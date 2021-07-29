Отчёт Mail.ru Group за квартал: треть выручки приходится игры, растёт выручка от учебных сервисов Статьи редакции
Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года на Лондонской бирже.
Совокупная сегментная выручка компании за квартал выросла на 17,4% год к году и составила 29,9 млрд рублей. Совокупный сегментный показатель EBITDA компании составил 6,6 млрд рублей.
Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 33,2% год к году и составила 2,3 млрд рублей.
Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 2,1 млрд рублей против 1,2 млрд рублей чистой прибыли во втором квартале 2020 года. В том числе:
- СП со «Сбером» в сфере транспорта и еды — 3,9 млрд рублей против 1,8 млрд рублей во втором квартале 2020 года.
- СП с «AliExpress Россия» — 489 млн рублей против 288 млн рублей в втором квартале 2020 года.
- Образовательная платформа «Учи.ру» — 46 млн рублей.
Выручка от рекламы во втором квартале 2021 года выросла на 38,8% год к году — до 11,2 млрд рублей. Выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов снизилась на 2,3%, до 4,4 млрд рублей. Прочая выручка выросла на 62,5%, до 2,6 млрд рублей.
Игровая выручка от My.Games увеличилась на 1% год к году, до 11,1 млрд рублей. На игровое направление пришлось 37% выручки.
Выручка от образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains увеличилась на 87,8% — до 2,2 млрд рублей. По итогам года в компании ожидают выручку от направления в 9 млрд рублей.
Показатели по сервисам
- Количество сервисов VK Mini Apps увеличилось во втором квартале на 74%, превысив 29 тысяч. Ежемесячная аудитория в июне выросла на 28%, до 38,4 млн пользователей. Наиболее часто используемые мини-приложения — AliExpress, «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «Объявления ВКонтакте», «Здоровье ВКонтакте» и VK Работа. Их месячная аудитория превышает 1 млн пользователей.
- Выручка «Юлы» выросла на 64% — до 931 млн рублей благодаря растущим b2b-продажам. Месячная активная аудитория в июне выросла на 15% год к году до 31 млн пользователей.
- Выручка сервиса доставки еды Delivery Club (входит в СП со «Сбером») увеличилась на 42% год к году, до 3,6 млрд рублей. Число заказов выросло на 30%, до 20,8 млн.
- Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (в СП со «Сбером») доставил 15,6 млн заказов за квартал — в 4,3 раза раза больше, чем годом ранее. Выручка увеличилась в 3,9 раза — до 8 млрд рублей.
убыток компании ... составил 2,1 млрд рублей против 1,2 млрд рублей чистой прибыли во втором квартале 2020 г.
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