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Финансы
Евгения Евсеева

Отчёт Mail.ru Group за квартал: треть выручки приходится игры, растёт выручка от учебных сервисов Статьи редакции

Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года на Лондонской бирже.

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Совокупная сегментная выручка компании за квартал выросла на 17,4% год к году и составила 29,9 млрд рублей. Совокупный сегментный показатель EBITDA компании составил 6,6 млрд рублей.

Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 33,2% год к году и составила 2,3 млрд рублей.

Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 2,1 млрд рублей против 1,2 млрд рублей чистой прибыли во втором квартале 2020 года. В том числе:

  • СП со «Сбером» в сфере транспорта и еды — 3,9 млрд рублей против 1,8 млрд рублей во втором квартале 2020 года.
  • СП с «AliExpress Россия» — 489 млн рублей против 288 млн рублей в втором квартале 2020 года.
  • Образовательная платформа «Учи.ру» — 46 млн рублей.

Выручка от рекламы во втором квартале 2021 года выросла на 38,8% год к году — до 11,2 млрд рублей. Выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов снизилась на 2,3%, до 4,4 млрд рублей. Прочая выручка выросла на 62,5%, до 2,6 млрд рублей.

Игровая выручка от My.Games увеличилась на 1% год к году, до 11,1 млрд рублей. На игровое направление пришлось 37% выручки.

Выручка от образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains увеличилась на 87,8% — до 2,2 млрд рублей. По итогам года в компании ожидают выручку от направления в 9 млрд рублей.

Показатели по сервисам

  • Количество сервисов VK Mini Apps увеличилось во втором квартале на 74%, превысив 29 тысяч. Ежемесячная аудитория в июне выросла на 28%, до 38,4 млн пользователей. Наиболее часто используемые мини-приложения — AliExpress, «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «Объявления ВКонтакте», «Здоровье ВКонтакте» и VK Работа. Их месячная аудитория превышает 1 млн пользователей.
  • Выручка «Юлы» выросла на 64% — до 931 млн рублей благодаря растущим b2b-продажам. Месячная активная аудитория в июне выросла на 15% год к году до 31 млн пользователей.
  • Выручка сервиса доставки еды Delivery Club (входит в СП со «Сбером») увеличилась на 42% год к году, до 3,6 млрд рублей. Число заказов выросло на 30%, до 20,8 млн.
  • Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (в СП со «Сбером») доставил 15,6 млн заказов за квартал — в 4,3 раза раза больше, чем годом ранее. Выручка увеличилась в 3,9 раза — до 8 млрд рублей.


#новость #mailrugroup #отчётность

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Dima

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убыток компании ... составил 2,1 млрд рублей против 1,2 млрд рублей чистой прибыли во втором квартале 2020 г.

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Денис Николаев

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Ракеты не будет?

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Dima

Денис
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Такое ощущение, что когда сбер их окончально выдоит, они ему и продадутся.

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