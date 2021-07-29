Убыток СП «Сбера» и Mail.ru Group вырос два раза — до 9,1 млрд рублей, выручка в 3,5 раза — до 12,5 млрд рублей Статьи редакции
«Сбер» отчитался за второй квартал 2021 года.
Выручка нефинансового бизнеса «Сбера» во втором квартале выросла в 2,5 раза и составила 41,1 млрд рублей, за полгода — 74,7 млрд рублей, говорится в отчётности по МСФО.
Убыток за квартал вырос с 2,7 млрд рублей до 10,5 млрд рублей. Убыток за полгода в 2021 году составил 19,2 млрд рублей против убытка в 7,2 млрд рублей за первые полгода 2020-го.
В нефинансовый бизнес входит электронная коммерция, доставка еды и такси, онлайн-кинотеатр Оkkо, «СберЗвук», телемедицина, b2b-сервисы, облачные сервисы, услуги по кибербезопасности.
Чистая прибыль «Сбера» за второй квартал составила 325,3 млрд рублей, за полгода — 629,8 млрд рублей.
Совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group во втором квартале получило чистый убыток в 9,1 млрд рублей по сравнению с 4,6 млрд рублей годом ранее. За полгода он вырос с 9,1 млрд рублей до 16,2 млрд рублей.
Выручка СП за квартал выросла с 3,6 млрд рублей до 12,5 млрд рублей, за полгода — с 5,4 млрд рублей до 22,9 млрд рублей.
В совместном предприятии «Сбера» и Mail.ru Group каждой компании принадлежат по 45% доли. В него входят сервисы «Ситимобил», Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе».
Заголовок - Кликбейт
Это все "вилами по воде", надо смотреть отчеты. Может быть бизнес весьма прибыльный, просто много инвестируют на расширение.
А так вырвали пару цифр для народу, чтобы потешить.
Амазон почти 10 лет был убыточным.
Очень интересно... видеть подобные новости и понимать когда же наконец Сбер насытится
Раз у Сбера столько бабла, может пора выплатить бывшим вкладчикам нормальные компенсации? Ах, нет, лучше купить ещё один онлайн сервис свистелко-перделок.
Каким еще бывшим вкладчикам,по вкладам ссср что ли?
Комментарий удален
Как конкурировать с компанией, которая легко может позволить себе убыток за квартал 10 ярдов?
Сбер Здоровье учредители развивали на свои + инвестиции, а потом удачно продали Сберу.
Не удивительно с учетом такого бездарного менеджмента с главной Гешей "эджайл, там где открывали, туда и пошел нахер".
Все что скупает или создает сбер очень быстро превращается в кучу дерьма.
Давно заметил, если твой любимый сервис купил сбер - переходи к конкурентам пока не поздно.
Больше шести лет назад Феликс Зинатуллин основал сервис таргетированной рекламы Церебро Таргет и запустил его сообщество ВКонтакте. Теперь там больше 200 тысяч маркетологов и предпринимателей. За год на донатах через VK Donut паблик заработал 1,7 млн рублей. Вот как это вышло.
Дело было в 2019 году. Мой провайдер в целом меня устраивал, но цена казалась слегка завышенной, да и просадки в скорости частенько бывали.
И тут как-то звонит мне человек с незнакомого номера, предлагает подключиться к Ростелекому, сэкономить 100 рублей в месяц, получить выше скорость и хороший роутер в аренду за рубль. Я заинтересовался, но мне…
История о том, как мне удалось с помощью старания, стратегии и толики удачи выиграть конкурс для разработчиков с внушительным призовым фондом.
Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года на Лондонской бирже.
Aleph Holding, глобальный партнер крупнейших диджитал платформ и материнская компания Httpool, объявил о приобретении контрольного пакета акций Connect Ads. Компания является провайдером цифровых медиа и рекламных решений в странах Ближнего Востока и Африки.
Добрый день! Меня зовут Александр Комаров, я руководитель проекта мобильного приложения MEW wallet. Наша компания разработала MyEtherWallet — первый в мире специализированный криптокошелёк для покупки и хранения криптовалюты Эфириум (Эфир, Ethereum, ETH). Им пользуются 3,5 млн человек по всему миру! В посте расскажу о том, как мы дошли до жизни…
Объясняем на простых примерах.
Все знают, как хорошо вести бизнес в США. И что налоги здесь «кусаются» тоже знают, потому их лучше минимизировать. Но вот как это сделать? Тут и начинается дискуссия, споры и тысячи жарких комментариев.
Банкомат не вернул 50 300 рублей. А Банк дальше чат бота по обращению отвечает ориентировочно, когда-нибудь ответим на обращение.