Отчёт Mail.ru Group за квартал: треть выручки приходится на игры, растёт выручка от учебных сервисов Статьи редакции
Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года на Лондонской бирже.
Совокупная сегментная выручка компании за квартал выросла на 17,4% год к году и составила 29,9 млрд рублей. Совокупный сегментный показатель EBITDA компании составил 6,6 млрд рублей.
Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 33,2% год к году и составила 2,3 млрд рублей.
Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 2,1 млрд рублей против 1,2 млрд рублей чистой прибыли во втором квартале 2020 года. В том числе:
- СП со «Сбером» в сфере транспорта и еды — 3,9 млрд рублей против 1,8 млрд рублей во втором квартале 2020 года.
- СП с «AliExpress Россия» — 489 млн рублей против 288 млн рублей в втором квартале 2020 года.
- Образовательная платформа «Учи.ру» — 46 млн рублей.
Выручка от рекламы во втором квартале 2021 года выросла на 38,8% год к году — до 11,2 млрд рублей. Выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов снизилась на 2,3%, до 4,4 млрд рублей. Прочая выручка выросла на 62,5%, до 2,6 млрд рублей.
Игровая выручка от My.Games увеличилась на 1% год к году, до 11,1 млрд рублей. На игровое направление пришлось 37% выручки.
Выручка от образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains увеличилась на 87,8% — до 2,2 млрд рублей. По итогам года в компании ожидают выручку от направления в 9 млрд рублей.
Показатели по сервисам
- Количество сервисов VK Mini Apps увеличилось во втором квартале на 74%, превысив 34,2 тысячи. Ежемесячная аудитория в июне выросла на 28%, до 38,4 млн пользователей. Наиболее часто используемые мини-приложения — AliExpress, «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «Объявления ВКонтакте», «Здоровье ВКонтакте» и VK Работа. Их месячная аудитория превышает 1 млн пользователей.
- Во втором квартале средняя месячная аудитория «Одноклассников» в России составила 38,1 млн пользователей. Средняя дневная аудитория мобильных игр выросла на 15% год к году. За пять месяцев 2021 «Одноклассники» выплатили разработчикам мобильных игр 500 млн рублей (рост на 40% год к году), при этом выплаты разработчикам за размещение рекламы увеличились в 2,6 раз.
- Выручка «Юлы» выросла на 64% — до 931 млн рублей благодаря растущим b2b-продажам. Месячная активная аудитория в июне выросла на 15% год к году до 31 млн пользователей.
- Выручка сервиса доставки еды Delivery Club (входит в СП со «Сбером») увеличилась на 42% год к году, до 3,6 млрд рублей. Число заказов выросло на 30%, до 20,8 млн.
- Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (в СП со «Сбером») доставил 15,6 млн заказов за квартал — в 4,3 раза раза больше, чем годом ранее. Выручка увеличилась в 3,9 раза — до 8 млрд рублей.
- Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» (в СП со «Сбером») обработал более 1,7 млн заказов — в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Выручка выросла в 1,5 раза год к году до 848 млн рублей.
- Количество поездок в «Ситимобиле» (совместно со «Сбером») достигло 50 млн. Оборот вырос в два раза, до 15,4 млрд рублей — за счёт роста в сегменте поездок b2b (в 3,4 раза год к году) и премиальных поездок (в 5,3 раза год к году).
- С апреля мобильное приложение «Ситимобил» включает бронирование электросамокатов — во втором квартале пользователи совершили на них более 750 тысяч поездок. Также в сервис полностью интегрировали «Ситидрайв» (бывший YouDrive) — количество поездок выросло в 8,7 раза год к году, оборот вырос в семь раз и составил 730 млн рублей.
- У компании есть СП с «AliExpress Россия», в котором доля Mail.ru Group составляет 15%. Оборот вырос в два раза, объём заказов из российских магазинов вырос в пять раз за счет диверсификации категорий товаров.
У этих хотя бы убыток меньше на 500 млн за полгода по сравнению с Яндексом...
"Выручка от образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains увеличилась на 87,8% — до 2,2 млрд рублей. По итогам года в компании ожидают выручку от направления в 9 млрд рублей."
Инфобиз космических масштабов )
остается только один вопрос а зачем алику и сберу СП с майл ру
убыток компании ... составил 2,1 млрд рублей против 1,2 млрд рублей чистой прибыли во втором квартале 2020 г.
Ракеты не будет?
В принципе результаты неплохие.
Но хомяки читать отчеты не умеют, а крупные игроки еще с апреля набирают позу =)
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Объясняем на простых примерах.
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Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года на Лондонской бирже.
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