиардер, но Forbes признал за ним этот статус только в апреле 2020 года. В 2021-м журнал оценил состояние 44-летнего рэпера в $1,8 млрд

Канье Уэст Architecturaldigest
7 7 комментариев
17
Альфа-Банк
Как (и зачем) мы полностью переделали интернет-банк. Опыт Альфа-Банка
18 18 комментариев
10
Миграция
Дарья Шуруева
Жизнь IT-инженера в Эстонии: тотальная русскоязычность, прекрасная экология и разрешенный огнестрел

Эстония не попадает в топы стран для эмиграции или в рейтинги самых счастливых государств мира. Но в этой стране больше тысячи стартапов, семь единорогов и очень комфортные условия жизни для иммигрантов из России. Подробнее про это расскажет Илья, python-разработчик, который в 2019 году переехал с супругой в Таллин. Он поделится, откуда здесь…

Первое фото в Таллине после приезда, 18 ноября
7 7 комментариев
14
Истории
Альберт Хабибрахимов
Что происходит в Китае: партия ограничивает b2c-сервисы без оглядки на их потери, потому что они перестали быть важными Статьи редакции

Лидеры онлайн-торговли, такси, обучения и доставки стали монополистами, мешают развитию технологий и ущемляют конкурентов и своих пользователей — теперь страну интересуют более сложные сферы. И такие компании оказались стабильнее всех во время паники.

Associated Press
52 52 комментария
56
Личный опыт
Роман Рабочий
Нет смысла тягаться с крупным конкурентом, «вдохновившимся» вашим стартапом? Это не так — рассказываю на личном опыте

Привет, меня зовут Роман Рабочий. Три месяца назад я опубликовал здесь статью про свой стартап — секретаря Машу. А спустя два месяца после запуска Маши вышла копия от одного крупного банка. И вчера эстафету перенял известный сотовый оператор. Рассказываю обо всем по порядку.

274 274 комментария
206
ВКонтакте
Как моё сообщество заработало 1,7 млн рублей на VK Donut

Больше шести лет назад Феликс Зинатуллин основал сервис таргетированной рекламы Церебро Таргет и запустил его сообщество ВКонтакте. Теперь там больше 200 тысяч маркетологов и предпринимателей. За год на донатах через VK Donut паблик заработал 1,7 млн рублей. Вот как это вышло.

Феликс Зинатуллин
32 32 комментария
16
Больше статей
null