«Сбер» отчитался за второй квартал 2021 года.

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Выручка нефинансового бизнеса «Сбера» во втором квартале выросла в 2,5 раза и составила 41,1 млрд рублей, за полгода — 74,7 млрд рублей, говорится в отчётности по МСФО.

Убыток за квартал вырос с 2,7 млрд рублей до 10,5 млрд рублей. Убыток за полгода в 2021 году составил 19,2 млрд рублей против убытка в 7,2 млрд рублей за первые полгода 2020-го.

В нефинансовый бизнес входит электронная коммерция, доставка еды и такси, онлайн-кинотеатр Оkkо, «СберЗвук», телемедицина, b2b-сервисы, облачные сервисы, услуги по кибербезопасности.

Чистая прибыль «Сбера» за второй квартал составила 325,3 млрд рублей, за полгода — 629,8 млрд рублей.

Совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group во втором квартале получило чистый убыток в 9,1 млрд рублей по сравнению с 4,6 млрд рублей годом ранее. За полгода он вырос с 9,1 млрд рублей до 16,2 млрд рублей.

Выручка СП за квартал выросла с 3,6 млрд рублей до 12,5 млрд рублей, за полгода — с 5,4 млрд рублей до 22,9 млрд рублей.