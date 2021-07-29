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Финансы
Евгения Евсеева

Убыток СП «Сбера» и Mail.ru Group вырос два раза — до 9,1 млрд рублей, выручка в 3,5 раза — до 12,5 млрд рублей Статьи редакции

«Сбер» отчитался за второй квартал 2021 года.

19 19 комментариев
1827 просмотров

Выручка нефинансового бизнеса «Сбера» во втором квартале выросла в 2,5 раза и составила 41,1 млрд рублей, за полгода — 74,7 млрд рублей, говорится в отчётности по МСФО.

Убыток за квартал вырос с 2,7 млрд рублей до 10,5 млрд рублей. Убыток за полгода в 2021 году составил 19,2 млрд рублей против убытка в 7,2 млрд рублей за первые полгода 2020-го.

В нефинансовый бизнес входит электронная коммерция, доставка еды и такси, онлайн-кинотеатр Оkkо, «СберЗвук», телемедицина, b2b-сервисы, облачные сервисы, услуги по кибербезопасности.

Чистая прибыль «Сбера» за второй квартал составила 325,3 млрд рублей, за полгода — 629,8 млрд рублей.

Совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group во втором квартале получило чистый убыток в 9,1 млрд рублей по сравнению с 4,6 млрд рублей годом ранее. За полгода он вырос с 9,1 млрд рублей до 16,2 млрд рублей.

Выручка СП за квартал выросла с 3,6 млрд рублей до 12,5 млрд рублей, за полгода — с 5,4 млрд рублей до 22,9 млрд рублей.

В совместном предприятии «Сбера» и Mail.ru Group каждой компании принадлежат по 45% доли. В него входят сервисы «Ситимобил», Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе».

#новость #сбер #mailrugroup #отчётность

19 19 комментариев
2
1
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19 комментариев
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Алекс Таций

6

Подружились жаба с гадюкой

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Yury Gagarin

3

Заголовок - Кликбейт

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СберКорус

Yury
0

Согласны =)

Ответить

Шизоидная обезьяна

СберКорус
0

СберКорус? Это что такое?

Ответить

Александр Антонов

2

Это все "вилами по воде", надо смотреть отчеты. Может быть бизнес весьма прибыльный, просто много инвестируют на расширение. 

А так вырвали пару цифр для народу, чтобы потешить. 

Ответить

Serge Tikhonenko

0

Амазон почти 10 лет был убыточным. 

Ответить

Алексей Штейн

Serge
1

озон до сих пор)

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Михаил Синицын

0

😞

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Vee-Eight 138

0

Очень интересно... видеть подобные новости и понимать когда же наконец Сбер насытится

Ответить

Большой жёлтый робот

0

Дело было не в бобине - мэйлру сидел в кабине

Ответить

- -

0

Раз у Сбера столько бабла, может пора выплатить бывшим вкладчикам нормальные компенсации? Ах, нет, лучше купить ещё один онлайн сервис свистелко-перделок.

Ответить

роман долгополов

-
0

Каким еще бывшим вкладчикам,по вкладам ссср что ли?

Ответить

Jay Green

роман
0

Да. Либо пусть выплачивают, либо меняют дату создания банка в своих рекламах на 2000й. 

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Шизоидная

Jay
0

Вот, кстати, справедливое замечание про дату основания. И главное, реализуемое.

Ответить

Sergey Ontime

0

Когда напылесосил денег, и с ними надо что-то делать)

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Комментарий удален

Виктор Соломоник

0

Как конкурировать с компанией, которая легко может позволить себе убыток за квартал 10 ярдов?

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Serge Tikhonenko

Виктор
0

Сбер Здоровье учредители развивали на свои + инвестиции, а потом удачно продали Сберу.

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Jay Green

0

Не удивительно с учетом такого бездарного менеджмента с главной Гешей "эджайл, там где открывали, туда и пошел нахер".
Все что скупает или создает сбер очень быстро превращается в кучу дерьма. 
Давно заметил, если твой любимый сервис купил сбер - переходи к конкурентам пока не поздно.

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Илья Курочкин

Jay
0

Например?

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