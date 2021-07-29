Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года на Лондонской бирже.

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Совокупная сегментная выручка компании за квартал выросла на 17,4% год к году и составила 29,9 млрд рублей. Совокупный сегментный показатель EBITDA компании составил 6,6 млрд рублей.

Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 33,2% год к году и составила 2,3 млрд рублей.

Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 2,1 млрд рублей против 1,2 млрд рублей чистой прибыли во втором квартале 2020 года. В том числе:

СП со «Сбером» в сфере транспорта и еды — 3,9 млрд рублей против 1,8 млрд рублей во втором квартале 2020 года.

СП с «AliExpress Россия» — 489 млн рублей против 288 млн рублей в втором квартале 2020 года.

Образовательная платформа «Учи.ру» — 46 млн рублей.



Выручка от рекламы во втором квартале 2021 года выросла на 38,8% год к году — до 11,2 млрд рублей. Выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов снизилась на 2,3%, до 4,4 млрд рублей. Прочая выручка выросла на 62,5%, до 2,6 млрд рублей.

Игровая выручка от My.Games увеличилась на 1% год к году, до 11,1 млрд рублей. На игровое направление пришлось 37% выручки.

Выручка от образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains увеличилась на 87,8% — до 2,2 млрд рублей. По итогам года в компании ожидают выручку от направления в 9 млрд рублей.

Показатели по сервисам