Финансы
Nazigul Jusupova

Профориентационная платформа «Профилум» привлекла 130 млн рублей от венчурного фонда АФК «Система» Статьи редакции

Инвестиции пойдут на развитие платформы и выход на новые рынки.

  • Онлайн-сервис помогает подросткам определиться с направлением развития при помощи психометрического тестирования, анализа образовательных возможностей и прогнозирования динамики рынка труда, сообщили vc.ru в АФК «Система».
  • Средства пойдут на развитие платформы и выходы на новые рынки. «Профилум» была основана в 2014 году Анной Шайхутдиновой и Виталием Алтуховым. Среди акционеров компании указаны Genome Ventures, ГК «Просвещение», Андрей Шаронов.
  • «Профилум» предлагает свои услуги школам, а также региональным и муниципальным органам власти России и Казахстана. На платформе зарегистрированы более 300 тысяч учеников и более 1700 школ из 12 регионов России.
  • Услуги по профориентации сервиса стоят от 900 рублей. В зависимости от стоимости можно получить вместе с тестом базу популярных профессий или индивидуальную стратегию развития карьеры. Также компания предлагает образовательные услуги и консультации, которые к 2023 году будут приносить до 35% выручки.
  • По данным базы «Контур.Фокус», выручка «Профилум» в 2020 году составила 24,2 млн рублей с чистым убытком 29 млн рублей.

#новость #афксистема

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